Η δίαιτα που αλλάζει τη ζωή μας σε 30 ημέρες [εικόνες]

Οι δίαιτες μπαίνουν στη ζωή μας κάθε άνοιξη και απευθύνονται σε όσους πήραν κιλά τον χειμώνα αλλά και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Ετσι, από τις δίαιτες paleo ως τις αποτοξινωτικές με χυμούς, περνώντας από την δημοφιλή δίαιτα Ατκινς, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξαναβρούμε το επιθυμητό βάρος και έναν πιο δυναμικό τρόπο ζωής.

Η τελευταία λέξη της μόδας στις δίαιτες λέγεται Whole30. Είναι ένας οδηγός που πρέπει να τηρήσει κάποιος αυστηρά για 30 ημέρες και υπόσχεται ότι δεν χάνεις απλώς κιλά, αποκτάς συνολικά πολύ καλύτερη υγεία.

Η δίαιτα Whole30 δημιουργήθηκε από τον Dallas και την Melissa Hartwig. Ο Dallas είναι φυσικοθεραπευτής, ενώ η Melissa είναι διατροφολόγος για αθλητές.



Στόχος της δίαιτας είναι να αλλάξει ο τρόπος που τρώμε και κατά συνέπεια να αλλάξει η ζωή μας, σε 30 ημέρες. Οι δύο δημιουργοί της υπόσχονται ότι με τη δίαιτα αυτή «βάζουμε οριστικά τέλος στις κακές συνήθειες και το τσιμπολόγημα, δημιουργούμε έναν υγιή μεταβολισμό, θεραπεύουμε τις οδούς της πέψης και το ανοσοποιητικό μας σύστημα».

H κεντρική ιδέα είναι να αποβάλλεις ό,τι μπορεί να προκαλεί φλεγμονές και κυρίως να φτάσεις, μέσα από την πειθαρχία, σε ένα είδος “food freedom”. Μέρα με τη μέρα αρχίζεις να νιώθεις «την δύναμη του τίγρη» και στο τέλος των 30 ημερών, όταν αργά αργά αρχίσεις να ξαναβάζεις στη ζωή σου τα απαγορευμένα τρόφιμα, να ελέγχεις μόνος σου τις δυνατότητές σου: εσύ ξέρεις πλέον τι τροφές σου κάνουν καλό, ποιά είναι τα όριά σου.

1. Τι δεν τρώμε

Κατά τη διάρκεια της δίαιτας δεν τρώμε καμία προστιθέμενη ζάχαρη, αληθινή ή τεχνητή. Δεν τρώμε ούτε σιρόπι αγαύης, ούτε ζάχαρη από καρύδα ούτε ζάχαρη από στέβια, τίποτα. Δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν καπνίζουμε.

Δεν τρώμε κανένα δημητριακό, ακόμη και τα υγιεινά δημητριακά ή χωρίς γλουτένη, όπως η κινόη και τα ολικής. Δεν τρώμε όσπρια, ούτε σόγια, ούτε τόφου, ούτε σάλτσα σόγιας.

Δεν τρώμε κανένα γαλακτοκομικό προϊόν, αγελαδινό ή πρόβειο.

2. Τι τρώμε

Μπορούμε να τρώμε κρέας, θαλασσινά, αυγά, λαχανικά, φρούτα, έλαια, καρύδια και σπόρους.

Το πρόγραμμα συμβουλεύει να τρώμε τόνους λαχανικά, αν θέλουμε, λίγα φρούτα (γιατί περιέχουν πολλά σάκχαρα), λίγο κρέας και αυγά, ελαιόλαδο, καρύδια και σπόρους.

Μας ενθαρρύνει επίσης να τρώμε πιάτα με λίγα υλικά και να αποφεύγουμε τις πολύπλοκες ενώσεις.

3. Μη ζυγίζεστε

Ο τελευταίος κανόνας λέει ότι στη διάρκεια των 30 ημερών δεν πρέπει να ζυγίζεται κάποιος ή να μετράει με τη μεζούρα το σώμα του. Κι αυτό γιατί στόχος της δίαιτας είναι πρώτα η υγεία και η καλή διάθεση και μετά τα κιλά. Μπορεί κάποιος να ζυγιστεί πριν και μετά την δίαιτα των 30 ημερών.

Οι εξαιρέσεις

Στη διάρκεια της δίαιτας επιτρέπεται το ξύδι (αγνό, χωρίς ζάχαρη) και το αλάτι.

Τα πλεονεκτήματα

Οι δημιουργοί της δίαιτας των 30 ημερών πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αλλάξει τη ζωή όποιου την ακολουθεί, παρά τους αυστηρούς κανόνες. Στο σάιτ τους αναφέρουν ότι το 95% των ατόμων που την ακολουθούν χάνουν οριστικά κιλά, έχουν καλύτερες αθλητικές επιδόσεις, μεγαλύτερη ενέργεια, περισσότερη νοητική συγκέντρωση και καλύτερο ύπνο.

Οι ψυχολογικές συνέπειες της δίαιτας είναι ότι ελέγχει κάποιος τις «λιγούρες», οι οποίες συνδέονται με την συνήθεια στη ζάχαρη, κυρίως, και αναπτύσσει μια πολύ καλύτερη σωματική εικόνα.



Τα μειονεκτήματα

Οπως για κάθε δίαιτα υπάρχουν πάντα και οι επικρίσεις. Τα πιο αρνητικά σχόλια για την δίαιτα Whole30 είναι πως είναι πολύ αυστηρή. Πολλοί πιστεύουν ότι 30 ημέρες χωρίς ζάχαρη, χωρίς όσπρια και χωρίς γαλακτοκομικά είναι πολύ, ενώ άλλοι θεωρούν ότι 30 ημέρες χωρίς αλκοόλ είναι υπερβολικό.

Μερικά ενδεικτικά πιάτα που ανέβασε η μπλόγκερ Mathilde -«I’ve tried the Whole30 in January 2018»: