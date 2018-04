«Αποστολή»: Παιδιά-πρόσφυγες ανεβαίνουν στο «Αερόπλοιο» για ένα διαφορετικό ταξίδι [εικόνες]

Παιδιά που γνώρισαν το πιο σκληρό πρόσωπο του πολέμου και αναγκάστηκαν μαζί με τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ετοιμάζονται ξανά για ένα διαφορετικό ταξίδι. Τη Δευτέρα 23 Απριλίου φορούν κοστούμια και μάσκες και ως ηθοποιοί ανεβαίνουν στο θεατρικό σανίδι.

Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών από το Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες» τα οποία θα συμμετέχουν στη θεατρική παράσταση «Μην τρομάζετε τ’ αηδόνι», που ανεβαίνει για μία και μοναδική φορά στο θέατρο «Τόπος Αλλού – Αερόπλοιο» στην οδό Κεφαλληνίας 17.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στον θεατρικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Αερόπλοιο» κι έχει ως στόχο να διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα θύματα της προσφυγικής κρίσης.

Από τη Δευτέρα 16/4 τα παιδιά με τη βοήθεια των ηθοποιών του «Αερόπλοιου» έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης και συμμετέχουν σε εργαστήρια κατασκευής μασκών, μαθήματα αφήγησης και αυτοσχεδιασμών καθώς και παιχνίδια ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να επιλεγούν οι 50 μικροί πρωταγωνιστές της παράστασης.

Ο θεατρικός κύκλος θα έχει ως θεματικό άξονα παραμύθια με ήρωες τα ζώα. Πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία της λαϊκής παράδοσης σε όλο τον κόσμο, με κύρια θέματα τον ανθρωπομορφισμό των ζώων, τις σχέσεις που αναπτύσσουν και τις κοινωνίες που συνθέτουν με χαρακτηριστικά που είναι καθ΄ εικόνα και ομοίωση των ανθρώπων. Τα παραμύθια αυτά περιγράφουν και κριτικάρουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές όπως η πονηρή αλεπού, ο πιστός σκύλος, η σοφή κουκουβάγια.

Το εγχείρημα του «Αερόπλοιου» και του Εκπαιδευτικού Κέντρου «ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες» είναι μια προσπάθεια να επουλώσουν τα παιδιά, μέσω της τέχνης, τις πληγές που άφησε στην ψυχή τους ο πόλεμος.

Η παράσταση «Μην τρομάζετε τ’ αηδόνι», ανοίγει την αυλαία της τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 στις 16:00 στο θέατρο «Τόπος Αλλού – ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ» στην οδό Κεφαλληνίας 17.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες», δραστηροποιείται από το 2016 στον χώρο της εκπαίδευσης, προσφέροντας προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης σε 132 παιδιά πρόσφυγες, ηλικίας 6-17, που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο για τα Παιδιά του Κόσμου, που κάνει πράξη το δικαίωμα κάθε παιδιού στην εκπαίδευση, χρηματοδοτείται για το 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος «Give for Greece IV-V: Educational Activities for the Refugees and Migrants».

Η τέχνη των γυναικών από τη Συρία και το Αφγανιστάν υπό τη σκεπή της Αγίας Φιλοθέης

Το πιο παλιό σπίτι της Αθήνας, το Αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα, ανοίγει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει, για πρώτη φορά, χειροποίητα έργα τέχνης από γυναίκες που έφτασαν στη χώρα μας παίρνοντας τον μακρύ και σκληρό δρόμο της προσφυγιάς.

Πρόκειται για μαθήτριες του κέντρου «Αποστολή για Πρόσφυγες και Μετανάστες» οι οποίες συμμετέχουν σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πλέξιμο, κέντημα και ραπτική. Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και κυρίως η επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών οι οποίες αναζητούν τρόπους για να θρέψουν τις οικογένειες τους και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Μοναδικά κεντήματα, ξεχωριστά πλεκτά και άλλα χειροποίητα είδη, με την ιδιαίτερη τέχνη των γυναικών από τη Συρία και το Αφγανιστάν, παρουσιάζονται την Κυριακή 22 Απριλίου από τη 13.00 έως τις 16.00 στο ιστορικό Αρχοντικό (Αδριανού 96), όπου μεγάλωσε η Αγία Φιλοθέη, προστάτιδα των γυναικών.

Η Αγία Φιλοθέη (κατά κόσμον Ρεβούλα Μπενιζέλου), γεννήθηκε το 1522 στην Αθήνα. Ίδρυσε το Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα, μοίρασε την περιουσία της και πέθανε από τα βασανιστήρια των Τούρκων. Μετά το θάνατό της, το 1589, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ματθαίος Β’ την ανακήρυξε Οσία.

Το εκπαιδευτικό κέντρο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες» του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης προσφέροντας προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά πρόσφυγες καθώς και μαθήματα γλωσσών και ενδυνάμωσης σε ενηλίκους. Το 2018 χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Give for Greece IV-V: Educational Activities for Refugees and Migrants».