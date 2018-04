«Mercedes me» -Η πιο δημιουργική σχέση οδηγού και αυτοκινήτου που έγινε ποτέ

Η νέα, ψηφιακή εποχή απαιτεί νέες λύσεις και ενέργειες.

Άλλωστε, η κινητικότητά μας αλλάζει ραγδαία: σήμερα ζούμε ψηφιακά και είμαστε σχεδόν πάντα online και διαθέσιμοι!

Η Mercedes Benz, από την 1η Ιανουαρίου 2018 παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανακαλύψουν τον ψηφιακό κόσμο της μάρκας μέσω του νέου brand Mercedes me, καθιστώντας εφικτή πλέον την δικτύωσή τους με το όχημά τους και το όχημα με τον κόσμο γύρω του.

Το Mercedes me δεν είναι μία νέα ιστοσελίδα. Περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της Mercedes-Benz, από τη χρηματοδότηση και τη συντήρηση των οχημάτων, έως τις γνωστές, διεθνείς υπηρεσίες κινητικότητας της Daimler. Με αυτόν τον τρόπο το "Mercedes me" επιτρέπει την απρόσκοπτη και άνετη πρόσβαση του χρήστη σε όλους τους τομείς κινητικότητας, δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών της μάρκας.

To brand “Mercedes me” περιλαμβάνει ένα "πακέτο" ειδικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών κινητικότητας, συνδεσιμότητας, service και χρηματοδότησης καθώς και εμπειρίες της μάρκας που διαρκώς εξελίσσονται. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μέσω του Mercedes me συνοψίζονται σε 5 κατηγορίες:

Move: Λύσεις για έξυνες μετακινήσεις

Connect: Σύνδεση του αυτοκινήτου παντού και κάθε στιγμή

Assist: Προσωποποιημένη προσφορά υπηρεσιών για πελάτες Mercedes me

Finance: Εξατομικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Inspire: Επίσκεψη στον κόσμο της έρευνας και ανάπτυξης της Mercedes-Benz

Το μέλλον δεν αφορά μόνο σε νέα μοντέλα και κατηγορίες οχημάτων. Η μάρκα έχει στοχεύσει στη βέλτιστη εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών της, ακούγοντας και ακολουθώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Το νέο brand υπηρεσιών "Mercedes me" έρχεται για να καλύψει μία πληθώρα αναγκών και επιθυμιών του πελάτη, τόσο όσον αφορά στις πωλήσεις και το After-Sales όσο και στο marketing, προσφέροντάς τους κάτω από την ομπρέλα του "Mercedes me" πάντοτε την ξεχωριστή, premium εμπειρία των υπηρεσιών της Mercedes-Benz. Καιρός, διασκέδαση, ταξίδια ή lifestyle: η εγγραφή στο Mercedes me δίνει στον πελάτη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες παντού και κάθε στιγμή. Aυτή η online πλατφόρμα θα συνεχίσει να διευρύνεται ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε στον κόσμο διαθέσιμη.

«Εδώ και πολλά χρόνια διεξάγουμε εντατικές έρευνες για την εξέλιξη της κοινωνίας, τις τάσεις της αγοράς καθώς και τις ατομικές ανάγκες των πελατών μας. Ωστόσο, ως οδηγοί των εξελίξεων, οι καινοτομίες μας δεν περιορίζονται στην εξέλιξη νέων προϊόντων αλλά και στην ανάπτυξη ευέλικτων υπηρεσιών, πέρα από τα αυτοκίνητα» υπογράμμισε ο Dr Dieter Zetsche, CEO of Daimler AG and Head of Mercedes-Benz Cars.

«Mercedes me" – "The best for me»

Με το Mercedes me, η Mercedes-Benz τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο. Η κινητήριος δύναμη του brand είναι "Το καλύτερο για μένα" – ανεξάρτητα από το αν ο χρήστης οδηγεί μια Mercedes-Benz, άλλο όχημα ή δεν οδηγεί καθόλου. Στους πέντε τομείς – Move (κινητικότητα), Connect (συνδεσιμότητα), Assist (εξυπηρέτηση), Finance (χρηματοδότηση) και Inspire (έμπνευση) – το νέο brand προσφέρει ένα ευρύ φάσμα έξυπνων, προσανατολισμένων προς το μέλλον υπηρεσιών, κάνοντας την αλληλεπίδραση με τον κόσμο της Mercedes-Benz ακόμη πιο προσωποποιημένη, ξεκάθαρη, ελκυστική και βολική.

