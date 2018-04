Πώς μπορεί η Δύση να «χτυπήσει» στη Συρία -Οι πιθανοί στόχοι και οι κίνδυνοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοιχτά ότι οι αμερικανικοί πύραυλοι θα πλήξουν τη Συρία. Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Τερέζα Μέι φαίνονται έτοιμοι να μετάσχουν σε μια τέτοια επιχείρηση. Πώς θα γίνει όμως το χτύπημα;

Επειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις, με τις δυνάμεις της Δύσης να μιλούν ανοιχτά για απάντηση στο καθεστώς Ασαντ έπειτα από τη νέα επίθεση με χημικά όπλα, το AFP αναλύει πώς ξεκινήσει η επίθεση στη Συρία, από πού θα εκτοξευθούν οι πύραυλοι, ποιοι θα είναι οι στόχοι, αλλά και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν.

Ποιοι θα είναι οι στόχοι

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της, η Γαλλία και η Βρετανία, θέλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο και καθοριστικό μήνυμα στον Ασαντ ότι δεν θα ανεχθούν μελλοντική χρήση χημικών όπλων. Ενας τρόπος για να διασφαλίσουν ότι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα θα είναι να γίνουν «χτυπήματα» στις σχετικές υποδομές, μεταξύ άλλων εργοστάσια και χώρους φύλαξης όπλων. Ομως, αυτό ενέχει και ρίσκο, μεταξύ άλλων και την πιθανότητα να απελευθερωθεί στο περιβάλλον νέφος τοξικού αερίου.

Επίσης, θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο ό,τι έχει απομείνει από την αεροπορική δύναμη του Ασαντ, αν και η καθυστέρηση ανάμεσα στην επίθεση που έγινε την Κυριακή και τα αντίποινα σημαίνει ότι πιθανότατα θα έχει μεταφέρει τα μαχητικά του αεροσκάφη σε ασφαλές μέρος.

Ενας πιθανός στόχος θα μπορούσε να είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντιμάιρ, βορειοανατολικά της Δαμασκού, από όπου σηκώθηκαν τα αεροσκάφη που έκαναν την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, δήλωσε στο AFP η Τζένιφερ Καφαρέλα, αναλύτρια του Institute for the Study of War, στην Ουάσινγκτον.

Η Μόσχα έχει δύο αεροπορικές βάσεις στις ακτές της Συρίας, σε Ταρτούς και Χμέιμιμ, που προστατεύονται από πυραυλικά συστήματα S-300 και S-400.

Πόσο μεγάλο θα είναι το χτύπημα

Πέρυσι, όταν ο Τραμπ διέταξε χτύπημα εναντίον του Ασαντ στον απόηχο επίθεσης με αέριο σαρίν στην επαρχία Ιντλίμπ, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό εκτόξευσε 59 πυραύλους Τόμαχοκ από καταδρομικά στην ανατολική Μεσόγειο, εναντίον της αεροπορικής βάσης Σάιρατ, τα αεροσκάφη της, τις αποθήκες με πυρομαχικά, αλλά και τα συστήματα άμυνας και τα ραντάρ.

Ομως, η επίθεση ήταν περιορισμένη και σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην παρασύρει τις ΗΠΑ στο χάος του εμφυλίου της Συρίας. Από τότε, το καθεστώς κατηγορείται ότι έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αέριο χλωρίου και άλλα χημικά, αναγκάζοντας το αμερικανικό Πεντάγωνο να εξετάζει ευρύτερη δράση.

Οι ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν τώρα πόσο μακριά θέλουν να πάνε, σχετικά με το αν θα χτυπήσουν ιρανικές δυνάμεις κοντά στις αμερικανικές θέσεις στην ανατολική Συρία, ή ακόμη και να στοχεύσουν υποδομές τις οποίες υποστηρίζει η Ρωσία, τονίζει η Καφαρέλα. «Δημόσια, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο μόνο τον Ασαντ, αλλά και τους υποστηρικτές του», σημειώνει.

Πώς θα ξεκινήσει

Μία επίθεση εναντίον της Συρίας πιθανόν θα γίνει με πυραύλους, όπως και πέρυσι. Οι ΗΠΑ δεν θα θελήσουν να ρισκάρουν να βάλουν επανδρωμένα αεροσκάφη κόντρα στις αεροπορικές άμυνες της Συρίας. Μία κατάρριψη θα προκαλούσε κλιμάκωση της έντασης σε απρόβλεπτες νέες κατευθύνσεις.

Το USS Donald Cook, ένα καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων, είναι σε απόσταση βολής από τη Συρία, όπως και μια γαλλική φρεγάτα, που επίσης διαθέτει πυραύλους. Αυτά τα δύο πλοία, πιθανότατα με την υποστήριξη ενός αμερικανικού υποβρυχίου, είναι πιθανό να παίξουν ρόλο σε μια επίθεση.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης Β-2 βομβαρδιστικά. Αυτά τα αεροσκάφη stealth είχαν χρησιμοποιηθεί το 2017 εναντίον του Ισλαμικού Κράτος στη Λιβύη, πετώντας από τις ΗΠΑ σε πτήση 34 ωρών.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Είναι απρόβλεπτη η αντίδραση της Μόσχας, που στηρίζει τον Ασαντ και η Ρωσία έχει απειλήσει με αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ, αν εκτοξεύσει πυραύλους στη Συρία.

Την Τετάρτη, ο ρωσικός στρατός κατηγόρησε την οργάνωση «Λευκά Κράνη» ότι σκηνοθέτησε την επίθεση με τα χημικά όπλα στη Ντούμα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 40 άνθρωποι σύμφωνα με παρατηρητές.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές προκειμένου να μην χτυπήσουν κατά λάθος ρωσικούς στόχους και να μην σκοτώσουν Ρώσους συμβούλους», επισημαίνει στο AFP από την πλευρά του ο Μπεν Κόναμπλ, υψηλόβαθμος πολιτικός επιστήμονας στο RAND Corporation.

«Αυτό περιορίζει σημαντικά τις επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ», τονίζει, προειδοποιώντας για μία επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων σε περίπτωση που οι ΗΠΑ σκοτώσουν Ρώσους στρατιώτες, είτε ηθελημένα, είτε από ατύχημα.