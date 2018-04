Ο Τραμπ δεν πήρε την έγκριση του Κογκρέσου για το χτύπημα στη Συρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του υπουργού Άμυνας Τζέιμς Μάτις σχετικά με την ανάγκη να είχε προηγηθεί έγκριση του Κογκρέσου για τα πρόσφατα πυραυλικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά συριακών στόχων.

Αυτό μεταδίδει το CNN επικαλούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times.

Η εφημερίδα επικαλείται τόσο στρατιωτικούς αξιωματούχους, όσο κι αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ μαζί με τη Βρετανία και τη Γαλλία προχώρησαν σε πυραυλικές επιθέσεις ακριβείας κατά συριακών στόχων το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) σε αντίποινα για μία επίθεση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ που φέρεται να έγινε με χημικά όπλα κατά αμάχων.

Στο χρόνο που μεσολάβησε από την πραγματοποίηση της επίθεσης μέχρι σήμερα καλλιεργήθηκε ένα κλίμα προβληματισμού σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ, που οδήγησε στην επίσημη ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής. Το κλίμα αυτό εντάθηκε μέσω των αναρτήσεων του Τραμπ στο Twitter κατά της Ρωσίας πριν από τη διεξαγωγή της επιχείρησης.

«Η Ρωσία υποσχέθηκε να καταρρίψει το σύνολο των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν κατά της Συρίας. Ρωσία να είσαι έτοιμη, γιατί θα έρθουν, είναι όμορφοι, καινούργιοι και έξυπνοι. Δεν θα έπρεπε να είστε συνεργάτες με ένα Ζώο που χρησιμοποιεί Αέριο για να Σκοτώνει και το διασκεδάζει!», είχε γράψει χαρακτηριστικά στο Twitter ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι o πρόεδρος Τραμπ παρέκαμψε τη σύσταση του Μάτις για την έγκριση του Κογκρέσου, καθώς επιθυμούσε οι αναρτήσεις του στο Twitter να συνοδεύονται από την ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε την απόφαση αυτή, παρά τις προειδοποιήσεις ότι η στάση του μπορεί να κλιμακώσει την ένταση με τη Ρωσία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο που υλοποιήθηκε ήταν προϊόν συμβιβασμού μεταξύ του Τραμπ και του Μάτις, υποστήριξε η εφημερίδα.

Μετά τη δημοσιοποίηση της πυραυλικής επίθεσης αρκετά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο επεσήμαναν την ανάγκη ανανέωσης της ειδικής εξουσιοδότησης (Authorization for Use of Military Force) που καλύπτει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

«Ο πρόεδρος πρέπει να έρθει στο Κογκρέσο και να εξασφαλίσει μία νέα εξουσιοδότηση προτείνοντας συγκεκριμένη στρατηγική με ξεκάθαρους στόχους που κρατούν ασφαλείς τους στρατιώτες μας, αποτρέποντας τις παράπλευρες απώλειες», δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ η ηγέτις της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN