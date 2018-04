Τα υπέρκομψα παπούτσια από το παρελθόν επέστρεψαν και διεκδικούν μια θέση στη ντουλάπα σου

Το «what goes around, comes around» είναι μια αλήθεια που η μόδα κάνει συνεχώς πράξη.

Μιλάμε φυσικά για τις τάσεις που επιστρέφουν κάθε λίγο και λιγάκι.

Αυτή την φορά το αξεσουάρ που κάνει comeback είναι ένα υπερ-άνετο, υπερ-θηλυκό και υπερ- κομψό ζευγάρι παπούτσια.

Αυτά τα παπούτσια με σχετικά χαμηλό τακούνι και λουράκι που δένει πίσω στον αστράγαλο είναι νοσταλγικά και vintage και αυτό από μόνο του αρκεί για να μας πείσει ότι είναι τάση.

Χαριτωμένα δροσερά και girly τα Slingbacks έχουν κάτι από «Sex and The City» και έρχονται να αναβαθμίσουν το ανοιξιάτικο στιλ.

Δείτε τα υπέρκομψα παπούτσια από το παρελθόν που επέστρεψαν και διεκδικούν μια θέση στη ντουλάπα σου στο bovary.gr