Η Google τιμά σήμερα με το Doole τη Μάγια Αγγέλου

90 χρόνια από τη γέννηση της Μάγιας Αγγέλου, η Google αποφάσισε να αφιερώσει το σημερινό της doodle στη γυναίκα που έγινε σύμβολο ελευθερίας στις ΗΠΑ.

Η Αφροαμερικανίδα ποιήτρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια και καθηγήτρια Πανεπιστημίου είναι σήμερα γνωστή ως μια παγκοσμίου φήμης ποιήτριας και συγγραφές, που δημοσίευσε επτά αυτοβιογραφίας και αρκετά βιβλία. Αλλά η παιδική της ηλικία ήταν γεμάτη τραυματικές εμπειρίες. Γεννημένη ως Μαργκερίτ Αν Τζόνσον στις 4 Απριλίου του 1928 στο Σαιντ Λούις του Μιζούρι, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού σε ηλικία επτά ετών από τον φίλο της μητέρας της, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά από ένα μόλις 24ωρο μέρα στη φυλακή, αλλά δολοφονήθηκε τέσσερις μέρες αργότερα, πιθανότατα από τους θείους της. Αισθανόμενη τύψεις για τον θάνατό του, επειδή είχε καταγγείλει τον βιασμό, αποφάσισε να μην ξαναμιλήσει και παρέμεινε σιωπηλή για τα επόμενα 5 χρόνια. Αργότερα θα έλεγε: «Σκεφτόμουν ότι η φωνή μου τον σκότωσε. Σκότωσα αυτόν τον άνδρα επειδή τον κατονόμασα».

Κατά την διάρκεια εκείνης την περιόδου που η Αγγέλου ανέπτυξε το συγγραφικό της ταλέντο μαζί με την εξαιρετική της μνήμη, την αγάπη της για τα βιβλία και την λογοτεχνία και την ικανότητά της να ακούει και να παρατηρεί τον κόσμο γύρω της. Διάβασε έργα του Σαίξπηρ, του Ντίκενς, του Έντκαρ Άλλαν Πόε και έδειξε ενδιαφέρον για μαύρους καλλιτέχνες όπως η Φράνσις Χάρπερ, η Αν Σπένσερ και η Τζέσι Φόσετ.

Η Αγγέλου έγινε οδηγός τρόλεϊ σε ηλικία 15 ετών, γέννησε το μοναδικό γιο της ένα χρόνο αργότερα, εργάστηκε ως χορεύτρια και γκαρσόνα, έγινε πόρνη και προαγωγός, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Συνεργάστηκε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, συνάντησε στη Γκάνα τον Αφροαμερικανό ακτιβιστή Μάλκολμ Χ και επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1965 για να δουλέψει μαζί του, αλλά αυτός δολοφονήθηκε αμέσως μετά.

Το όνομά της, Μάγια, ήταν αυτό με το οποίο την αποκαλούσε ο αδελφός της, όταν ήταν πολύ μικρός, ενώ το επώνυμό της προήλθε από τον γάμο της -κόντρα στο κατεστημένο της εποχής- με έναν λευκό, τον ελληνικής καταγωγής Tosh Angelos (Τοφ Άγγελος)το 1951. Αν και χώρισαν τρία χρόνια αργότερα η ίδια κράτησε το επίθετό του.

Το γνωστότερο έργο της “I Know Why the Caged Bird Sings” («Ξέρω Γιατί Κελαηδάει το Πουλί στο Κλουβί» αφηγείται τη δύσκολη παιδική της ηλικία. Έγινε μπεστ σέλερ το 1970 και άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της λεγόμενης αυτοβιογραφικής μυθιστοριογραφίας. Τα έργα της επικεντρώνονταν σε θέματα όπως οι φυλετικές διακρίσεις και η ταυτότητα. Η Μάγια Αγγέλου άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Μαϊου του 2014. Σήμερα θα γινόταν 90 ετών.