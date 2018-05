Εγκατέλειψαν τον γάτο τους και αυτός περπάτησε 12 μίλια για να γυρίσει πίσω -Τον έστειλαν για ευθανασία! [εικόνες]

Η απόκτηση ενός κατοικίδιου δεν είναι μια απλή απόφαση, καθώς προσθέτεις ένα νέο μέλος στην οικογένειά σου, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.

Αυτό σημαίνει πως ένα κατοικίδιο δεν είναι για όλους, καθώς αρκετοί δεν μπορούν να το χειριστούν.

Κάτι τέτοιο μάλλον συνέβη και με μια οικογένεια στην Βόρεια Καρολίνα, καθώς αποφάσισε να δώσει τον επτά ετών γάτο του, τον Τόμπι.

Ο Τόμπι είχε κάνει την εμφάνισή του ως αδέσποτο, ωστόσο, καθώς ο καιρός περνούσε οι ιδιοκτήτες παρατήρησαν πως δεν τα πήγαινε καλά με τις άλλες γάτες τους. Τότε, αποφάσισαν να του βρουν νέο σπίτι και τον πήγαν σε ένα καταφύγιο 12 μίλια μακριά από αυτούς. Ο Τόμπι, ωστόσο, δεν κατάλαβε πως οι ιδιοκτήτες του τον εγκατέλειψαν και έτσι αποφάσισε να γυρίσει σπίτι.

Περπάτησε 12 μίλια για να τον απορρίψουν.

«Η οικογένειά που πίστευε πως τον αγάπησε τον πήγε σε ένα καταφύγιο και ζήτησε από το προσωπικό να του κάνουν ευθανασία», έγραψε στο Facebook η Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) of Wake County, και στη συνέχεια αναζητήθηκε νέα οικογένεια για τον γάτο.

Φωτογραφία του Τόμπι «ανέβηκε» στα social media και μια οικογένεια αποφάσισε πως είναι το νέο μέλος της οικογένειάς της και ο γάτος πιθανότατα βρήκε την παντοτινή του οικογένεια.

