Με γρασίδι για μία μέρα η πλατεία Κοτζιά για αναγνώσεις και πικ νικ [πρόγραμμα]

Μία διαφορετική γιορτή γαι την πόλη, το Athens Urban Picnic: The Book Edition θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Πλατεία Κοτζιά.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με τη στήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων, φιλοξενούν από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 όλους όσοι επιλέξουν να περάσουν το Σάββατό τους στην Κοτζιά, με αναγνώσεις βιβλίων, αφηγήσεις από τον Κωνσταντίνο Τζούμα, μουσική, ταινίες και φυσικά πικ νικ στο γρασίδι.

Πρόκειται για μια ολοήμερη δράση σε μια πλατεία που έχει ντυθεί με ανοιξιάτικο γρασίδι και με μουσική, βιβλία, σινεμά, δράσεις για παιδιά, θέατρο και εμπνευσμένα διαδραστικά παιχνίδια. Μετά την εκδήλωση ο χλοοτάπητας δωρίζεται από τους διοργανωτές στον δήμο Αθηναίων για χρήση σε δημοτικούς χώρους.

Με τη συνεργασία του EnLefko 87.7, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα της ημέρας αναλυτικά:

11.00 – 19.00 Ραδιοφωνικές εκπομπές με τους παραγωγούς του En Lefko 87.7.

Χαλαρώνουμε με το αγαπημένο μας βιβλίο, παρέα με τις μουσικές επιλογές και την οκτάωρη ζωντανή εκπομπή των παραγωγών του En Lefko 87.7

11.00 – 11.20 Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων που αποτελείται από 107 καταξιωμένους καλλιτέχνες θα καλωσορίσει τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης στις 11.00 το πρωί ανοίγοντας το Athens Urban Picnic: The Book Edition.

11.30 – 13.00 Δράσεις για παιδιά από την ομάδα Kid A.

Ένας δημόσιος χώρος προσκαλεί τα παιδιά να ζήσουν μαζί μια περιπέτεια στον κόσμο των ιστοριών του. Εκεί όπου όλα μπορούν να συμβούν με τη δύναμη της φαντασίας. Τι μπορεί να είναι ένα βιβλίο; Το δικό τους πρωτότυπο δημιούργημα θα είναι το αποτέλεσμα μέσα από αυτό το

παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Ηλικιακή ομάδα: 7 -11 χρόνων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεχόμενη ροή στο χώρο.

13.00-14.00 Αφηγήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων από τον Κωνσταντίνο Τζούμα.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Κωνσταντίνος Τζούμας παίρνει τη θέση του στο κέντρο του αυτοσχέδιου πάρκου μας, διαβάζει και συνομιλεί με την Έρση Σωτηροπούλου, συγγραφέα του μυθιστορήματος «Μπορείς;», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Στη συνέχεια διαβάζει και σχολιάζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την «Ιστορία της Θεραπαινίδας», της Καναδής πεζογράφου Μάργκαρετ Άτγουντ, συγγραφέα μεταξύ άλλων του συναρπαστικού, δυστοπικού «The Handmaid’s Tale», η οποία έχει βραβευθεί μεταξύ άλλων με 6 Booker Awards. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

13.30-15.00 Παιδική θεατρική παράσταση "Γύρω Γύρω Μήνες".

Στη μουσικό-παιδαγωγική παράσταση της θεατρικής ομάδας Μικρός Νότος και του σκηνοθέτη – μουσικού Πέτρου Δαμουλή, τα παιδιά ζουν την κάθε εποχή με τα ξεχωριστά της έθιμα, τις γιορτές και τα παραδοσιακά παιχνίδια που συνδέονται μαζί της. Η παράσταση συνδέεται διαδραστικά με την καρδιά της παράδοσης, με το σχολείο και με την εκπαιδευτική πράξη, μέσα από τη μουσική, τη δημιουργική κίνηση και τη θεατρική δράση. Για παιδιά άνω των 3 ετών.

15.30-16.30 Λέσχη Ανάγνωσης: "Μοναδική ιστορία" του Τζούλιαν Μπαρνς, με την ομάδα του “somuchreading”.

Ξεκινάμε να διαβάζουμε τη “Μοναδική Ιστορία” του Τζούλιαν Μπαρνς, ώστε να μαζευτούμε όλοι μαζί το Σάββατο 5 Μαΐου στην πλατεία Κοτζιά και να το συζητήσουμε παρέα με τη λέσχη ανάγνωσης στο Facebook, τη σελίδα “So little sleeping, so much reading”. Το μεσημέρι λοιπόν, μαζευόμαστε στο γρασίδι της πλατείας και συζητάμε για ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του 2018, τη "Μοναδική ιστορία" του Τζούλιαν Μπαρνς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, σε μετάφραση της Κατερίνας Σχινά.

17.00-18.30 Λογοτεχνικό Bingo Game με τον Ηλία Φραγκούλη.

Ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης κράτησε μερικά από τα στοιχεία του πρωτότυπου Bingo και το μετάλλαξε σε ένα quiz game γνώσεων, τόσο διασκεδαστικό που καταλήγει να μοιάζει με party! Στο Athens Urban Picnic η θεματική εμπνέεται από το βιβλίο και παίζουμε με τους τίτλους αγαπημένων ιστοριών αλλά και με ήρωες αξέχαστων μυθιστορημάτων.

19.00-20.00 Swing/Jazz Live με τους Tea For 3.

20.15-22.00 Προβολή ταινίας “High Fidelity”.

Μια ιδανική γιορτή λογοτεχνίας δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό φινάλε από την προβολή μιας αγαπημένης λογοτεχνικής μεταφοράς στον κινηματογράφο. Ο λόγος για το High Fidelity, μια από τις ταινίες που αποτυπώνουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την αγάπη μας για τη μουσική και το αποτέλεσμα της αγάπης αυτής στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας, στην εξέλιξή μας και στη ζωή μας την ίδια. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του πολυβραβευμένου συγγραφέα Νικ Χόρνμπι.