Platforms Project: Η φουάρ σύγχρονης τέχνης στήνεται μέσα στην Καλών Τεχνών [εικόνες]

Με στόχο την παρουσίαση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες καλλιτεχνών ξεκινα το Platforms Project 2018.

To Platforms Project 2018 θα παρουσιαστεί και θα λειτουργήσει φέτος από τις 17 έως τις 20 Μαΐου 2018 στον Εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Στο πλαίσιό του θα παρουσιαστεί ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών, βίντεο και περφόρμανς από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Ως κατεξοχήν «φυτώριο» των νέων καλλιτεχνών όπου ο πειραματισμός, η έρευνα αλλά και η διαμόρφωση καλλιτεχνικής ταυτότητας είναι το συνεχές ζητούμενο, ο εκθεσιακός χώρος της ΑΣΚΤ αποτελεί την ιδανική επιλογή για το Platforms Project 2018.

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2018 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

To Platforms Project παρουσιάζεται φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά και έχει ως αντικείμενο την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης, με την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα.

Το Platforms Project 2018 θα αποτελέσει την μεγαλύτερη συνάντηση συλλογικοτήτων-πλατφορμών απ' όλες τις προηγούμενες χρονιές και θα συμμετέχουν 56 πλατφόρμες από 17 χώρες, 41 πόλεις και με περισσότερους από 700 καλλιτέχνες:

24hrs Project (Ελβετία), AC Institute, NYC ( ΗΠΑ), AKA x UAS ( Καναδάς), ALISN & Darling Pearls & Co ( Μ.Βρετανία), ARTIA GALLERY ( Ελλάδα), Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Bcademie ( Ολλανδία), BEASTON Projects (Μ.Βρετανία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d'Art et de Recherche ( Γαλλία), Candyland (Σουηδία), CAT project & cult story makers (Ελλάδα), Come alone don't call cops ( Ελλάδα & Γαλλία), CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα),DAILY TEMPORARY (Σουηδία), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία), DIENSTGEBÄUDE Art Space Zurich (Ελβετία), Ed Video (Καναδάς), EN FLO (Ελλάδα), EX-MÊKH (Ολλανδία), fragment S (Σουηδία), Fronteer (Μ. Βρετανία), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), Gallery ABC ( Ρωσία), Ύλη[matter]HYLE (Ελλάδα), IDI Galleri (Σουηδία), International Fine Arts Consortium / IFAC Arts ( ΗΠΑ), IS-projects (Ολλανδία), kunstenaarsinitiatief |elders (Ολλανδία), Kunsthalle Graz (Αυστρία), LaLa Art Group (Ελλάδα), Library Gallery (Καναδάς), Lubomirov (Μ.Βρετανία),MATERIALIZED (Ελλάδα), METAPOLIS (Ελλάδα), Museum of Contemporary Cuts (ΗΠΑ), MUU Gallery (Φιλανδία), Ordinary beds, approaching the poetry through visual arts (Ελλάδα), ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), Ormston House (Ιρλανδία), Post (Ελλάδα), RAMDOM (Ιταλία), ROSALUX (Γερμανία), SCOTTY (Γερμανία), Snehta Residency (Ελλάδα), space52 (Ελλάδα), SYN+ERGASIA (Ελλάδα), Tehnopaignion art group (Ελλάδα), THE M{}ESUM (Γερμανία), THE MILENA PRINCIPLE (Βέλγιο), The museum of forgetting (Σουηδία),transformer (ΗΠΑ), Underground Space Station (Καναδάς), VITAL SPACE (Ελλάδα), WATER: CASUS BELLI (Ελλάδα),YAFCA (Yearn to Abstract Form Cube Analysis) (Ελλάδα)

Παράλληλα Προγράμματα:

Πάρτι του Platforms Project 2018 – Πέμπτη 17 Μαΐου 2018:

Την Πέμπτη 17 Μαιου στις 23.00, το Platforms Project σας καλωσορίζει σε ένα ανοιχτό πάρτι στο SAH (Δορυλαίου 10, Αθηνα, 11521) μετά την εναρκτήρια εκδήλωση στον Εκθεσιακό χώρο "Νικος Κεσσανλής" της Α.Σ.Κ.Τ. Οι μουσικές επιλογές από την παραγωγό Λιάνα Μαστάθη (pepper 96,6). Καλεσμένοι είναι οι καλλιτέχνες των Platforms Project αλλά και όλο το φιλότεχνο κοινό.

