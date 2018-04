Γιατί αυτή η φωτογραφία που ανέβασε η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε να εξοργίσει τους φαν της [εικόνα]

Οταν έχεις εκατομμύρια followers στο Ιnstagram είναι αναμενόμενο ότι δεν θα αρέσουν σε όλους οι φωτογραφίες που ανεβάζεις.

Στην περίπτωση της Κιμ Καρντάσιαν όμως η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Κι αυτό γιατί η φωτογραφία που ανέβασε στο προφίλ της ήταν λογικό ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Ισως να το έκανε και εσκεμμένα. Πάντως η Κιμ Καρντάσιαν κάποιο λόγο θα είχε για να ανεβάσει την συγκεκριμένη φωτογραφία από το παρελθόν.

Οσοι βλέπουν το ριάλιτι «Κeeping up with the Kardashians» ξέρουν πολύ καλά πως η σχέση της Κέιτλιν Τζένερ με την οικογένεια Καρντάσιαν είναι ανύπαρκτη.

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η Κιμ Καρντάσιαν στο Instagram και εξόργισε τους φαν της στο bovary.gr