Επιπλέον, όπως δήλωσε και ο Dr Jens Thiemer, επικεφαλής Marketing Communications των Mercedes‑Benz Cars "Η απεικόνιση και το λογότυπο του νέου brand αντανακλούν τη νέα φιλοσοφία της μάρκας για τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών της Mercedes-Benz κάτω από την ίδια ομπρέλα. Με τη λέξη "Mercedes" συμβολίζεται η ταχύτητα προσφώνησης της μάρκας με μία μόνο λέξη χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας της, ενώ το χειρόγραφα γραμμένο "me" προσδίδει στο εμπορικό σήμα μια προσωπική πινελιά και αποδίδει την υψηλή εκτίμησή του στους πελάτες μας. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από έναν δυναμικό κύκλο γύρω από τη λέξη "me", ο οποίος μετατοπίζει την εστίαση ακόμη περισσότερο στους πελάτες μας και στις ανάγκες τους".

Όλα κάτω από την ίδια στέγη – οι πέντε πυλώνες του Mercedes me

"Move”: προσφέρει έξυπνες λύσεις μετακινήσεων, ανεξάρτητα απ’ το αν ο χρήστης διαθέτει δικό του αυτοκίνητο. Με τις υπηρεσίες car sharing των moovel, car2go, car2go black και Park2gether, η Daimler Mobility Services GmbH προσφέρει σε πολλές πόλεις του κόσμου μία εντυπωσιακή γκάμα υπηρεσιών κινητικότητας.

"Connect": επιτρέπει στους πελάτες να συνδέονται με το όχημά τους ανά πάσα στιγμή και παντού. Οι βασικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος και τη διαχείριση προγραμματισμένων συντηρήσεων και βλαβών. Επιπλέον διαθέτουν το σύστημα κλήσεων επείγουσας ανάγκης της Mercedes-Benz και της τηλεδιάγνωσης. Με το πρόσθετο σύστημα "Remote Online" ή Vehicle Set up & Vehicle Monitoring, ο πελάτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του, εάν οι πόρτες είναι κλειδωμένες και πόσο καύσιμο υπάρχει στο ρεζερβουάρ του οχήματός του. Οι εφαρμογές (apps) της Mercedes-Benz προσφέρουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες κάνοντας παράλληλα τις μετακινήσεις ακόμη πιο άνετες.

"Αssist": πρόκειται για μία προσωποποιημένη προσφορά υπηρεσιών για τους οδηγούς Mercedes-Benz οπουδήποτε, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Η υπηρεσία περιλαμβάνει online πρόσβαση σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων λειτουργιών κλεισίματος ραντεβού. Επιπλέον, όλοι οι οδηγοί μπορούν να αναζητήσουν και να επικοινωνήσουν online με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της μάρκας που επιθυμούν.

"Finance": προσφέρει εύκολη πρόσβαση στη μεγάλη γκάμα εξατομικευμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γύρω από το αυτοκίνητο - από ευέλικτες και ελκυστικές προσφορές χρηματοδότησης έως μεμονωμένες προσφορές χρονομίσθωσης και ασφάλισης.

"Ιnspire": μία επίσκεψη στον κόσμο έρευνας και ανάπτυξης της Mercedes-Benz αποτελεί όνειρο για πολύ κόσμο που αγαπά την τεχνολογία και τις καινοτομίες. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στις ενέργειες εξέλιξης της μάρκας, ενώ ξεπερνά τα όρια της ενημερωτικής διαδικτυακής πύλης, αφού προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ιστορίες σχετικά με τις καινοτομίες, την τεχνολογία και τον κόσμο της αυτοκίνησης γενικότερα. Επιπλέον, ως μέλος της κοινότητας Mercedes me, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το ταξίδι των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών καθώς αυτές σχηματοποιούνται. Αλληλεπιδρώντας με εξειδικευμένα στελέχη από διαφορετικούς τομείς, μπορεί να συμμετέχει στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών συνεισφέροντας με δικές του ιδέες και προτάσεις.

Το "Mercedes me" στην Ελλάδα

Τα αυτοκίνητα με ημερομηνία παραγωγής μετά τον Δεκέμβριο του 2017 είναι εξοπλισμένα από το εργοστάσιο με το απαραίτητο σύστημα συνδεσιμότητας HERMES UMTS ή HERMES LTE, το οποίο περιλαμβάνει μια μόνιμα εγκατεστημένη κάρτα SIM (eSIM) στο όχημα. Το σύστημα αυτό τοποθετείται εργοστασιακά στο αυτοκίνητο κατά την κατασκευή του και δεν έχει επιπλέον χρέωση.

Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται εργοστασιακά, δεδομένης την νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας που καθιστά υποχρεωτική την εργοστασιακή τοποθέτηση του συστήματος συνδεσιμότητας για λόγους έκτακτης ανάγκης, οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν στο όχημά τους, αν το επιθυμούν, κατά την παραγγελία επιπλέον κωδικούς υπηρεσιών και εφαρμογών.

Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί επιπλέον υπηρεσίες πέραν των βασικών, έχει τη δυνατότητα να τις αγοράσει οποιαδήποτε στιγμή μέσω του Mercedes me store.

Στα οχήματα κατασκευής από το 2012 – 2016 δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής τοποθέτησης ενός προσαρμογέα (Mercedes-Benz adapter) ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2018, αλλά με περιορισμένη γκάμα υπηρεσιών.

Επισημαίνεται, ότι ορισμένες υπηρεσίες για να λειτουργήσουν απαιτούν την ύπαρξη συγκεκριμένου εργοστασιακού εξοπλισμού. Για παράδειγμα οι υπηρεσίες πλοήγησης προϋποθέτουν την ύπαρξη συστήματος πλοήγησης ή εργοαστασιακής προεγκατάστασης στο όχημα.

Η δημιουργία λογαριασμού στο Mercedes me γίνεται μέσω της πλατφόρμας Mercedes.me portal (διατίθεται και σαν εφαρμογή στα smartphones) στο σύνδεσμο www.mercedes.me, στην οποία ο πελάτης θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό εισάγοντας τα στοιχεία του και να προχωρήσει στην ενεργοποίηση αφού έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης του Mercedes me. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με τη σύζευξη πελάτη – οχήματος από τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα, ώστε οι υπηρεσίες να είναι προσωποποιημένες.

Προς το παρόν, στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους τρεις πυλώνες του Mercedes me “Connect”, “Assist” & “Inspire”, ενώ στο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στους άλλους δύο πυλώνες “Move” & “Finance”. Επιπλέον, το σύστημα είναι δυναμικό και εξελίσσεται διαρκώς με την τακτική προσθήκη υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, στον πυλώνα “Connect” αυτήν τη στιγμή περιλαμβάνονται οι εξής υπηρεσίες:

Βασικές υπηρεσίες Mercedes me connect, οι οποίες αναλαμβάνουν διάφορα θέματα σχετικά με το αυτοκίνητο – π.χ. διάγνωση οχήματος, βλάβες ή ατυχήματα. Για το λόγο αυτό μεταφέρονται τα απαραίτητα δεδομένα οχήματος κατόπιν αιτήματος και, εάν χρειάζεται, λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει επικοινωνία με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της αρεσκείας του χρήστη για να προγραμματίσει το επόμενο service ή κλήση για βοήθεια στην εταιρεία οδικής βοήθειας ή τις σωστικές αρχές. Οι υπηρεσίες που διατίθενται είναι Διαχείριση Συντήρησης, Διαχείριση Βλαβών, Ανάκτηση από ατύχημα και Σύστημα επείγουσας κλήσης Mercedes-Benz και σύστημα update.

Σύστημα επείγουσας κλήσης Mercedes-Benz, ή αλλιώς το “δίχτυ ασφαλείας” σε περίπτωση ανάγκης. Αν σε κάποιο ατύχημα ανοίξει ένας αερόσακος, ενεργοποιηθεί ένας προενατήρας ζώνης ασφαλείας κ.α., οι αισθητήρες σύγκρουσης στο όχημα ενεργοποιούν αυτόματα μια επείγουσα κλήση. Η μονάδα επικοινωνίας του οχήματος συνδέεται αυτόματα με το Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της Mercedes-Benz. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα δεδομένα κλήσης έκτακτης ανάγκης μεταφέρονται άμεσα σε ένα δημόσιο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα διάσωσης το συντομότερο δυνατό.

In-Car Office1, ή αλλιώς το «κινητό γραφείο». Με την υπηρεσία “Λειτουργία γραφείου στο αυτοκίνητο” οι οδηγοί Mercedes μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες Office και να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα κατευθείαν από το αυτοκίνητο – ακριβώς σαν να βρίσκονταν στο γραφείο. Η “Λειτουργία γραφείου στο αυτοκίνητο”2 χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, τα στοιχεία των τοποθεσιών των ραντεβού του από τα στοιχεία που έχει εισάγει στο ημερολόγιο και τα μεταφέρει αυτόματα στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις για τη συμμετοχή του σε τηλεδιάσκεψη με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ημερολόγιο. Το σύστημα αναγνωρίζει τον απαραίτητο κωδικό κλήσης PIN για την τηλεδιάσκεψη και τον εισάγει ταυτόχρονα.

