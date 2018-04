Απαράδεκτο: Τούρκοι δημοσίευσαν ψεύτικο βίντεο για το Mirage που έπεσε στη Σκύρο

Δεν είχε περάσει πολύ ώρα από τη στιγμή που είχε γίνει γνωστή η είδηση πως ένα ελληνικό μαχητικό είχε καταπέσει στο Αιγαίο και Τούρκοι ανέβασαν στο youtube ψεύτικο βίντεο με την πτώση του αεροσκάφους.

Με τίτλο «Egede Yunan Savaş Jeti Düştü (The Greek Fighter Jet Crashes in the Aegean)» το βίντεο ανέβηκε χθες και μάλιστα υπήρξαν και εμετικά σχόλια στα οποία οι Τούρκοι χρήστες ειρωνευόντουσαν τον Ελληνα χειριστή που είχε χάσει τη ζωή του, μάλιστα μετά από λίγο τα σχόλια κόπηκαν και εξαφανίστηκαν.

Τελικά το βίντεο αποδείχθηκε ότι είναι ψεύτικο και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη πτώση του ελληνικού Mirage 2000-5, αφού ήταν απλώς μονταρισμένα πλάνα από την πτώση ιταλικού Eurofighter πριν μερικούς μήνες στην Αδριατική.

Δείτε τα δύο βίντεο

Το μονταρισμένο βίντεο με το υποτιθέμενο πλάνο της πτώσης του Mirage

Το βίντεο με την πτώση του Eurofighter