Διημερίδα της AICA Hellas στο Platforms Project 2018:

Ταυτόχρονα στα πλαίσια του Platforms Project 2018 θα πραγματοποιηθεί η Διημερίδα της AICA Hellas -της Εταιρείας των Ελλήνων Τεχνοκριτών- με αντικείμενο διερεύνησης και παρουσίασης τα προβλήματα των νέων καλλιτεχνών στην Ελλάδα ως προς την παρουσίαση του έργου τους και την εν γένει αναγνώριση και συμμετοχή τους στην καλλιτεχνική ιστορία. Ο τίτλος της Διημερίδας είναι: Οι Μηχανισμοί προώθησης Νέων Καλλιτεχνών. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μαΐου 2018. Στα πλαίσια της Διημερίδας θα παρουσιαστούν τρεις ενότητες:

Στις 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ενότητες:

Πρώτο μέρος: 15.00-16.30, Θέμα: Διασυνδέσεις της διδασκαλίας στις Σχολές Καλών με το ευρύτερο κοινωνικό καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Eισηγητές: Άρτεμις Ποταμιάνου, Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, Πάνος Χαραλάμπους, Δημήτρης Ζουρούδης, Ευγένιος Ματθιόπουλος, Νικήτας Χιωτίνης

Δεύτερο μέρος:18.30-20.30, Θέμα: Η οπτική των νέων θεωρητικών και επιμελητών ως προς την προώθηση και ένταξη των νέων καλλιτεχνών στο σύγχρονο περιβάλλον.

Eισηγητές: Χριστόφορος Μαρίνος, Μαρία Νικολακοπούλου, Χάρις Κανελλοπούλου, Ειρήνη Γερογιάννη, Κλέα Χαρίτου

Στις 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ενότητα:

Τρίτο μέρος: 13.00-15.00, Θέμα: Η αναγκαιότητα διαμόρφωσης θεσμών ανάπτυξης και προώθησης των νέων καλλιτεχνών στην Ελλάδα

Eισηγητές: Aριστείδης Μπαλτάς, Κατερίνα Κοσκινά, Δημήτρης Σεβαστάκης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Θανάσης Πάλλας και Εκπρόσωπος Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Eλλάδος, Ε.Ε.Τ.Ε. Συντονισμός: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

6 Παράλληλες εκθέσεις – Δράσεις του Platforms Project 2018:

Στις 17 Μαΐου 2018:

Συλλογικό πρότζεκτ WEDO - GIVING

Παλαιά Βιβλιοθήκη, ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256

Ώρες λειτουργίας: Πέμπ. 19:00-22:30, Παρ. - Κυρ. 12:00-21:00

Διάρκεια: 17-20.5..2018

Η οµάδα WEDO δημιουργεί το συλλογικό εικαστικό έργο-εγκατάσταση GIVING, σε οργάνωση και επιµέλεια Μάιρας Στέφου, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 150 καλλιτέχνες, φοιτητές της ΑΣΚΤ και μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ.

Η έκθεση θα παρουσιασθεί 17/5 στο κτίριο της ΑΣΚΤ, στην αίθουσα της Παλαιάς Βιβλιοθήκης, Πειραιώς 256, 18/5 τα έργα θα προσφερθούν στο κοινό και 19-20/5 θα υπάρχει εγκατάσταση με τα γεωγραφικά σημεία προορισμού των έργων και βίντεο της διαδικασίας αποχώρησης. Κατά την διάρκεια της έκθεσης, θα συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό από όσους λάβουν έργα και από το κοινό, το οποίο θα προσφερθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

OPEN STUDIOS

Κατά την διάρκεια της έκθεσης του Platforms Project 2018 , κάποια εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών θα είναι ανοιχτά, παρουσιάζοντας έργα των φοιτητών.

Το Platforms Project παρουσιάζει 4 συνεργασίες-εκθέσεις - δύο ομαδικές εκθέσεις: Sublime και Repress και RNOP - HELLENIKON Assemblage no.7 και δύο ατομικές παρουσιάσεις των Andreas Marti και Jenn E Norton - από πλατφόρμες αλλά και μεμονωμένους καλλιτέχνες πλατφορμών των προηγούμενων ετών. Είναι αποτέλεσμα του παγκόσμιου network που έχει δημιουργήσει το Platforms Project στα έξι χρόνια λειτουργίας του, από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και χώρους που είναι σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους.

Στις 18 Μαΐου 2018:

Ομαδική έκθεση: Sublime and Repress

Επιμελητής: Alexander Mood

Καλλιτέχνες: Julie René de Cotret, Amélie Laurence Fortin, Dan Lageryd, Hanna Marno, Alexander Mood, Άρτεμις Ποταμιανου / Artemis Potamianou, Petri Saarikko, Ella Tahkolahti, Mathieu Valade, Annelie Wallin

Εγκαίνια : Παρασκευή 19 Μαΐου 2018, 20:00 μ.μ./ Friday 19th of May 2018, 20:00 p.m.

Χώρος / Venue: ENIA GALLERY – Video art space

( 55 Μεσολογγίου, Πειραιάς, Τ: 210 4619700, www.eniagallery.com)

Διάρκεια: 18.5 – 14.7.2018

Ο τίτλος της έκθεσης, Sublime and Repress (Ανύψωση και Καταστολή), εμπνευσμένος από το έργο του Sigmund Freud «Ο Πολιτισμός και οι Δυσαρέσκειες του» (Das Unbehagen in Der Kultur), περιλαμβάνει έργα επιλεγμένα από το καλλιτέχνη με βάση την έμπνευση της διαδικασίας για την πραγματοποίηση της έκθεσης.

