Ολοι οι λόγοι που το σαββατιάτικο brunch στο Beauty Killed the Beast μάς έγινε εμμονή [εικόνες]

Ένα τέρας χάνει τη ζωή του στο όνομα της ομορφιάς και μια φράση έμεινε για πάντα στην ιστορία του σινεμά: «Αs always, it was beauty. Beauty killed the Beast».

Στην οδό Παραθυμίας 14 στον Κεραμεικό, ένα μαγαζί, μέσα σε λίγους μήνες, έγινε meeting point και έφερε νέα δεδομένα στον αθηναικό χάρτη εστίασης.

Ένας αταίριαστος έρωτας έγινε αφορμή για σπουδαία έργα τέχνης. Ετσι και σε αυτή τη γωνιά της Αθήνας, συναντούμε ένα μαγαζί που φτιάχτηκε με έμπνευση και οι γεύσεις του έχουν ένταση και πάθος. Τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στο «Beauty killed the Beast».

