Ερευνα ΕΛΙΑΜΕΠ: Η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα

Η Τουρκία θεωρεί η πλειοψηφία των Ελλήνων, είναι η χώρα που συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο What’s in a Name? Greek Public Attitudes towards the ‘Name Dispute’ and the Former Yugoslav Republic of Macedonia in 2018".

Συγκεκριμένα, έξι στους δέκα Έλληνες θεωρούν ότι υπάρχει ξένη χώρα που απειλεί την Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους τρεις εκτιμά ότι δεν υπάρχει τέτοια απειλή.

Η Τουρκία ξεχωρίζει ως η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα με 50,5%, ενώ ακολουθούν Γερμανία με 4,5% και ΠΓΔΜ με μόλις 2,5%.

Μεγάλης σημασίας το Σκοπιανό

Για το ονοματολογικό τα δύο τρίτα (65%) των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι θεωρούν το θέμα μεγάλης σημασίας, ενώ μόλις το 9,5% αναφέρει πως δεν είναι σημαντικό.

Η πλειοψηφία (53%) αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει άμεση λύση, ενώ το 19% αναφέρει ότι είναι κάπως σημαντικό. Αντίθετα το 13% αναφέρει ότι έχει μικρή σημασία και άλλο ένα 13% καθόλου σημασία.

7 στους 10 δεν θέλουν τον όρο Μακεδονία

Τέλος, μια μεγάλη πλειοψηφία απορρίπτει κάθε αναφορά στον όρο Μακεδονία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής λύσης (71,5%), ενώ το 22,5% αναφέρει ότι θα μπορούσαν να δεχτούν σύνθετη ονομασία που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία.