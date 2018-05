Εχετε παρατηρήσει ποτέ τους χώρους αναμονής; [εικόνες]

Το έργο της Ειρήνης Βουρλούμη, εξερευνά την Αθήνα και τον ρόλο που διαδραματίζει ως σκηνικό της οικονομικής κρίσης.

Καθώς η Ελλάδα προχωρά προς την αλλαγή μέσα από αναταραχές και διαδηλώσεις, έχει και μια σιωπηλή ζωή, μια καθημερινή ευθύνη που γίνεται όλο και πιο δύσκολη στην αντιμετώπισή της.

Η Βουρλούμη εξερευνά κυρίως τους εσωτερικούς χώρους κυβερνητικών κτιρίων και σχολείων, θέτοντας το ερώτημα του πώς οι χώροι αυτοί αντανακλούν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και χαρακτήρα.

Στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138, εγκαινιάζεται την Τετάρτη 2 Μαϊου και ώρα 20:00, έκθεση της Ελληνο-Ινδονήσιας φωτογράφου Ειρήνης Βουρλούμη, με τον τίτλο Εν Αναμονή.

Στην έκθεση, παρουσιάζονται έργα από το ομώνυμο βιβλίο της, το οποίο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2017, από τον γερμανικό εκδοτικό οίκο Hatje Cantz.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 27 Μαΐου.

Μέσα από αυτά τα σκηνικά που δείχνουν τα στοιχεία της Αθήνας και της αθηναϊκής κοινωνίας που ίσως εξαφανίζονται καθώς η Ελλάδα βαδίζει προς την αλλαγή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, η φωτογράφος θέλησε να απαθανατίσει τους χειροπιαστούς ενδοιασμούς και δισταγμούς.

Για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες, οι τοποθεσίες που επιλέγει η Βουρλούμη αποτελούν οικείους μικρόκοσμους που τώρα έχουν μετατραπεί σε μια δημόσια σκηνή για την εξαναγκαστική επανα-διαπραγμάτευση της ελληνικής ταυτότητας. Όπως και οι άνθρωποι της Ελλάδας, τα μέρη αυτά υπάρχουν—καθώς υπαινίσσεται και ο τίτλος της έκθεσης—προσμένοντας το μέλλον τους.

Η Βουρλούμη ξεκίνησε την καριέρα της συμμετέχοντας ως φωτογράφος στο Metro των New York Times και τώρα εργάζεται ως ανεξάρτητη φωτογράφος για διάφορες διεθνείς εκδόσεις, εστιάζοντας στις τρέχουσες οικονομικές και προσφυγικές κρίσεις.

Η προσωπική της πρακτική υπερβαίνει το καθαρό ρεπορτάζ και συνδυάζει το ντοκιμαντέρ με μια εννοιολογική προσέγγιση της φωτογραφίας. Ανάμεσα στις εκδόσεις όπου έχει δημοσιευτεί το έργο της Βουρλούμη συγκαταλέγονται οι New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, Time, Le Monde, Business Week και The Guardian.

Την παρουσίαση της έκθεσης, επιμελήθηκε η Κατερίνα Σταθοπούλου, βοηθός επιμελήτρια στο Τμήμα Φωτογραφίας του MoMA της Νέας Υόρκης.

Έκθεση Φωτογραφίας / Ειρήνη Βουρλούμη / Eν αναμονή | In waiting

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, Εγκαίνια: 2 Μαϊου, 20:00, Διάρκεια: 3 έως 27 Μαΐου