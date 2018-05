Ο λόγος που ο Γουίλιαμ και η Κέιτ δεν δημοσίευσαν καινούργιες φωτογραφίες της πριγκίπισσας Σάρλοτ για τα γενέθλιά της

Γενέθλια είχε στις 2 Μαϊου η πριγκίπισσα Σάρλοτ που έγινε κιόλας τριών ετών.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ, ωστόσο, έσπασαν την παράδοση καθώς δεν δημοσίευσαν κάποια καινούργια φωτογραφία της πριγκίπισσας.

Αντίθετα, το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε μια φωτογραφία της Σάρλοτ από την πρώτη της μέρα στο σχολείο με τις ευχές: «Wishing a happy third birthday to Princess Charlotte – thank you all for your lovely messages!»

Είναι κάτι σαν παράδοση να δημοσιεύουν νέες φωτογραφίες των βασιλικών παιδιών στα γενέθλιά τους, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες.