Το βιβλίο του Sigmund Freud εκδόθηκε το 1929. Μέσα από το έργο του εξερευνά τη σύγκρουση μεταξύ της επιθυμίας για ατομικότητα και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Στο βιβλίο του ο Freud εξετάζει αυτό που θεωρεί ως τη θεμελιώδη ένταση μεταξύ του πολιτισμού και του ατόμου. Η πρωταρχική σύγκρουση, όπως ισχυρίζεται, προέρχεται από την αναζήτηση του ατόμου για την ελευθερία του ενστίκτου και της αντίθετης απαίτησης του πολιτισμού για συμμόρφωση.

Ατομική έκθεση: What comes around goes around

Καλλιτέχνης Andreas Marti

Εγκαίνια : Παρασκευή 19 Μαΐου 2018, 20:00 μ.μ./ Friday 19th of May 2018, 20:00 p.m.

Χώρος: ENIA GALLERY – Project space

(55 Μεσολογγίου, Πειραιάς / 55 Mesologgiou str, Piraeus, Τ: 210 4619700, www.eniagallery.com)

Διάρκεια: 18.5 – 14.7.2018

Η εγκατάσταση αντανακλά τις κοινωνικές μας δομές. Τίθενται όρια στην ελευθερία και την ατομικότητα για να διατηρηθούν τα συστήματα. Κάθε μικρόκοσμος αποτελεί το δικό του μικρό σύστημα και επομένως είναι μέρος του όλου. Αυτό προσπαθεί να θεματοποιήσει και να οραματιστεί το έργο ως εγκατάσταση.

Στις 19 Μαΐου 2018:

Ομαδική έκθεση: RNOP - HELLENIKON Assemblage no.7

Επιμελητής: Dr. Billy Gruner (aus)

Καλλιτέχνες: Richard Van der Aa (fr), Deb Covell (uk), Daniel Göttin (sui), Kyle Jenkins (aus), Iemke Van Dijk (nl), Sarah Keighery (aus), Guido Winkler (nl), Joe Wilson (aus) and Billy Gruner (aus)

Εγκαίνια: Σάββατο 20 Μαΐου 2018, 20:00 μ.μ./ Saturday 20th of May 2018, 20:00 p.m.

Χώρος: Beton7

(Πύδνας 7, Βοτανικός, Αθήνα (σταθμός μετρό Κεραμεικός) / Pydnas 7 Votanikos-Athens 11855 (metro station Kerameikos), Τ: + 30 210 7512625, www.beton7.com)

Διάρκεια: 19 – 29.5.2018

H πλατφόρμα IS-projects έχει καλέσει τον επιμελητή Dr. Billy Gruner (aus) να παρουσιάσει το νεοσύστατο West Projects Internaional Associates ή West PI μέσω της έκθεσης.

Ο Ελβετός καλλιτέχνης Daniel Göttin αναλαμβάνει να σχεδιάσει ένα έργο με τίτλο Assemblage No.7, το οποίο δημιουργεί τη συνθήκη και δημιουργεί κανόνες και για τους άλλους καλλιτέχνες και τα έργα τους, ειδικά για αυτή την περίσταση.

Ατομική έκθεση: Doldrums

Καλλιτέχνης: Jenn E Norton

Εγκαίνια: Σάββατο 20 Μαΐου 2018, 20:00 μ.μ./ Saturday 20th of May 2018, 20:00 p.m.

Χώρος : Beton7

(Πύδνας 7, Βοτανικός, Αθήνα (σταθμός μετρό Κεραμεικός) / Pydnas 7 Votanikos-Athens 11855 (metro station Kerameikos), Τ: + 30 210 7512625, www.beton7.com)

Διάρκεια: 19 – 25.5.2018

Το "Doldrums" είναι μια δικάναλη βίντεο εγκατάσταση κινούμενων προβολών σε μια ανακλαστική επιφάνεια, στέλνοντας διαθλάσεις φωτός σε όλη την γκαλερί και επάνω στο σώμα του θεατή. Αυτές οι διαθλάσεις ρίχνουν εικόνες (caustics) στο πάτωμα και στους τοίχους της γκαλερί, κυματίζοντας σαν υδάτινες εικόνες. Μια κινούμενη εικόνα του φεγγαριού πάνω από ένα ήρεμο ωκεανό έρχεται σε αντίθεση με ένα στερεοσκοπικό συρμάτινο μοντέλο του βίντεο που προβάλλεται σε 3D. Το "Doldrums" διευρευνά τη μετάδοση πληροφοριών μέσω του φωτός.

Είσοδος Ελεύθερη

Ωράριο Platforms Project 2018:

Εγκαίνια Έκθεσης: Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00

Διάρκεια Έκθεσης: Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 έως Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Πειραιώς 256, TK 182 35 Αγ. Ιωάννης Ρέντης