Η Mastercard καλωσορίζει την εποχή της ψηφιακής οικονομίας

Η Mastercard πραγματοποίησε και φέτος το ετήσιο Innovation Forum Athens 2018, με θέμα «Empowering you to the Digital Economy».

To forum της Mastercard, που συνιστά έναν σημαντικό θεσμό για τον κλάδο με τα θέματα που φιλοξενούνται να έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, έχει στο επίκεντρό του την καινοτομία και την παρουσίαση πρωτοποριακών λύσεων και προϊόντων, και στόχο να εμπνεύσει και να υποστηρίξει το ευρύτατο δίκτυο συνεργατών της Mastercard.

Παράλληλα με το πρόγραμμα των ομιλιών, όλοι οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Mastercard Innovation corner. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με demos πρωτοποριακών και καινοτόμων εφαρμογών για πληρωμές -όπως ο «έξυπνος» διαδραστικός καθρέφτης OAK, το virtual chatbot Smartalk που βασίζεται σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και το Mobike, ένα ποδήλατο με δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών- όλοι οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν το ‘αύριο’ των πληρωμών.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία, η χρήση κάρτας στην Ελλάδα πλέον έχει αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Mastercard, ο όγκος συναλλαγών με κάρτα κατέγραψε αύξηση 45% το 2017 (σε σύγκριση με το 2016) ενώ, βάσει στοιχείων της εταιρίας, η μέση αξία συναλλαγής με κάρτα μειώθηκε περίπου κατά 35% (σε σύγκριση με το 2015), αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες έχουν υιοθετήσει πλέον τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για τις καθημερινές αγορές χαμηλότερης αξίας.

Αν και τα παραπάνω στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με τη Mastercard. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ποσοστό όγκου συναλλαγών με κάρτα ως μέρος του συνολικού ΑΕΠ της χώρας -παρά τη σημαντική αύξηση που κατέγραψε η αναλογία αυτή το 2017* (10% του ΑΕΠ σε όρους 2016), ενώ το 2015 βρισκόταν σχεδόν στο ¼ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, στο forum τέθηκε το θέμα της χαμηλής μέσης χρήσης των τερματικών. Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, η Mastercard παρουσίασε της στρατηγική της προσέγγιση για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στον άξονα της ψηφιοποίησης της οικονομίας, που βρίσκεται και στον πυρήνα της δραστηριότητας της Mastercard, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι και η χώρα μας έχει πλέον εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή. Η εντυπωσιακή αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αποδεικνύουν ότι ο εμπορικός κόσμος κινείται πλέον σε μία νέα, ψηφιακή πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη Mastercard, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές στις ανέπαφες συναλλαγές, με τα τελευταία στοιχεία να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά: 58% των συναλλαγών με κάρτα στο φυσικό κόσμο πραγματοποιούνται πλέον ανέπαφα, καταγράφοντας αύξηση υψηλότερη από 180%, τον τελευταίο χρόνο (σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017).

Η Mastercard επισήμανε ότι η δυναμική αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί ευρέως στην ενεργοποίηση της δυνατότητας ανέπαφων συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως ήδη υλοποίησε και παρουσίασε στην ελληνική αγορά η Alpha Bank, μέσω του ψηφιακού της πορτοφολιού myAlpha wallet.

Κλείνοντας, στην ειδική θεματική ενότητα που αφορά στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο του E-Commerce, ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση του Gabriel Ghita, Vice President, Business Development, CEE Mastercard. Σύμφωνα με την εταιρία, το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο φαίνεται να καταγράφει διψήφια αύξηση στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, με τους καταναλωτές να γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί. Στο πλαίσιο αυτό, η Mastercard παρουσίασε την ψηφιακή της στρατηγική αλλά και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει και προσφέρει στους συνεργάτες της, ώστε αυτοί να παρέχουν με τη σειρά τους την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες τους –μέσω κάθε καναλιού και κάθε συσκευής- διασφαλίζονατς παράλληλα την ασφάλεια, τη διαφάνεια, αλλά και την ιδιωτικότητα.

Με αφορμή τη διεξαγωγή του φετινού forum, η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά, «Το ετήσιο Innovation Forum είναι για εμάς μια μοναδική ευκαιρία να συγκεντρώσουμε όλο το ελληνικό οικοσύστημα πληρωμών, να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές και να συζητήσουμε -σε επίπεδο κλάδου πλέον- τις στρατηγικές που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου, παρέχοντας πάντα στους καταναλωτές τις καλύτερες δυνατές λύσεις πληρωμών. Ως Mastercard, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε κάθε έναν από τους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας την εμπειρία του διεθνούς δικτύου μας και δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις, που ανοίγουν το δρόμο για την ψηφιακή οικονομία».