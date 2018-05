Οι New York Times γοητεύτηκαν από τους Ορνιθες -Στο Μπρούκλιν η παράσταση της Στέγης [βίντεο]

«Τέτοιο διονυσιασμό που δυναμιτίζει ολόκληρο το θέατρο έχουν να δουν οι Νεοϋορκέζοι από την εποχή της ακμής του καινοτόμου Living Theater στα '60s».

Με αυτά τα λόγια ο κριτικός θεάτρου των New York Times αποθεώνει τους Ορνιθες, την παράσταση του Νίκου Καραθάνου, παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που αυτές τις ημέρες παρουσιάζεται στη Νέα Υόρκη.

Η κωμωδία του Αριστοφάνη συμμετέχει στο «Φεστιβάλ των Τεχνών και των Ιδεών» που διοργανώνει το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη, με τον τίτλο «Birds: a Festival inspired by Aristophanes».

Μετά από sold out παραστάσεις σε Επίδαυρο και Αθήνα, το 2016, με live streaming όπου συνδέθηκαν 44.000 υπολογιστές από 110 χώρες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, οι Όρνιθες άνοιξαν τα φτερά τους για υπερατλαντική πτήση και παρουσιάζονται στον ετήσιο προγραμματισμό του St. Ann’s Warehouse στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης έως και τις 13 Μαΐου.



H παράσταση έκανε ήδη πρεμιέρα και ο Μπεν Μπράντλεϊ, κριτικός της εφημερίδας New York Times είδε την παράσταση και περιγράφει σε ρεπορτάζ του το έργο. «Οι Όρνιθες συχνά απλώνονται ως ένα θυμωμένο όργιο, στο οποίο είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις την αγάπη και τον πόλεμο.

Το χάος που προκύπτει από τις προσπάθειες δημιουργίας νέων πολιτικών τάξεων είναι κάτι με το οποίο οι σύγχρονοι Έλληνες θα είναι σίγουρα εξοικειωμένοι. Αλλά αυτή η προσαρμογή του κειμένου του Αριστοφάνη από τον σκηνοθέτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ένα σχόλιο για τα σύγχρονα γεγονότα» αναφέρει στην κριτική του.

«Δεν είναι ακριβώς όμορφο, αλλά είναι σκληρό και υπνωτικό, πρωτόγονο και αιθέριο ταυτόχρονα.

Είναι η μουσική της γήινης ύπαρξης, με όλες τις μυστηριώδεις, δελεαστικές υποσχέσεις της, που περιμένουν να εκπληρωθούν και να ματαιωθούν».

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης

Ο δημοσιογράφος κάνει αναφορά στη λέξη «Anthropos» το μεταφράζει Human τονίζοντας πως είναι ένας όρος που προφέρεται, με το φόβο και την οργή των πουλιών. Ωστόσο τα πουλιά αγκαλιάζουν τους Αθηναίους με τα δύο πόδια, που τους

περιπλανούν με τις προτάσεις τους για έναν γενναίο νέο κόσμο, άρα μπορείτε να καταλάβετε γιατί ο ‘άνθρωπός είναι μια βρώμικη λέξη» σημειώνει.

Ο δημοσιογράφος χαρακτηρίζει την παράσταση σαν ένα ουράνιο εναλλακτικό σύμπαν, έναν τόπο τον οποίο φανταζόμαστε όταν είμαστε κουρασμένοι από την ύπαρξη μας σε αυτόν τον πλανήτη.

Ειδική και η αναφορά του μέσα από την ιστορία, στους τρεις πρωταγωνιστές, μιλά για δύο Αθηναίους, τον Πεισθέταιρο και τον Ευελπίδη (Νίκος Καραθάνος, Αρης Σερβετάλης) που φεύγουν από την πόλη τους, αναζητούν μια νέα, πιο δίκαιη πολιτεία, φτάνουν στα δάση και εκεί συναντούν τον Epops (Χρήστο Λούλη) έναν άνθρωπο που έχει μεταμορφωθεί σε πουλί. O Πεισθέταιρος τότε πείθει τα πουλιά πως με τη σωστή στρατηγική θα μπορούσαν να γίνουν κύριοι του σύμπαντος, αντικαθιστώντας ακόμη και τους θεούς του Ολύμπου, με πρώτη τους δουλειά να χτίσουν ένα πραγματικά, πραγματικά μεγάλο τείχος. Και εδώ, μιλώντας για τείχος, ο δημοσιογράφος κάνει αναφορά και στον Τραμπ, που αναπόφευκτα του έρχεται στο μυαλό μιας και του αρέσει για σχολιάζει στα σόσιαλ μίντια, λέγοντας πως, προφανώς δεν είναι τυχαία η αναφορά της παράστασης στο το να πιάνεις τα θηλυκά πουλιά από τα γεννητικά τους όργανα.

To ιστορικό θέατρο από τον Αμερικανικό εμφύλιο που φιλοξενεί τους Όρνιθες

Το St. Ann’s Warehouse, ένα ιστορικό οικοδόμημα 2.300 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο πριν από τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, έχει φιλοξενήσει εμβληματικούς καλλιτέχνες και ομάδες όπως τους David Bowie, Lou Reed, Marianne Faithful, Charlie Kaufman, Αδελφούς Κοέν, The Wooster Group, Mabou Mines, Jeff Buckley. Έχει παρουσιάσει παραστάσεις από θέατρα, όπως τα The Royal Court Theatre, The Globe Theatre, Εθνικό Θέατρο της Σκοτίας, Donmar Warehouse, Young Vic, Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας.

Το St. Ann’s Warehouse διαδραματίζει έναν ζωτικό ρόλο στο παγκόσμιο πολιτιστικό τοπίο, ως ένας αμερικανικός καλλιτεχνικός χώρος που υποδέχεται διακεκριμένες διεθνείς ομάδες, κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής αβανγκάρντ και ταλαντούχους, ανερχόμενους καλλιτέχνες, έτοιμους να εργαστούν σε πρότζεκτ μεγάλης κλίμακας.

Το St Ann’s λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και συνάντησης, τόσο για τα μέλη της τοπικής κοινότητας του Μπρούκλιν, όσο και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, που έρχονται για να ανακαλύψουν νέες μορφές έκφρασης και να εμπλουτίσουν την τοπική ζωή για πολλές δεκαετίες στο μέλλον.





Μετάφραση: Γιάννης Αστερής

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή: Νίκος Καραθάνος, Γιάννης Αστερής

Σκηνικά & Κοστούμια: Έλλη Παπαγεωργακοπούλου

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Σίμος Σαρκετζής

Κίνηση: Amalia Bennett



Ο θίασος: Μαρία Διακοπαναγιώτου, Βασιλική Δρίβα, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, Έκτορας Λιάτσος, Χρήστος Λούλης, Γρηγορία Μεθενίτη, Amalia Bennett, Κώστας Μπερικόπουλος, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Φοίβος Ριμένας, Μιχάλης Σαράντης, Γιάννης Σεβδικαλής, Άρης Σερβετάλης, Έλενα Τοπαλίδου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Άγγελος Τριανταφύλλου, Χάρης Φραγκούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη



Παίζουν ζωντανά οι μουσικοί: Σοφία Ευκλείδου, Μιχάλης Καταχανάς, Δημήτρης Κλωνής, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Τίγκας