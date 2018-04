«Μπλε Βασίλισσα»: H νέα συμπαραγωγή της Nova [εικόνες & βίντεο]

Η ταινία δράσης «Μπλε Βασίλισσα» σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Σιπσίδη και σενάριο των Δημήτρη Ευλαμπίδη και Απολλωνίας Τσαντά, αποτελεί τη νέα συμπαραγωγή της Nova!

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Απριλίου και θα προβληθεί σε Ά τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά από τα κανάλια Novacinema.

O βραβευμένος για τις μικρού μήκους ταινίες του Αλέξανδρος Σιπσίδης («Γάλα», 2008, «Iris», 2010, «Αν ήταν νόμιμος ο βιασμός», 2013) ενώνει δύο σπουδαίες γενιές ηθοποιών σε μια σύγχρονη ταινία δράσης με στοιχεία νουάρ. Το πρωταγωνιστικό καστ αποτελείται από τους: Μιχάλη Οικονόμου, Ράσμι Σούκουλη, Τέτη Καλαφάτη, Δημήτρη Καπετανάκο, Δημήτρη Ήμμελο, Γιώργο Αδαμαντιάδη, Φωτεινή Λεβογιάννη και Θέμη Πάνου.

Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από την κλοπή ενός από τα πολυτιμότερα διαμάντια του κόσμου, της «Μπλε Βασίλισσας», από μία ομάδα μαφιόζων που δουλεύουν για τον αδίστακτο Άγγελο. Ο Γιάννης, ένας από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του, παροτρύνεται από τη σύζυγό του, Λένα, συμμαχούν με τον ψυχρό εκτελεστή Σταύρο και προδίδουν τον Άγγελο, κλέβοντάς του το δαχτυλίδι, με σκοπό να το πουλήσουν σε έναν μυστηριώδη «Αγοραστή». Ποια, όμως, είναι τα πραγματικά κίνητρα της Λένας; Τι κρύβει ο Σταύρος και ποιος είναι ο ρόλος του Νίκου, του φαινομενικά ήσυχου και αμίλητου οδηγού του Άγγελου; Όλα θα απαντηθούν στο τέλος, στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου όπου θα έρθει η κορύφωση. Εκεί, οι διαφορετικές οπτικές των τεσσάρων θα ενωθούν σε μια τελική αναμέτρηση με απρόσμενο φινάλε.

H «Μπλε Βασίλισσα» είναι η πρώτη ταινία στην Ελλάδα που θα προβληθεί σε αποκλειστική διανομή με ενδογλωσσικούς υπότιτλους για κωφούς/ές και βαρήκοους/ες [SDH, Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing] με την επιμέλεια και πιστοποίηση της «Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών-Movement of Disabled Artists» προκειμένου να την απολαύσουν όλοι, χωρίς αποκλεισμούς. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε και αυτή με ενδογλωσσικούς υπότιτλους την Τρίτη 17 Απριλίου, όπου παρευρέθηκαν οι συντελεστές της ταινίας και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμο.

Με την ταινία «Μπλε Βασίλισσα», η Nova συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 140 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!