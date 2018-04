Game of Thrones: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της μεγαλύτερης μάχης στην ιστορία της τηλεόρασης- Τους πήρε 55 νύχτες

Ρεκόρ έσπασε ο χρόνος των γυρισμάτων για την νέα σεζόν του Game of Thrones, καθώς μόνο μία μάχη χρειάστηκε 55 συνεχόμενες μέρες για να ολοκληρωθεί.

Τα γυρίσματα της μεγαλύτερης μάχης που θα δοθεί ποτέ στο ιστορία του Game of Thrones ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο χρόνος τους έσπασε κάθε ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, για την μάχη που θα δούμε στην 8η σεζόν του Game of Thrones, έγιναν μόνο νυχτερινά γυρίσματα και διήρκεσαν 2, 5 μήνες.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Τομ της βόρειας της Ιρλανδίας με τους ηθοποιούς να γυρίζουν την σκηνή για 55 συνεχόμενες μέρες.

Μάλιστα λέγεται πως με αυτή την σκηνή έσπασε το ρεκόρ που κατείχε ήδη το GoT για την μεγαλύτερη σκηνή μάχης που γυρίστηκε ποτέ στην τηλεόραση, στο επεισόδιο Battle of the Bastards της 6ης σεζόν.

Σχετική ανάρτηση για τα γυρίσματα έγινε και στο Instagram από τον βοηθό σκηνοθέτη του Game of Thrones, ωστόσο μετά από λίγο διαγράφτηκε.

To γράμμα των παραγωγών για την μάχη που έσπασε όλα τα ρεκόρ στον χρόνο γυρισμάτων

Το γράμμα ουσιαστικά ήταν ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους παραγωγούς προς τα εκατοντάδες μέλη του συνεργείου που φρόντισαν να ολοκληρωθεί «μία από τις μεγαλύτερες και ακριβότερες μάχες που έχουν κινηματογραφηθεί ποτέ στην τηλεόραση», καθώς τα γυρίσματα διπλασίασαν το ρεκόρ διάρκειας κάθε προηγούμενης μάχης στη σειρά.

Ο Κουίνλαν έγραψε επίσης σχόλιο στη φωτογραφία: «Τα λέει όλα. 55 συνεχόμενες νύχτες, 11 εβδομάδες, τρεις τοποθεσίες. Δεν θα ξαναδείτε ποτέ κάτι τέτοιο». Τ

Οσο για το πότε θα το δούμε στις οθόνες μας; Υπομονή μέχρι το 2019, όπου το Game of Thones επιστρέφει με την 8η σεζόν.