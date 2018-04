Νέο βιβλίο για τη Μελάνια: «Αυτή κινεί τα νήματα στον Λευκό Οίκο»

Απ’ αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα από τα αμερικανικά ΜΜΕ η Μελάνια Τραμπ ουδέποτε ένιωσε άνετα στο πετσί του ρόλου της Πρώτης Κυρίας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι σπάνιες, από την πολιτική δείχνει να κρατά αποστάσεις και η ατζέντα της είναι μάλλον άγνωστη στο ευρύ κοινό. Η ίδια δείχνει ντροπαλή κι απόμακρη, και κάθε εμφάνισή της στο πλευρό του Προέδρου των ΗΠΑ δίνει τροφή για λογής εικασίες ως προς το τι συμβαίνει στο γάμο τους κι αν είναι έτοιμος να καταρρεύσει.

Ωστόσο, ο πρώην δημοσιογράφος της Washington Post και της Wall Street Journal και συγγραφέας Ρόναλντ Κέσλερ έρχεται τώρα να σκιαγραφήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα της 47χρονης Πρώτης Κυρίας.

Στο βιβλίο του με τίτλο: “The Trump White House: Changing the Rules of the Game“ («Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ: Αλλάζοντας τους Κανόνες του Παιχνιδιού») λέει ότι το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία είναι το πραγματικό αφεντικό στον Λευκό Οίκο, αυτή που κινεί τα νήματα. Σιωπηλά αναδείχθηκε σε μια σύμβουλο του ηλικίας 71 ετών συζύγου της που του ασκεί τεράστια επιρροή, γράφει ο Κέσλερ σε μια προδημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του στη Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ την ακούει περισσότερο από άλλα μέλη της οικογένειας, όπως την αγαπημένη κόρη του Ιβάνκα ή τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Μιλώντας στο συγγραφέα πρώην και νυν σύμβουλοι του Τραμπ έπλεξαν το εγκώμιο της Μελάνια Τραμπ. Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής Στίβεν Μπάνον είπε ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ «δεν παραμυθιάζεται» κι επιδεικνύει μια εξαιρετική κριτική ικανότητα όσον αφορά στις εκτιμήσεις για τα άτομα που περιβάλλουν τον άνδρα της: «Αντιλαμβάνεται ποιοι νοιάζονται για να προωθήσουν τα δικά τους, ατομικά συμφέροντα, τη δική τους ατζέντα και όχι εκείνη του Προέδρου».

Από την πλευρά του ο πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ, ο οποίος παραιτήθηκε στα τέλη Ιουλίου, επιβεβαίωσε ότι η Μελάνια είναι παρασκηνιακά ένας από τους σημαντικότερους «ψιθυριστές» στο Λευκό Οίκο, είτε στις συζητήσεις στο Οβάλ Γραφείο, είτε στις συνομιλίες τους στο προεδρικό αεροσκάφος Airforce One, είτε στα ιδιωτικά διαμερίσματα στην ανατολική πτέρυγα. Η επιρροή της είναι τεράστια και κανείς δεν πρέπει να την υποτιμά, είπε τονίζοντας: «Έχει μια διαίσθηση ποια είναι η καλύτερη τακτική που πρέπει να εφαρμόσει την κατάλληλη στιγμή».

Η Μελάνια είναι ανεξάρτητη, γράφει ο Κέσλερ. Στη διαπάλη εξουσίας μεταξύ των συμβούλων δεν παίρνει ποτέ το μέρος μιας εκ των αντιπάλων παρατάξεων. Παράλληλα δίνει ιδιαίτερο βάρος στο να μην απομονώνεται πολύ ο άνδρας της. Του παραθέτει πάντα θετικά ή αρνητικά άρθρα γι’ αυτόν, όταν θεωρεί ότι πρέπει να τα διαβάσει. Η σύμβουλος του Τραμπ, Κελιάν Κόνγουεϊ λέει ότι η Μελάνια «διαθέτει απίστευτο ένστικτο, όχι μόνον πολιτικό αλλά και γενικώς» κι ότι μπορεί να αξιολογεί αμέσως τους ανθρώπους.

Η Πρώτη Κυρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο να μην μπλέκονται οι κρατικές υποθέσεις του άνδρα της με την ιδιωτική τους ζωή και μάλιστα κατέστησε σαφές στην Ιβάνκα και τον Τζάρεντ να μην απασχολούν τον Πρόεδρο με τέτοια θέματα όταν ξεκουράζεται στις ιδιωτικές του κατοικίες -και δη στο θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα-.

Ο Κέσλερ λέει ότι η Μελάνια είναι ιδιαίτερα δραστήρια κι ότι αυτή έχει τον έλεγχο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στις λογής εκδηλώσεις στο Λευθό Οίκο. Σ’ ένα πράγμα μόνον δεν την ακούει ο Τραμπ: στις επανειλημμένες προτροπές της να μην καταφεύγει συνέχεια στο Twitter για να εξαπολύει οργισμένες φραστικές επιθέσεις κατά πάντων επί παντός επιστητού.

Η Μελάνια προσπαθεί πολλές φορές να συγκρατήσει τα ξεσπάσματα οργής του άνδρα της, αλλά μάταια. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο που τον «έκαιγε», το Fire and Fury του Μάικλ Γουλφ, επιχείρησε να εμποδίσει τον Τραμπ να μην κινηθεί νομικά κατά του συγγραφέα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακόμη μεγαλύτερος ντόρος.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον είναι αξιόπιστα όσα γράφει ο Κέσλερ, αφού πέραν των επαίνων για την Πρώτη Κυρία, πλέκει το εγκώμιο και του ίδιου του Τραμπ με αποτέλεσμα το Vanity Fair να διερωτάται «μήπως ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο ίδιος ο Τραμπ».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν πράγματι κάποια αποσπάσματα του βιβλίου, όπου -σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο Μάικλ Γουλφ - αναφέρεται ότι η Μελάνια ήταν που έπεισε τον Τραμπ να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία την άνοιξη του 2015.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι ο Κέσλερ αποφεύγει κάθε αναφορά στα ξεσπάσματα οργής -σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ- της Μελάνια μετά τις αποκαλύψεις για τα καταγγελλόμενα εξωσυζυγικά παραστρατήματα του άνδρα της με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς και το πρώην «κουνελάκι» του Playboy Κάρεν ΜακΝτούγκαλ.