Ενα από τα μεγαλύτερα tattoo φεστιβάλ της Ευρώπης έρχεται στην Αθήνα [εικόνες]

Στην χώρα μας θα γίνει για ακόμη μία φορά το διεθνές φεστιβάλ δερματοστιξίας, με τους λάτρεις της τέχνης του τατουάζ να ετοιμάζονται από τώρα για να διαλέξουν το επόμενό τους απόκτημα.

Συγκεκριμένα, το 12o Αthens International Tattoo Convention θα ανοίξει τις πύλες του στις 11, 12 και 13 Μαΐου στο Γήπεδο ΤΑΕ ΚWON DO - Oλυμπιακός Πόλος Φαλήρου.

Αν είσαι λάτρης του τατουάζ ή θέλεις εδώ και καιρό να «χτυπήσεις» το πρώτο σου, τότε θα πρέπει να γνωρίζεις πως στην συγκεκριμένη διοργάνωση συγκεντρώνονται κάθε χρόνο εκεί προκειμένου να δουν τα σχέδια και να μιλήσουν με δεκάδες διάσημους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες του είδους.

Το Αthens International Tattoo Convention είναι τόσο διαδεδομένο μάλιστα για τους φαν της δερματοστιξίας που προσελκύει δεκάδες άτομα ακόμη και από το εξωτερικό.

Κι επειδή, η διοργάνωση δεν θα είναι μία, αλλά τρεις ημέρες, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτοί διαγωνισμοί, διάφορα events και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες για να ντύσουν μουσικά τον θεσμό.

Βέβαια, ο λόγος που πηγαίνουν όλοι είναι για να περάσουν από κάποιο μοτεράκι από τους γνωστούς καλλιτέχνες τατουάζ κι έτσι να φύγουν από εκεί με ένα καινούργιο σχέδιο στο σώμα τους.

Πίσω από την ιδέα και την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης και φέτος είναι ένας από τους κορυφαίους tattoo artists παγκοσμίως, ο Έλληνας Mike the Athens, o οποίος μας δίνει τα highlights της φετινής διοργάνωσης:

«Δωδέκατο Διεθνές Φεστιβάλ Δερματοστιξίας. Ένας θεσμός που θα τολμήσω να πω ότι στέφεται με επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, ειδικά τα τελευταία τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στην ποιότητα και την προσέλευση του κόσμου.

Το Athens International Tattoo Convention συγκαταλέγεται πλέον στα 5 καλύτερα της Ευρώπης και αν σκεφτεί κανείς πόσο μικρή χώρα είμαστε η προσέλευση επισκεπτών πλησιάζει νούμερα Λονδίνου και Ιταλίας, με πάνω από 30.000 επισκέπτες!».

Να σημειωθεί πως εκτός από γνωστές live bands και καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στο φεστιβάλ, στον χώρο θα υπάρχει catering, cocktail bars, VIP area, περίπτερα με tattoo supplies, είδη ρουχισμού, αξεσουάρ και gadgets αλλά και ένας οργανωμένος παιδότοπος για οικογενειακές επισκέψεις.

Πέρα όμως από τα τατουάζ, στόχος της διοργάνωσης είναι να μοιράζει και αμέτρητα αστέρια, έτσι ώστε να εκπληρωθούν αμέτρητες ευχές.

Eιδικότερα, στο περίπτερο του Make A Wish οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν tattoo για καλό σκοπό, επιλέγοντας το δικό τους «Αστέρι της Ευχής», στο μέγεθος και το σχέδιο που επιθυμούν, έναντι 20 ευρώ.

Όλα τα έσοδα από τα tattoo «αστέρια της ευχής» θα διατεθούν στο Make A Wish βοηθώντας να πραγματοποιηθούν οι πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών από 3 έως 18 ετών, με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα.

Αναλυτικά μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο Athens Tattoo Convention 2018 είναι οι:

Almagro Spain, Bill Loika Netherlands, Bob Tyrrell USA, Bryan Ramirez USA, Carlos Rojas USA, Ichibay Japan, Marco Galdo Italy, Mike The Athens Greece, Myke Chambers USA, Nikko Hurtado USA, Norm USA, Robert Hernandez Spain, Rudy Fritsch Italy, Sergio Sanchez USA, Shasha Unisex Italy και SNT Simo Italy.

Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνίζονται οι tattoo artists:

Best Black & Grey, Best Colour Neo trad, Best Dottism, Best Of show, Best Realistic, Best Geometry, Best Japanese, Best Old School, Best Tribal

Τι άλλο θα δεις εκεί:

• Graffiti shows – σε μεγάλες επιφάνειες οι καλλιτέχνες θα δείξουν ορισμένα από τα πιο ευφάνταστα σχέδια τους

• Skate & bike shows

• Shows με street dancers

• Διαγωνισμούς καλύτερου tattoo ανά κατηγορία (καθημερινοί, διάρκεια 4 ωρών – κριτές θα είναι οι καλεσμένοι ξένοι καλλιτέχνες)

• Body Painting

• Στο πλαίσιο της έκθεσης του ATC λειτουργούν, όπως κάθε χρόνο, περίπτερα με tattoo supplies, είδη ρουχισμού και accessories, gadgets, αερογραφίες, μόνιμο μακιγιάζ.

Πληροφορίες

Τιμές εισιτηρίων

Ημερήσιο: 10€

Τριήμερο: 20€

Γήπεδο Tae Kwon Do

TAE KWON DO, Oλυμπιακός Πόλος Φαλήρου, Ολυμπιακά Ακίνητα

Μωραϊτίνη 2, 17 561 Π. Φάληρο (Απέναντι από τα Village Cinemas Π. Φαλήρου)

Περισσότερα

Website: http://www.athenstattooconvention.gr

FB: @athenstattooconvention

Instagram: @athenstattooconvention

Φωτογραφίες από το Φεστιβάλ του 2017: SOOC