Remote Online, με άλλα λόγια το όχημα στην παλάμη σας. Με τις υπηρεσίες Remote Online μπορούν να εμφανιστούν εύκολα στο smartphone όλες οι βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου ανά πάσα στιγμή. Είτε κάποιος θελήσει να αλλάξει τις ρυθμίσεις, να εμφανίσει πληροφορίες για το όχημα, όπως η στάθμη του καυσίμου στο ρεζερβουάρ, η πίεση ελαστικών ή η κατάσταση των φρένων, να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Geofencing (δηλ. την γεωγραφική παρακολούθηση οχήματος, ώστε ο κάτοχος να ενημερώνεται όταν κάποιος προσπαθεί να μετακινήσει το όχημα από μία καθορισμένη από τον ίδιο περιοχή) ή να επωφεληθεί από τον προ-κλιματισμό.

Οι υπηρεσίες που αναμένονται στην Ελληνική αγορά είναι οι εξής:

Προσωπικός σύμβουλος (concierge)3. Ο προσωπικός σύμβουλος Mercedes me connect είναι η κορυφαία premium υπηρεσία: ως προσωπικός βοηθός, είναι πάντα δίπλα στον χρήστη, για να απαντάει σε ερωτήσεις, να κλείνει εισιτήρια για συναυλίες, να προτείνει εστιατόρια και πολλά άλλα.

Live Traffic Information4, η υπηρεσία που εντοπίζει το πρόβλημα πριν από τον οδηγό. Η πρωτοποριακή υπηρεσία Car-to-X-Communication κρατά τον οδηγό μακριά από ανεπιθύμητες καταστάσεις. Η τεχνολογία ραδιοκυμάτων και αισθητήρων χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα άλλα οχήματα για να ενημερώνει εγκαίρως για κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα κι άλλους κινδύνους στην περιοχή που κινείται το όχημα.

Τέλος, η υπηρεσία connect business5 η οποία (θα) προσφέρεται (στη χώρα μας) για στόλο αυτοκινήτων, προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες και τους πελάτες με στόλους οχημάτων μια διευρυμένη γκάμα πρωτοποριακών υπηρεσιών συνδεσιμότητας και ψηφιακών λύσεων σχετικά με το συνδεδεμένο όχημα, σχεδιασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας. Η Πύλη connect business σας επιτρέπει στον διαχειριστή του στόλου οχημάτων να διαχειρίζεται το στόλο του σε πραγματικό χρόνο, ενώ, παράλληλα, μπορείτε να επωφελείται από τα “έξυπνα” αναλυτικά στοιχεία και να εργαλεία αναφοράς για τη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών διαδικασιών και δομών. Για τον οδηγό, η εγγενής εφαρμογή προσφέρει ένα αυτοματοποιημένο ψηφιακό ημερολόγιο, που προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών του, ενώ, την ίδια στιγμή, προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στο διευθυντή του στόλου.

O πυλώνας “Assist” περιλαμβάνει την Ψηφιακή Αναφορά Service. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει κορυφαία ασφάλεια και άνεση - σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Οι λεπτομέρειες των εργασιών service φυλάσσονται με ασφάλεια στην κεντρική βάση δεδομένων service της Mercedes-Benz – με διαφάνεια, προστασία από τυχόν πλαστογράφηση και δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία ανά πάσα στιγμή. Έτσι, ακόμη κι αν ο ιδιοκτήτης αλλάξει συνεργείο ή θέλει να πουλήσει το όχημά του, όλα τα δεδομένα σχετικά με τις εργασίες service παραμένουν διαθέσιμα και προσβάσιμα από το Mercedes me μία ημέρα μετά την επίσκεψη στο συνεργείο. Εκτός από την τελευταία Αναφορά Service, ο χρήστης μπορεί επίσης να βλέπει το πλήρες ιστορικό service του οχήματός του και, εάν χρειάζεται, να το εκτυπώνει. Επιπλέον μπορεί να αναζητά τον πιο κοντινό στο όχημα Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή, να κλείνει online ραντεβού στο κατάστημα της αρεσκείας του, να παρακολουθεί σύντομα βίντεο “How-To”, τα οποία εξηγούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως η ρύθμιση του ρολογιού, η σύνδεση του smartphone μέσω Bluetooth ή ο χειρισμός διαφόρων συστημάτων και τέλος να έχει πρόσβαση στo ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου και τη συλλογή αξεσουάρ και ανταλλακτικών της Mercedes-Benz.

O πυλώνας “Inspire” περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: