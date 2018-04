Η Καμεράτα και ο Χρήστος Μάστορας παίζουν David Bowie και Deep Purple στο Μέγαρο [βίντεο]

Οι Μουσικοί της Καμεράτας, ο Γιώργος Πέτρου και ο Χρήστος Μάστορας επανέρχονται σε έναν συναρπαστικό διάλογο με τον Philip Glass, τον David Bowie, τον Brian Eno και τους Deep Purple στο Μέγαρο Μουσικής.

Το Σάββατο 28 Απριλίου (20:30) στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα συμφωνικής ροκ μουσικής γεμάτο εκπλήξεις, όπου οι κλασικές δημιουργίες του David Bowie και των Deep Purple συναντούν τους ήχους της συμφωνικής ορχήστρας μέσα από την πένα του Philip Glass και του Jon Lord!

Στις 24/9/1969 η θρυλική ροκ μπάντα Deep Purple…

… συνέπραξε στο Royal Albert Hall με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον σπουδαίο βρετανό συνθέτη και μαέστρο Malcolm Arnold. Η ιστορική αυτή σύμπραξη έμελλε να αποτελέσει την πρώτη συνάντηση της ροκ με την κλασική μουσική, όχι μόνο σε επίπεδο ηχητικού συγκερασμού αλλά σε επίπεδο πρωτογενούς δημιουργίας.

Το συναρπαστικό «Κοντσέρτο για ροκ μπάντα και ορχήστρα» σε μουσική του Jon Lord, οργανίστα των Purple, και στίχους του Ian Gillan, τραγουδιστή του γκρουπ, σόκαρε τόσο τους οπαδούς του δημοφιλούς συγκροτήματος, όσο και τους «πουριτανους» λάτρεις της κλασικής μουσικής, αλλά αγαπήθηκε ως η επιτομή της τέχνης της μεγάλης ροκ μπάντας.

Το έργο αντιστάθηκε στη φθορά του χρόνου και σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα και σοβαρότερα βήματα crossover στην ιστορία της μουσικής, μια αντιπροσωπευτική παρακαταθήκη των δημιουργικών πειραματισμών των 70s.

Το «Κοντσέρτο» του Jon Lord έκανε λαμπρή καριέρα ανά τον κόσμο με ερμηνείες από μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες και βιρτουόζους σολίστ της ροκ μουσικής. Ο Lord δημιουργεί ένα μεγαλειώδες έργο με εκλεκτικό ύφος, που κινείται από τον εξπρεσιονισμό του Μάλερ και την πολυρυθμία του Στραβίνσκι στο λίκνισμα των μπλουζ και στην αχαλίνωτη δεξιοτεχνία του κλασικού ροκ.

Το «Κοντσέρτο για ροκ μπάντα και ορχήστρα» αποτελείται από τρία μέρη: στο πρώτο, ορχήστρα και σολίστ δημιουργούν μια ανταγωνιστική σχέση.

Στο λυρικό δεύτερο μέρος κυριαρχούν δύο υπέροχες μελωδίες που μεταμορφώνονται, αναπτύσσονται και στη συνέχεια εξελίσσονται σε ένα μεγαλειώδες blues με τη συμμετοχή της ανθρώπινης φωνής. Στο μέρος αυτό η ορχήστρα και οι σολίστ ανακαλύπτουν σχέσεις διαλόγου και σύμπνοιας. Στο εντυπωσιακό τρίτο μέρος, η ορχήστρα ενώνεται με τους σολίστ σε ένα τελικό συμφιλιωτικό tour de force.

Με τους Μουσικούς της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής συμπράττουν ως σολίστ ο δημοφιλής frontman του συγκροτήματος MEΛISSES, Χρήστος Μάστορας, και η Ειρήνη Κετικίδη στην ηλεκτρική κιθάρα, μια σημαντική ελληνίδα δεξιοτέχνης με εξαιρετικές σπουδές στο Λονδίνο, που η ποιότητα της δουλειάς της ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας.

Ο Κωστής Βήχος στο ηλεκτρικό μπάσο και ο διακεκριμένος ντράμερ Γιάννης Σταυρόπουλος συμπληρώνουν την εξαίρετη ομάδα των σολίστ.

Το 1977, ο David Bowie,…

… ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, σε συνεργασία με τον πολυσχιδή δημιουργό Brian Eno, ηχογραφεί τον δίσκο «Heroes» που επρόκειτο να γίνει η επιτομή του προοδευτικού ροκ.

Ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους συμφωνιστές, ο Philip Glass, εμπνέεται από τα θέματα του «Heroes» και, χρησιμοποιώντας κλασικές τεχνικές ανάπτυξης, δημιουργεί το 1996 την υπέροχη 4η Συμφωνία του.

Σπονδυλωτό έργο από έξι αυτοτελή μέρη, η 4η Συμφωνία περιέχει θέματα από το «Heroes» του Bowie και γεννάει σαν σπόρος ένα ολοκαίνουριο έργο οδηγώντας μας σε ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι στον μινιμαλισμό, τη φαντασία και τη δημιουργική τόλμη.

Το πρόγραμμα

PHILIP GLASS

Συμφωνία αρ. 4 «Heroes»

(βασισμένη σε θέματα από το ομώνυμο άλμπουμ των David Bowie και Brian Eno)

Heroes

Abdulmajid

Sense of Doubt

Sons of the Silent Age

Neuköln

V2 Schneider

DEEP PURPLE

Κοντσέρτο για ροκ γκρουπ και ορχήστρα

Μουσική John Lord │Στίχοι Ian Gillan

I. Moderato-Allegro

II. Andante

III. Vivace-Presto

Τιμές εισιτηρίων: 9 ευρώ (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι), 12 (Ζώνη Ε), 18 (Ζώνη Δ), 25 (Ζώνη Γ), 28 (Ζώνη Β), 30 (Ζώνη Α), 35 ευρώ (Διακεκριμένη Ζώνη)