Ο Ολυμπιακός μετά το... 1-1 στα δύο πρώτα ματς του ΣΕΦ, πάει για διπλό απόψε στο Κάουνας απέναντι στην Ζαλγκίρις για το 3ο ματς των πλέι οφ της Euroleague.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ LIVE ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ IEFIMERIDA.GR

ce the following embed code where you'd like liveblog to show.