Η απάντηση του Αδωνι σε δημοσίευμα για εταιρεία στην Κύπρο

Μέσω Facebook, παραθέτοντας και τις σχετικές αποδείξεις, δίεψευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης το δημοσίευμα που έκανε λόγο για ύπαρξη δικής του, off shore εταιρίας στην Κύπρο.

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι η υποτιθέμενη off shore που παρουσιάζει το δημοσίευμα είναι μια ΕΠΕ εταιρεία που ίδρυσε 2006 με έναν συνέταιρό του στην Κύπρο, η οποία λύθηκε σχεδόν αμέσως και διεγράφη από τους σχετικούς καταλάγους ακριβώς 10 χρόνια αργότερα, το 2016, λόγω μηδενικής δραστηριότητας.

«Τα αποδεικτικά έγγραφα θα κατατεθούν και στην επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, προς απόδειξη των ισχυρισμών μου και άρση πάσης αμφιβολίας. Άλλωστε, εάν η επιτροπή έχει αμφιβολίες, μπορεί να τα ζητήσει και εκείνη απευθείας από την Εφορία της Κύπρου. Μετά από αυτά, θεωρώ ότι όποιος συνεχίζει την ιστορία αυτή είναι κοινός συκοφάντης», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη έχει ως εξής:

«Η απάντηση και οι αποδείξεις για την λάσπη περί της off shore που υποτίθεται είχα στην Κύπρο κ.λπ.

Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν δεχθεί τον εξονυχιστικό οικονομικό έλεγχο και την λάσπη που έχω δεχθεί εγώ τα τελευταία χρόνια.

Δεν με πειράζει, αντέχω κι άλλα.

Όλη αυτή την περίοδο θα την διηγούμαστε στα παιδιά μας, ως την μάχη μας, κατά μίας άθλιας κυβερνήσεως κακών ανθρώπων.

Κάθε επίθεση τους εναντίον μου, είναι για μένα ένας μικρός τίτλος Τιμής.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Προ ολίγων ημερών, την Παρασκευή συγκεκριμένα, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την εφημερίδα Documento.

Το ερώτημα ενός ευγενεστάτου δημοσιογράφου ήταν: «Κύριε Γεωργιάδη είχατε off shore στην Κύπρο έως το 2016;» Απαντώ: «όχι». «Μα η εταιρία τάδε κ.λπ.» εξήγησα λοιπόν ότι αυτή ήταν μία εταιρία που είχα συστήσει με έναν συνέταιρο στην Κύπρο το 2006 και που είχε λυθεί σχεδόν αμέσως.

Στο εύλογο ερώτημα του δημοσιογράφου εάν είχα τα χαρτιά, απήντησα ότι δεν τα είχα διότι αφ'ενός, ήταν μια παλαιά -προ 12ετίας-ιστορία και αφ' ετέρου, όλα τα έγγραφα μου έως το τέλος του 2006 είχαν καεί στην μεγάλη πυρκαγιά των Χριστουγέννων του 2006, που οι αντιεξουσιαστές είχαν κάψει ολοσχερώς το βιβλιοπωλείο μου στην οδό Μεσολογγίου.

Την επόμενη μέρα βλέπω σποτ του κ. Βαξεβάνη με τίτλο: «Η αδήλωτη και κρυφή off shore του Άδωνι Γεωργιάδη κ.λπ. στην Κύπρο».

Εκεί ο κ. Βαξεβάνης παρουσίασε ένα έγγραφο που φαίνονταν να διαγράφεται η εταιρία αυτή το έτος 2016 και βάσει αυτού γράφτηκε ένα άρθρο στην εφημερίδα που έμπλεξαν τη Novartis και το υποτιθέμενο ξέπλυμα χρημάτων.

Μετά βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και με κατήγγειλε για την off shore και τέλος ο Πολάκης με κατήγγειλε για την off shore και βέβαια -μεγάλος Πουαρώ αυτός- την συνδύασε με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τα «χαμένα εκατομμύρια κ.λπ.»

