Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φόρεσε το πιο σέξι ασημί φόρεμα και μας θύμισε τον παλιό καλό της εαυτό [εικόνες]

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς υπήρξε η αγαπημένη μας τραγουδίστρια των 90s.

Μεγαλώσαμε τραγουδώντας το «Oops i did it again» και κάνοντας τα χορευτικά του «Hit me baby one more time»! Η πριγκίπισσα της ποπ έχει κάνει δυναμικό comeback τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, χθες το βράδυ, βραβεύτηκε στα 29ά ετήσια GLAAD Media Awards για την υποστήριξη και τη βοήθεια που παρέχει στην LGBTQ+ κοινότητα, αλλά και τη συνολική της εικόνα. Ο τραγουδιστής Ρίκι Μάρτιν της έδωσε το βραβείο Vanguard σε τελετή στο Λος Άντζελες.

Η ποπ τραγουδίστρια και μητέρα δύο παιδιών εμφανίστηκε με ένα σούπερ μίνι ασημί φόρεμα και ήταν το απόλυτο showgirl, όπως την έχουμε συνηθίσει.

