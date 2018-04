Αννα Τσάπμαν: Η σέξι κατάσκοπος καλεί τη Μόσχα να βυθίσει τα νέα βρετανικά αεροπλανοφόρα

«Российский режим» покрыт кровью невинных сирийских детей» - это слова представителя США Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. Военное столкновение России и США в Сирии становится все более вероятным. Я хотела бы заметить, что эта эскалация началась вовсе не в Сирии. Ее корни берут начало в британском городе Солсбери – еще с начала марта. И бензин в этот костер российско-американского противостояния подливает один британский «джентльмен» с растрепанной прической и одна дама, которой не дают покоя лавры «Железной леди» Маргарет Тэтчер. Я считаю, что если, не дай Бог, произойдет прямое военное столкновение России и США в Сирии, то наш ответ должен быть направлен не только на американские корабли и самолеты. Британцы не так давно спустили на воду пару новых авианосцев. Думаю, если вдруг с ними случится неприятность в виде ухода на дно, английская «аристократия» начнет стремительно приходить в себя. #лицемерие #терезамэй #цинизм #борисджонсон #разделяйивластвуй #голубаякровь #провокация #нетвойне #карибскийкризис

