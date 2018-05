Σύναψη δανείου 199 εκατ. ευρώ με δύο κινεζικές τράπεζες για τον ΑΔΜΗΕ

Δανειακή σύμβαση ύψους 199 εκατ. ευρώ, με βασικό περιθώριο δανεισμού 2,4% ετησίως, σύναψε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) με τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited.

Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους και δεν συνοδεύεται από εξασφαλίσεις, ούτε από κρατική εγγύηση.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η σύμβαση έχει προφανείς ευεργετικές συνέπειες για το χρηματοοικονομικό προφίλ της εταιρείας και δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2021.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης δήλωσε σχετικά: «Το δάνειο συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης δυο εκ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του κόσμου στην εταιρεία και της ανοίγει νέες γραμμές χρηματοδότησης. Θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού του Διαχειριστή από εδώ και στο εξής και αντανακλά τη βελτίωση των προοπτικών όχι μόνο του ΑΔΜΗΕ, αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Πρόκειται τέλος για ένα απτό παράδειγμα των οφελών που απορρέουν από την παρουσία της State Grid Corporation of China ως στρατηγικού εταίρου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ που οδηγεί σε επιτάχυνση των μεγάλων project που υλοποιούμε όπως οι επόμενες διασυνδέσεις των Κυκλάδων και οι διασυνδέσεις της Κρήτης».

Στο πλαίσιο εξάλλου της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους 337 εκατ. ευρώ, λήξης τον Νοέμβριο 2021, αποπληρώθηκε το ποσό των 100 εκατ. ευρώ. H διαδικασία αναχρηματοδότησης με μείωση του περιθωρίου δανεισμού και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα.