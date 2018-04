⚪ Broken Play

⚪ Shot Clock running down

⚪ Late in the 4th

⚪ Final Four place on the line.

Give it to the 'Wonder Boy'

What a shot from @luka7doncic #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/er3UiSFXAo

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Απριλίου 2018