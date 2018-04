Οι αδελφές Ολσεν σε μια σπάνια εμφάνιση σε γκαλά της Νέας Υόρκης [εικόνες]

Oι 31χρονες αδελφές Ολσεν κάνουν σπανίως δημόσιες εμφανίσεις, γι΄ αυτό η κοινή παρουσία τους σε γκαλά της Νέας Υόρκης μονοπώλησε τα φλας των φωτογράφων.

Η Μαίρη-Κέιτ και Ασλεϊ Ολσεν παρευρέθηκαν στο «Youth America Grand Prix's Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow Gala» που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Οι δίδυμες αδελφές, που έγιναν ευρέως γνωστές μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Full House», αγαπούν την μόδα και ξέρουν από στιλ.

Ο φωτογραφικός φακός τις κατέγραψε μαζί στο κόκκινο χαλί με παρόμοιες εμφανίσεις.

Οι πετυχημένες αδελφές Ολσεν φόρεσαν μάξι πλισέ φούστες, αλλά σε διαφορετικό χρώμα.