Σκέφτομαι, όλες αυτές τις μέρες, ποσό τοξικοί είναι και αν πραγματικά αξίζει έστω και ένας κανονικός άνθρωπος να μπλέκει με την πολιτική και τελικά να τον πιάνουν στο στόμα τους όλοι αυτοί....

Όπως είπε όμως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η πολιτική είναι τελικά χούι.

Άργησα να απαντήσω διεξοδικά, διότι αφού το προσωπικό μου αρχείο κάηκε και αφού με τον τότε συνεταίρο μου εκεί, έκτοτε δεν έχω καμμία σχέση, έπρεπε να βρω από την εφορία της Κύπρου τον πλήρη φάκελο αυτής της εταιρίας, ώστε να σας παρουσιάσω τα έγγραφα προς απόδειξη των ισχυρισμών μου.

Πριν λίγο λοιπόν τα παρέλαβα και σας τα παρουσιάζω.

Τι περιέχουν;

Α) Το καταστατικό της εταιρίας όπως ιδρύθηκε το 2006, όπου αποδεικνύεται ότι δεν είναι off shore. Είναι μία ΕΠΕ με ονομαστικές μετοχές και εμπορική δραστηριότητα στην Κύπρο. Δεν είναι δηλ. εταιρία που μεταφέρει κέρδη απο αλλού στην Κύπρο για να γλιτώσει φόρους, ούτε έχει ανωνυμία (τα χαρακτηριστικά των off shore, αλλά μια κανονική εμπορική ΕΠΕ).

Άρα, όποιος, από αύριο, συνεχίζει να γράφει για off shore, θα έχει από μένα και μία Αγωγή.

Στον Βαξεβάνη και στον Πολάκη θα καταθέσω και μήνυση και Αγωγή προς υπεράσπιση της Τιμής μου και για την ηθική βλάβη που μου προκάλεσαν.

Β) Παρουσιάζω όλες τις χρήσεις από την εφορία, που είναι μηδενικές.

Η εταιρία από το 2006 έως το 2016 που διαγράφεται αυτόματα, έχει μηδενική οικονομική δραστηριότητα. Διεγράφη αυτομάτως το 2016, διότι συμπληρώθηκε δεκατία με μηδενική δραστηριότητα.

Μένει να απαντηθεί γιατί δεν την δήλωσα στο Ποθεν Έσχες μου.

Διότι, πολύ απλά, για μένα είχε κλείσει από το 2006, πριν δηλ. εκλεγώ βουλευτής το 2007.

Είχα ζητήσει την λύση της από τον τότε συνέταιρο μου και είχαμε ξενοικιάσει τα γραφεία σε διάστημα λιγότερο των δυο μηνών από την σύστασή της.

Όπως αποδεικνύεται, αυτό δεν δηλώθηκε -εκ παραδρομής- στην εφορία εκεί και έτσι φαίνονταν τυπικά υπαρκτή και διεγράφη αυτομάτως. Εγώ δεν είχα γνώση αυτής της παρατυπίας, διότι εάν το εγνώριζα, θα είχα προχωρήσει εγώ και στην τυπική της διαγραφή.

Αλλά ούτε είχα εισόδημα από αυτήν, αφού είχε μηδέν τζίρο, ούτε έξοδα, ούτε λογαριασμούς, ούτε τίποτε, άρα ουδόλως μετέβαλε την περιουσία μου και δεν αλλάζει σε τίποτε το Πόθεν Έσχες μου.

Ο Νόμος Καστανίδη αναφέρεται σε off shore. Αυτή δεν είναι (ούτως ή άλλως δεν υφίσταται νομικά off shore σε Χώρα μέλος της ΕΕ, όπως η Κύπρος, αλλά αυτή δεν είναι και επί της ουσίας τέτοια). Τα αποδεικτικά έγγραφα θα κατατεθούν και στην επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, προς απόδειξη των ισχυρισμών μου και άρση πάσης αμφιβολίας. Άλλωστε, εάν η επιτροπή έχει αμφιβολίες, μπορεί να τα ζητήσει και εκείνη απευθείας από την Εφορία της Κύπρου.

Μετά από αυτά, θεωρώ ότι όποιος συνεχίζει την ιστορία αυτή είναι κοινός συκοφάντης.