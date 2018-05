Ο Κάνιε Γουέστ τώρα κάνει καριέρα και στην... αρχιτεκτονική!

Πολυτάλαντος αποδεικνύεται ο Κάνιε Γουέστ, καθώς εκτός από το χώρο της μουσικής και της ένδυσης, φαίνεται πως θέλει να κατακτήσει και την αρχιτεκτονική.

Ο σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε μέσω twitter πως ξεκινά μια επιχείρηση αρχιτεκτονικής, το Yeezy Home.

we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better

— KANYE WEST (@kanyewest) May 6, 2018