O σοκαριστικός θάνατος της 6χρονης «Βασίλισσας της Ομορφιάς», Τζονμπενέτ Ράμσεϊ [εικόνες]

Η JonBenét Ramsey ήταν μόλις 6 ετών όταν βρέθηκε νεκρή, στις 26 Δεκεμβρίου του 1996 στο Κολοράντο. Την προηγούμενη χρονιά είχε στεφθεί «Βασίλισσα της Ομορφιάς».

Γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1990 στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Το όνομα, είναι ένας συνδυασμός, από αυτό του πατέρα της, John Bennett και της μητέρας της Patricia (Patsy). Βαπτίστηκε λοιπόν JonBenét Patricia Ramsey. Ήταν το μικρότερο από τα δύο παιδιά της οικογένειας, το οποίο συγκέντρωνε και όλη την προσοχή. Μέχρι την ηλικία των 6 ετών, είχε ήδη πέντε τίτλους Καλλιστείων: Little Miss Colorado, Little Miss Charlevoix, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, America's Royale Miss, and National Tiny Miss Beauty.

Το λευκό χαμόγελο, τα λαμπερά ξανθά μαλλιά και τα αμέτρητα φορέματα πασπαλισμένα με glitter, την έκαναν να ξεχωρίζει. Ο πατέρας της, ένας πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, και η μητέρα της, επίσης πρώην βασίλισσα ομορφιάς (Miss West Virginia 1977), έδιναν στην κόρη τους όσα οι ίδιοι ονειρεύονταν. Το πολυτελές σπίτι τους, είχε όλα όσα χρειαζόταν η JonBenét για να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή....

