Ακούστε τη Lady Gaga να διασκευάζει Ελτον Τζον [βίντεο]

Σουπερ σταρ της σύγχρονης μουσικής σκηνής, διασκευάζουν επιτυχίες του Ελτον Τζον. Τα τραγούδια κυκλοφορούν σε δύο δίσκους.

Μεταξύ αυτών, Miley Cyrus, Lady Gaga, Vince Gill and Don Henley, The Killers, Miranda Lambert, Demi Lovato, Maren Morris, Willie Nelson, P!nk and Logic, Ed Sheeran, Sam Smith, Chris Stapleton.

Ο πρωτος δίσκος, Restoration περιέχει διασκευές από μεγάλους stars της country: Dierks Bentley, Rosanne Cash and Emmylou Harris, Miley Cyrus, Vince Gill and Don Henley, Miranda Lambert, Little Big Town, Maren Morris, Kacey Musgraves, Willie Nelson, Brothers Osborne, Chris Stapleton, Rhonda Vincent and Dolly Parton και Lee Ann Womack.

Ο δεύτερος δίσκος Revamp περιέχει επιτυχίες διασκευασμένες από τους καλύτερους εκπροσώπους της pop, rock και urban: Mary J. Blige, Alessia Cara, Coldplay, Miley Cyrus, Florence And The Machine, Lady Gaga, The Killers, Mumford and Sons, P!nk and Logic, Q-Tip ft. Demi Lovato, Queens of the Stone Age, Ed Sheeran, Sam Smith.

Ακούστε τη Lady Gaga να διασκευάζει Ελτον Τζον

Άκουσε το «I Want Love» από τον Chris Stapleton

Τα 2 album κυκλοφορούν από τη Universal Music