Stoiximan.gr Basket League: Ο ΠΑΟ έφτασε στο 23/23

Με το απόλυτο 23/23 στην Stoiximan.gr Basket League, μετά τη νίκη του με 87-63 επί του Κολοσσού Ρόδου, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται στα πλέι οφ της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφοσιώνεται στον μεγάλο στόχο του, την επιστροφή στο φάιναλ φορ για πρώτη φορά από το 2012.

Ο Τσάβι Πασκουάλ μοίρασε τον χρόνο, ώστε να μείνουν ξεκούραστοι οι βασικοί. Ο Μάρκους Ντένμον (8π.) ήταν ο μόνος που έμεινε πάνω από 25 λεπτά στο παρκέ, ενώ 13 λεπτά αγωνίστηκε ο Ζακ Όγκαστ (9π.) που λογικά θα έχει... ρόλο απέναντι στην ισχυρή φροντ λάιν της Ρεάλ, στη σειρά των best of five!

Ο Κρις Σίνγκλετον επέστρεψε από τις ΗΠΑ και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, ο Ιαν Βουγιούκας σημείωσε 12 πόντους σε 13:30 λεπτά συμμετοχής, ενώ από 8 πόντους πρόσθεσαν οι Παππάς και Γκιστ.

Ο Καλάθης είχε 7 πόντους, ενώ στο παρκέ μετά από 20 ημέρες στα «πιτς» βρέθηκε και ο Κέι Σι Ρίβερς. Εκτός έμειναν οι Τζέιμς, Πέιν και Λοτζέσκι. Από τον Κολοσσό Ρόδου ξεχώρισαν ο Ραμόν Χάρις με 17 πόντους και ο Κιθ Ράιτ που σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ. Οι Ροδίτες έμειναν εκτός της πρώτης οκτάδας που οδηγεί στα πλέι οφ.