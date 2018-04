Το θρυλικό συγκρότημα ABBA επιστρέφει -Πώς είναι σήμερα οι 4 Σουηδοί τραγουδιστές [εικόνες]

Το θρυλικό σουηδικό συγκρότημα ABBA επιστρέφει!

Τα τέσσερα μέλη ενώνουν και και πάλι τις φωνές τους για να ηχογραφήσουν δύο νέα τραγούδια, 35 χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ.

Το ένα από τα δύο τραγούδια έχει τον τίτλο «I still have faith in you» και θα ερμηνευθεί από τα ψηφιακά άβαταρ των τεσσάρων τον Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού show παραγωγής BBC και NBC.

Οι Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson και Anni-Frid Lyngstad διάσπάστηκαν το 1982 αλλά αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα για το come back.

Οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες μπορεί να μεγάλωσαν, ωστόσο, κάποιοι μοιάζουν με τον παλαιό εαυτό τους.

