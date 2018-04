Διεθνές Συνέδριο στην Λήμνο για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από τη λήξη του A’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα από την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου, θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί της Λήμνου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα διεξαχθεί Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στη Λήμνο στις 25-28 Μαΐου 2018 , με τίτλο "Lemnos Island, Armistice of Mudros and the End of WW1: History and Legacies. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Άμυνας και Ναυτιλίας και του ΕΟΤ, ενώ συνδιοργανωτές είναι η διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΓΕΣ/ ΔΙΣ), η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Λήμνου, και ο Σύλλογος «Φίλοι των ΑΝΖΑΚ από την Λήμνο». Στο συνέδριο μια μεγάλη ομάδα από ομιλητές, ιστορικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ειδικούς αναλυτές γνώμης καθώς και επιχειρηματίες θα μιλήσουν την ανάδειξη της γεωστρατηγικής σημασίας της υπογραφής της Συνθήκης του Μούδρου, αλλά και για την χρήση της ιστορικής κληρονομιάς ως πόρος ανάπτυξης ενός τόπου.

Κύριος καλεσμένος του συνεδρίου είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπιος Παυλόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Για την σημασία του συνεδρίου μίλησαν στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), όπου έγινε η παρουσίαση του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Φίλων ΑNΖAK Λήμνου, Στέλιος Μάντζαρης , ο καθηγητής του πανεπιστημίου Μακεδονίας Βλάσης Βλασίδης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού ταξίαρχος Ν.Δελατόλας, η Ζωζώ Λιδωρίκη, αντιπρόεδρος του ελληνοαμερικανικου επιμελητήριου. και ο Αλ. Βασιλικός, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές Γιώργος Πάλλης και Χαράλαμπος Αθανασίου, ο υπαρχηγός του ΓΓΕΘΑ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, ο διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας αντιπτέραρχος ε.α. Γρ. Πρεζεράκος, η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Ισμήνη Α. Κριάρη, ο πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου αντιναύαρχος ε.α. Αθ. Παναγόπουλος, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων της Λήμνου και άλλοι.