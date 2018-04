Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στο Learning Café του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μία πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Την Πέμπτη, 26 Απριλίου, καλεί 12 ΜΚΟ να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο ενός learning Café.

Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ, αφού παρουσιάσουν μέσα από μια σύντομη εισήγηση τον στόχο και το όραμά τους, θα συμμετέχουν σε ένα Learning Café.

Εκεί, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εθελοντικές δράσεις των ΜΚΟ, ακόμα και για θέσεις εθελοντικής πρακτικής άσκησης.

Η διαφορετική διαδικασία του Learning Café

Η κάθε ΜΚΟ θα έχει δικό της τραπέζι (ροτόντα 10 ατόμων). Ανά 20 λεπτά, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα αλλάζουν τραπέζι, προκειμένου να γνωρίσουν με έναν τρόπο πιο οικείο τις δράσεις των κάθε ΜΚΟ.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα διαρκέσει έως τις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Οι ΜΚΟ που θα βρίσκονται στο Learning Café είναι οι εξής: HIGGS, Ithaca Laundry, Φίλοι Της Φύσης - Nature Friends Greece, MyArtist, Labyrinth of Senses, Balkans Beyond Borders, Νοσηλεία, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού- Network for Children's Rights, Solidarity Mission, Νοσηλεία, Social Dynamo και The Tipping Point in Education.