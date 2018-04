Healthy is the new sexy -Σε αυτό το event θα αποτοξινωθείτε πλήρως

Νιώθετε ότι ανήκετε στον κόσμο του Wellness;

Προσπαθείτε μέσα από υγιεινές επιλογές να πετύχετε καλύτερη ποιότητα ζωής και μακροβιότητα;

To ευ ζην χαρακτηρίζει κάθε δράση της καθημερινότητάς σας ή έχετε αφεθεί στην τοξικότητα;

Ανεξάρτητα αν είστε φανατικοί υποστηρικτές της παγκόσμιας επανάστασης της ευεξίας ή όχι, ήρθε η ώρα να ζήσετε την ένταση , την δύναμη και την ακτινοβολία του γίγνεσθαι, αυτού του υπέροχου νέου κόσμου.

Ελάτε μαζί μας στο 1ο LIFEME WORKSHOP, το 1ο Διαδραστικό Event που πρεσβεύει τον υγιεινό και απολαυστικό τρόπο ζωής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α., την Κυριακή 15 Απριλίου 2018.

Διοργανωτής είναι η Ομάδα του LIFEME.GR, το μοναδικό site στη χώρα μας που υποστηρίζει - μέσα από αυστηρές προδιαγραφές – τον υγιεινό τρόπο ζωής και συγκεντρώνει τη γνώση και την εμπειρία μέσα σε μια πλατφόρμα οικεία στο χρήστη, η οποία λειτουργεί σαν τον απόλυτο οδηγό της καλής ζωής.

Μέσα στο σύγχρονο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α, θα αναπτυχθεί το LIFEME WORKSHOP κι εκεί θα σας περιμένουν έμπειροι ειδικοί από διαφορετικούς χώρους για να σας μυήσουν στη δική τους μαγεία.

Το LIFEME WORKSHOP περιλαμβάνει:

Συνάντηση κι ανταλλαγή απόψεων με Διατροφολόγους για: Yγιεινή, Αθλητική, Παιδική και Vegan Διατροφή καθώς και διατροφικές διαταραχές και πρακτικές συμβουλές από 10 κορυφαίους Διατροφολόγους.

Γευστικές δοκιμές 35 καινοτόμων προϊόντων.

Μαθήματα υγιεινής μαγειρικής από τα 3 καλύτερα υγιεινά Εστιατόρια της Αθήνας και 6 Healthy Food Bloggers.

Αθλητικές δραστηριότητες με τα καλύτερα Γυμναστήρια της Αθήνας (Pilates, Yoga Cross-training, , TRX, Surfset, Trampoline, Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, κλπ.

Αθλητική μόδα για κάθε ηλικία και στυλ.

Σ’ αυτή τη μοναδική γιορτή wellness αναμένουμε τη συμμετοχή και παρουσία 10.000 επισκεπτών. Οι 5.000 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προκράτηση της θέσης τους μέσω της VIVA.GR και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της αρεσκείας τους, ενώ οι υπόλοιποι 5.000 με την παρουσία τους θα δώσουν δυναμική ενέργεια στο χώρο και θα διασκεδάσουν με τη μουσική του DJ.

«Ξεκινάμε αυτή τη χρονιά γεμάτοι ενέργεια με αυτή τη δράση που στόχο έχουμε να την μεγαλώσουμε και να την αναπτύξουμε σε πολλαπλά επίπεδα σε διαφορετικά μέρη στην Ελλάδα», τονίζει η εμπνεύστρια του LIFEME.GR κα Ζωή Δρεμέτσικα, «H ευεξία είναι καθαρά θέμα προσωπικών επιλογών. Είναι πολύτιμη σαν το οξυγόνο στη ζωή σου».

Κυριακή 15 Απριλίου 2018 από τις 10.00 το πρωί έως τις 20.00 το βράδυ στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α.

Η Ομάδα του LIFEME.GR θα είναι εκεί μαζί με τους συνεργάτες της για να σας δείξουν ότι δεν υπάρχει τίποτε ανέφικτο.

Θα σας οδηγήσουν και θα σας ξεναγήσουν στον κόσμο της υγιεινής ζωής με απλές καθημερινές κινήσεις που στη συνέχεια θα μπορείτε να ακολουθήσετε, γιατί HEALTHY IS THE NEW SEXY!

Dress Code: Όσοι θα συμμετάσχουν στις αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να έρθουν με Sporty Chic ένδυση!

(Μην ξεχάσετε τα snickers σας, το αγαπημένο κολάν/φόρμα σας και φυσικά την καλή σας διάθεση).

Περισσότερες πληροφορίες lifeme.gr

To site της εκδήλωσης: lifemeworkshop.gr