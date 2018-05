Πώς θα καταλάβεις ότι βρήκες την αδελφή-ψυχή σου -Τα σημάδια που το μαρτυρούν

Σε όλες τις Χολυγουντιανές ταινίες βλέπουμε ότι πάντα η κοπέλα καταλήγει με τον ωραίο άνδρα και they lived happily ever after.

Μας γέμισαν το μυαλό ότι υπάρχουν αδελφές-ψυχές και εκεί έξω υπάρχει ένας για την καθεμία μας.

Υπάρχουν όμως; Και αν ναι, πώς θα βρούμε τον ένα και μοναδικό;

Μπορεί να μην πιστεύεις στα παραμύθια πλέον ή μπορεί να ψάχνεις ακόμα τον Mr. Right, όπως να έχει όμως σίγουρα θες στη ζωή σου έναν άνδρα που να είναι ο σωστός.

Η ειδικός στις σχέσεις, Megan Luscombe εξηγεί ότι το Χόλιγουντ το αποδίδει εντελώς λάθος...

Διαβάστε πώς θα καταλάβετε ότι βρήκατε την αδελφή-ψυχή σας στο Bovary.gr