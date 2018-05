Αθώα η Σώτη Τριανταφύλλου -Είχε μηνυθεί για δήθεν ρατσιστικά σχόλια

Πριν από λίγη ώρα, εκδόθηκε η αθωωτική απόφαση για τη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου, που είχε κατηγορηθεί για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Μια μεγάλη νίκη για την κουλτούρα της ελευθερίας του λόγου στην Ελλάδα.

Η Σώτη Τριανταφύλλου, ως γνωστόν, είχε κατηγορηθεί από τον Παναγιώτη Δημητρά, εκπρόσωπο του ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, για τη φράση σε κείμενο της:

«...αν οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι (που, σας διαβεβαιώ, είναι λιγοστοί και αμήχανοι μέσα στο αγριεμένο ισλαμικό πλήθος), θέλουν να αποφύγουν τον στιγματισμό, πρέπει να κατέβουν μαζικά στους δρόμoυς –σήμερα, τώρα– και να διαμαρτυρηθούν για τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας που διαπράττονται στο όνομα του Αλλάχ. [...]

Η διάσημη συγγραφέας δικάστηκε για δημόσια υποκίνηση μίσους, με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο, καθώς σε κείμενό της ανέφερε και μια ρήση του Μάρκο Πόλο περί των μουσουλμάνων, ότι «φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι και μετριοπαθής αυτός που σου κρατάει για να το κόψουν».

«Η υπόθεση έχει μια φαιδρή πλευρά και μια σοβαρότερη: τη φαιδρή είτε τη βλέπει κανείς, είτε δεν τη βλέπει. Όσο για τη σοβαρή δεν σχετίζεται με το τι είπε ή τι δεν είπε ο ...Μάρκο Πόλο, αλλά με το αν έχω δικαίωμα να εκφράζω τη γνώμη μου, έστω κι αν είναι μειονοτική ή ενοχλητική», είχε δηλώσει η Σώτη Τριανταφύλλου λίγο πριν η υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια.

«Στο συγκεκριμένο πρόβλημα την έχω εκφράσει σε πλήθος άρθρων καθώς και στο δοκίμιο "Πλουραλισμός, πολυπολιτισμικότητα, ένταξη, αφομοίωση". Ο ενάγων ίσως έβρισκε πολύ περισσότερες αφορμές να εξοργιστεί στο βιβλίο απ' ό,τι στο άρθρο. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι οκνηροί: διατρέχουν στα γρήγορα ένα αρθρίδιο, αλλά τους πέφτει πολύ να μελετήσουν ένα βιβλίο 400 σελίδων. Για το περιεχόμενο του βιβλίου και των άρθρων μπορούμε να συζητάμε επί μακρόν, αλλά δεν είναι αυτό το επίδικο θέμα. Ωστόσο, επισημαίνω με την ευκαιρία ότι το Ισλάμ δεν είναι φυλή ώστε να τίθεται ζήτημα ρατσισμού: είναι θρησκεία και μάλιστα θρησκεία με πολιτικό πρόγραμμα. Πολλοί άνθρωποι ταυτίζουν τη φυλή με τη θρησκεία ― η ανάλυση είναι λανθασμένη από την αφετηρία της. Δεν είναι το μοναδικό λάθος: οι πολιτικώς ορθοί ― οι οποίοι είναι κάθε άλλο παρά «ορθοί» ― τροφοδοτούν με τον φανατισμό τους ρατσιστικά, ομοφοβικά και κοινωνικά υπερσυντηρητικά αισθήματα και εκδηλώσεις».

«Δεν πρόκειται να υποχωρήσω ― είμαι αυτή που είμαι και πιστεύω αυτά που πιστεύω. Και δεν αναζητώ ούτε οπαδούς, ούτε θαυμαστές ώστε να κάνω συμβιβασμούς. See you in court», κατέληγε η ανακοίνωσή της.

Πλήθος καθηγητών πανεπιστημίου, συγγραφέων, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, διανοουμένων και εκδοτών, έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή στήριξης στη Σώτη Τριανταφύλλου.

Η απόφαση του δικαστηρίου θεωρείται νίκη της ελευθερίας του λόγου στην Ελλάδα.