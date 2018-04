Πληρώνεται για να τους κρατάει αγκαλιά -Το απίστευτο επάγγελμα [βίντεο]

Η 34χρονη Σαμάνθα Ες είναι ιδιοκτήτρια της μπουτίκ « Cuddle up to me », ένα μέρος για αγκαλιές, στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ.

Στόχος της είναι να προσφέρει στα άτομα που νιώθουν μοναξιά, έχουν στρες ή πάσχουν από έλλειψη αγάπης, μια αγκαλιά που κοστίζει 1 δολάριο το λεπτό.

Η μπουτίκ της άνοιξε το 2014, διαθέτει θεματικά δωμάτια για να υποδέχεται τους πελάτες της και τους προτείνει διάφορες στάσεις. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, σε όλους τους πελάτες και πελάτισσες ότι δεν πρόκειται για σεξουαλικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχει επιγραφή στην είσοδο των γραφείων της που επισημαίνει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κώδικες της καλής συμπεριφοράς.



Ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες βρίσκει κανείς την κλασική αγκαλιά, τη στάση «χέρι με χέρι», τη στάση «κουτάλι». Οι επισκέψεις διαρκούν από 15 λεπτά ως 5 ώρες. Η μπουτίκ αγκαλιάς προσφέρει επίσης μασάζ στο κεφάλι ενώ το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για να θεραπεύει άτομα με αναπηρία.



«Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι άνδρες οι οποίοι πάσχουν από τραυματισμούς ή έχουν μια αναπηρία και αυτά τους εμποδίζουν να έχουν επαφές με άλλα άτομα. Εμείς προτείνουμε σήμερα πάνω από 50 στάσεις σώματος, οι οποίες στοχεύουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά», δηλώνει η ίδια.



Η Σαμάνθα Ες είναι γνωστή στις ΗΠΑ και πολλά τηλεοπτικά ρεπορτάζ ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή της.