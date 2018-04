Καβγάς χωρίς προηγούμενο στο Power of Love- Πήγαινε σπίτι σου... κοριτσάκι [βίντεο]

To Power of Love Ελλάδας άρχισε να μοιάζει λίγο με το.... Power of Love Τουρκίας μετά τον χτεσινό καβγά ανάμεσα στην Αθηνά Χρυσαντίδου και την Αλεξάνδρα Ορφανού.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ανδρέας Ανδριανός διάλεξε τους παίκτες και τις παίκτριες που θα μιλήσουν στο «κόκκινο δωμάτιο», επιλέγοντας αυτή την φορά να μην καλέσει τα ζευγάρια, αλλά να κάνει τυχαίους συνδυασμούς.

Ετσι, λοιπόν, το πρώτο ζευγάρι ήταν η Τζούλια και ο Δώρος, πράγμα το οποίο εκνεύρισε την Αθηνά, καθώς έχει σχέση με τον Δώρο.

Ετσι, η Αθηνά σχολίασε την επιλογή του Ανδρέα λέγοντας: «Τραγικός! Μόνο αυτό έχω να πω. Τραγικός»!

Η Αλεξάνδρα Ορφανού της απάντησε λέγοντας: «Εγώ μια χαρά το βρίσκω. Τραγικός γιατί; Επειδή άλλαξε τα ζευγάρια; Πλάκα έχει, να μιλήσουν πήγαν οι άνθρωποι, όχι για να κάνουν κάτι. Παιχνίδι είναι».

Η Αθηνά αντέδρασε με αυτό και της είπε φανερά εκνευρισμένη: «Βρε κοριτσάκι μου, για σένα μπορεί να είναι παιχνίδι, για μένα δεν είναι παιχνίδι».

Στην συνέχεια ο διάλογος έγινε πιο έντονος με την Αλεξάνδρα να λέει στην Αθηνά να μην την αποκαλεί «κοριτσάκι», καλώντας την να πάει σπίτι της αν δεν μπορεί να αποδεκτεί του κανόνες του παιχνιδιού.

Η Αθηνά από την πλευρά της της απάντησε « Δεν θα μου πεις εσύ που θα πάω! Δεν χρειάζεται να το συνεχίζεις», φεύγοντας από το δωμάτιο.