Ο Μακρόν μίλησε για την Ευρώπη -Λαϊκισμός, ευρωεκλογές, δημοκρατία

Με αναφορές στην φιλελεύθερη Δημοκρατία και στους κινδύνους που κρύβουν ο λαϊκισμός και ο εξτρεμισμός, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέπτυξε τις ιδέες του για το μέλλον της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας, για πρώτη φορά, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, αναγνώρισε πως στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορές, αλλά τόνισε πως πρέπει να προστατευθεί η ενότητα και οι Αρχές της Δημοκρατίας.

Ο κ. Μακρόν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του λαϊκισμού αλλά και των ψεύτικων υποσχέσεων.

Οι ψεύτικες υποσχέσεις απειλούν τον λαό

Ο κ. Μακρόν δήλωσε πως η προδοσία των ψεύτικων υποσχέσεων απειλεί τον λαό και αναφέρθηκε στους εθνικιστικούς διχασμούς. «Πρέπει να μην υποδαυλίζουμε τα πάθη του κόσμου, να μην προτείνουμε μονοπάτια που δεν μπορεί να ακολουθήσει, και να κατεδαφίζουμε χωρίς να μπορούμε να ξαναχτίσουμε» τόνισε και πρόσθεσε:

«Είναι η προδοσία αυτών των ψεύτικων υποσχέσεων που απειλεί τον λαό. Θα πρέπει να ακούσουμε βέβαια και τις δυσαρέσκειες και τον θυμό των ευρωπαϊκών λαών σήμερα. Δεν χρειάζονται όμως δημαγωγίες οι πολίτες της Ευρώπης. Χρειάζονται ένα πραγματικό εγχείρημα, αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητα. Ο θυμός που υποδαυλίζεται από κάποιους οδηγεί σε ένα αδιέξοδο με εθνικιστικούς διχασμούς που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν.

Θέλουμε μια Ευρώπη των λαών και θέλουμε αυτή να να χτίσουμε, αλλά πρέπει να δράσουμε διαφορετικά, αντλώντας από τις πηγές της Δημοκρατίας μας. Να δούμε ότι ένας στους δυο πολίτες της Ευρώπης πηγαίνει να ψηφίσει στις ευρωεκλογές» τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Το BREXIT

«Θα έχουμε αυτή τη συζήτηση σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο διχασμών και αμφιβολιών εντός της Ευρώπης. Ένα πλαίσιο στο οποίο η διαδικασία του BREXIT συνεχίζεται και συζητιέται διαρκώς, υπάρχει δουλειά για το BREXIT», τόνισε ο κ. Μακρόν και πρόσθεσε: “Υπάρχουν πολλές ευαισθησίες που οδηγούν σε αμφισβήτηση των θεμελιωδών μας αξιών.

Φαίνεται ένα φάσμα διχασμού να μας φέρνει αντιμέτωπους μεταξύ μας με εγωπάθειες και εθνικά συμφέροντα και με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι ευρωεκλογές επίκεινται. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για τα ιδεώδη που δημιούργησαν την Ευρώπη. Θέλω να σας αναφέρω δυο βαθιές μου πεποιθήσεις.

Πρώτον αν αποφασίσουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη Δημοκρατία και όλα όσα προσφέρει στην Ευρώπη δεν θα έχουμε κάνει λάθος. Μόνο αν το παραβούμε αυτό θα σφάλουμε. Επίσης οι Ευρωπαίοι απαιτούν μια ξεκάθαρη απάντηση. Αυτήν πρέπει να δώσουμε στους συμπολίτες μας.

Θέλουν να τους προστατεύσουμε. Να τους προστατεύσουμε σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο».

Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε πως οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προστατεύσουν την Δημοκρατία καθώς αυτή «είναι η μεγαλύτερη μας ευκαιρία», ενώ τόνισε πως αν επικρατήσουν οι λαϊκισμοί και ο εξτρεμισμός η Ευρώπη θα οδηγηθεί στον γκρεμό.

«Πραγματικά στον κόσμο μας και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η ευρωπαϊκή Δημοκρατία, και το πιστεύω βαθιά, είναι η μεγαλύτερη μας ευκαιρία. Το χειρότερο για την Ευρώπη θα ήταν να εγκαταλείψουμε το μοντέλο μας, την ταυτότητα μας και εδώ στο Στρασβούργο όπως και στις Βρυξέλλες, εσείς δίνετε σάρκα και οστά σε αυτή την Δημοκρατία της Ευρώπης.

Η ταυτότητα μας είναι ακριβώς αυτή η Δημοκρατία που σέβεται τα άτομα, τις μειονότητες, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό που έχει αποκληθεί φιλελεύθερη Δημοκρατία. Δεν θα ήθελα να επικρατήσει αυτή η δηλητηριώδης ψευδαίσθηση που πολλές φορές έχει διαδοθεί αλλού και να οδηγηθεί στον γκρεμό και στην άβυσσο η ήπειρος μας. Να εγκαταλειφθούν οι ελευθερίες και να επικρατήσουν ο λαϊκισμός και ο εξτρεμισμός. Θέλουμε η Δημοκρατία να μην είναι αδύναμη στην Ευρώπη, εν όψει του απολυταρχισμού, εν όψει όλων αυτων που μας περιστοιχίζουν.

Η απάντηση μας δεν είναι ο αυταρχισμός, η απολυταρχία αλλά η Δημοκρατία. Πέρα από τις διαφορές υπάρχει ένα δημοκρατικό μοντέλο που μας ενώνει όλους και αυτό είναι μοναδικό στον κόσμο», είπε ο κ. Μακρόν.

Να σταματήσει η ομφαλοσκόπηση

Ο κ. Μακρόν αναφερόμενος στον εαυτό του είπε πως ανήκει σε μια γενιά που δεν γνώρισε τον πόλεμο αλλά θέλει να ανήκει σε μια γενιά που προστάτευσε τη Δημοκρατία.

«Πρέπει να σταματήσει η ομφαλοσκόπηση, οι εθνικοί εγωισμοί να τερματιστούν. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που δεν γνώρισε τον πόλεμο, είμαι μέλος μιας γενιάς που έχω την πολυτέλεια αν θέλετε να μην έχω ζήσει αυτά που έζησαν οι μεγαλύτεροι. Δεν θέλω να ανήκω σε μια γενιά ανθρώπων που υπνοβατούν, που έχουν ξεχάσει το παρελθόν τους, που θα αρνηθούν να βλέπουν το ταραχώδες παρελθόν. Θέλω να ανήκω σε μια γενιά που με αποφασιστικότητα και σθεναρότητα να προασπίσει τη Δημοκρατία. Δεν είναι η Δημοκρατία κάτι μπανάλ και τετριμμένο» τόνισε ο κ. Μακρόν ο οποίος καταχειροκροτήθηκε στο σημείο αυτό.

Αντιδράσεις για τον πόλεμο στη Συρία

Νωρίτερα ευρωβουλευτές της Αριστεράς κατά την είσοδο του κ. Μακρόν σήκωσαν πλακάτ τα οποία αναγράφουν «σταματήστε τον πόλεμο στη Συρία» (Stop the war in Siria) αλλά και «κάτω τα χέρια από τη Συρία» (Hands of Siria). Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μακρόν.

Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης



Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, είναι ο τέταρτος Ευρωπαίος ηγέτης που βρέθηκε στην Ολομέλεια του ΕΚ για να συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης με τους ευρωβουλευτές.

Αυτή θα είναι η τέταρτη από μία σειρά συζητήσεων μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και των ευρωβουλευτών σχετικά με το μέλλον της ΕΕ. Πρώτος ηγέτης που μετέβη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης ήταν ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Λίο Βαράντκαρ στις 17 Ιανουαρίου, δεύτερος ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, στις 6 Φεβρουαρίου και τρίτος ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα στις 14 Μαρτίου.

Η επόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Σαρλ Μισέλ.

Την Πέμπτη ο Μακρόν θα μεταβεί στο Βερολίνο για κρίσιμες επαφές με την Άνγκελα Μέρκελ προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξή της για τα σχέδιά του αναφορικά με το μέλλον της ευρωζώνης.

Ωστόσο, το κόμμα της Γερμανίδας καγκελαρίου αντιδρά στην προοπτική βαθύτερης ενσωμάτωσης στην ευρωζώνη που περιλαμβάνει χωριστό προϋπολογισμό για την ευρωζώνη και την επέκταση του ΕΜΣ.



Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης δεν χειροκρότησε τον κ. Μακρόν και παρέμεινε ατάραχος στη θέση του.

Κάποιοι ευρωβουλευτές της Αριστεράς μάλιστα, κατά την είσοδο του κ. Μακρόν στην είσοδο προχωρησαν στα μπροστινά έδρανα κρατώντας πλακάτ.