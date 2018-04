6+1 συναυλίες για το Πάσχα: «Ω Γλυκύ μου Εαρ» στην Τεχνόπολη -«Επιτάφιος» στο ΚΠΙΣΝ

Το μεγαλείο του Θείου Δράματος ζωντανεύει μέσα από έργα σπουδαίων συνθετών, σε μία σειρά από συναυλίες που πραγματοποιούνται σε πολιτιστικούς χώρους στην Αθήνα.

Συναυλίες που μας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι μυσταγωγίας και κατάνυξης.

«Adagio-Μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα» στο Μέγαρο Μουσικής

Με ένα από τα κορυφαία έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου του 20ού αιώνα, τα «Είκοσι βλέμματα πάνω στο Θείο Βρέφος» του Ολιβιέ Μεσσιάν συνεχίζεται ο κύκλος «Adagio-Μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου, 20:30).

Χρήστος Σακελλαρίδης

Το υψηλών τεχνικών αξιώσεων έργο του σπουδαίου Γάλλου συνθέτη ερμηνεύουν δύο πιανίστες ειδικευμένοι στη σύγχρονη μουσική, ο Στέφανος Νάσος και ο Χρήστος Σακελλαρίδης.

Ταυτόχρονα με το ρεσιτάλ, συμπαρουσιάζεται η νέα εικαστική εγκατάσταση της Ευανθίας Τσαντίλα, μιας Ελληνίδας δημιουργού από τη Θεσσαλονίκη που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Κλασική μουσική και σύγχρονη τέχνη αλληλοεισχωρούν και ενσωματώνουν η μία την άλλη σε μια υβριδική καλλιτεχνική περφόρμανς, διευρύνοντας τα όρια τόσο της ακροαματικής, όσο και της οπτικής εμπειρίας.

«Οι είκοσι εικόνες (σχέδια σε υπολογιστή ή με μελάνι, ακουαρέλες, φωτογραφίες) και τα ρηματικά σχόλια που προβάλλονται διαδοχικά», δημιουργούν, όπως σημειώνει η καλλιτέχνης, «έναν παράλληλο εικαστικό χώρο με σκοπό να αποκριθεί με ελλειπτικό και κρυπτικό τρόπο στο μοναδικό μουσικό στυλ του Μεσσιάν και στο θρησκευτικό αίσθημα που αντανακλούν οι τίτλοι του έργου του».

«Sacred Concerts» του Ντιουκ Έλινγκτον στο ΚΠΙΣΝ

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το Voyage Jazz Group με επικεφαλής τον Αλέκο Χρηστίδη στα τύμπανα, έξι μουσικούς και την Πηνελόπη Τζανετάκη στο τραγούδι, έρχεται στον Φάρο για να ερμηνεύσει κορυφαίες θρησκευτικές συνθέσεις από τον κόσμο της τζαζ. Θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από τα υπέροχα μα σπάνια παιγμένα «Sacred Concerts» του Ντιουκ Έλινγκτον, καθώς και επιλογές από έργα άλλων συνθετών (Μεγάλη Τρίτη, στις 20.30).

«Ω Γλυκύ μου Έαρ» στην Τεχνόπολη

Στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής συμπράττει με το μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά στο μουσικό δρώμενο «Ω Γλυκύ μου Έαρ», εμπνευσμένο από το μεγαλείο του θείου δράματος και τα 'Αγια Πάθη του Χριστού, που παρουσιάζει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων.

Θ' ακουστούν εκκλησιαστικοί ύμνοι και λαϊκοί θρήνοι αλλά και παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια, με αφηγήτρια τη Δήμητρα Χατούπη (Μεγάλη Τρίτη, στις 20.30).

«Επιτάφιος» του Ρίτσου στο ΚΠΙΣΝ

Την Μεγάλη Τετάρτη (4/4), ο «Επιτάφιος», το λογοτεχνικό ρέκβιεμ του Γιάννη Ρίτσου με τη στιβαρή γραφή και το αλύγιστο πνεύμα, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζεται από τη διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια, Μαρία Φαραντούρη και τον διακεκριμένο βαθύφωνο της ΕΛΣ, Τάσο Αποστόλου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μαζί τους, τρεις σπουδαίοι σολίστ, ο Αχιλλέας Γουάστωρ στο πιάνο, ο Ηρακλής Ζάκκας στο μπουζούκι και ο Αλέξανδρος Μποτίνης στο τσέλο (στις 20.30).

Στο πρώτο μέρος της παράστασης παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου το έργο «Επιτάφιος», ενώ στο δεύτερο μέρος η Μαρία Φαραντούρη αποδίδει μελοποιημένη ποίηση μέσα από το πρίσμα σημαντικών Ελλήνων συνθετών.

«Αφιέρωμα στον Λέοναρντ Μπερνστάιν» στο Μέγαρο

Την ίδια μέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις του φετινού κύκλου «Adagio-Μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα» με το «Αφιέρωμα στον Λέοναρντ Μπερνστάιν» (1918-1990), από τη γέννηση του οποίου συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια.

Ο Μπερνστάιν, μία από τις πιο πολύπλευρες προσωπικότητες της μουσικής του 20ού αιώνα -πιανίστας, αρχιμουσικός και συνθέτης-, εκτός από κοσμικά έργα έγραψε και συνθέσεις θρησκευτικού και μεταφυσικού περιεχομένου, όπως οι «Ψαλμοί του Τσίτσεστερ» και η Συμφωνία αρ. 3 «Καντίς» που θα ακουστούν στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης (στις 20.30).

Στο πρόγραμμα αυτής της μεγάλης πασχαλινής συναυλίας (με ελληνικούς υπέρτιτλους), που αποτελεί συμπαραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του Μεγάρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει επίσης τον σύγχρονο Ισραηλινό δημιουργό Γιοάβ Ταλμί (γενν. 1943) μέσα από τη βαθιά συγκινητική σύνθεσή του Ελεγεία για έγχορδα, τύμπανα και ακορντεόν «Σκέψεις για το Νταχάου».

Στην παρουσίαση της Συμφωνίας αρ. 3 του Μπερνστάιν λαμβάνουν μέρος ως σολίστ η Σοφία Κυανίδου (σοπράνο), ο Γιώργος Γάλλος (αφηγητής) και ο Γιώργος Κοσμάς-Πετράντης (boy soprano).

Στη συναυλία συμμετέχουν ακόμη η Παιδική Xορωδία Rosarte (διδασκαλία Ρόζη Μαστροσάββα) καθώς και οι Χορωδίες της ΕΡΤ (διδασκαλία Δημήτρης Κτιστάκης) και του Δήμου Αθηναίων (διδασκαλία Σταύρος Μπερής). Μαζί τους, οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Θα προηγηθεί εισαγωγική ομιλία του Νίκου Λαάρη για τους κατόχους εισιτηρίων (ώρα έναρξης: 19.45, Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου 1).

Προσευχές στην Αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Παύλου

Πασχαλινές ιστορίες αγάπης, προσευχές και εξομολογήσεις θ' ακουστούν την Μεγάλη Τετάρτη στην Αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Παύλου στο Σύνταγμα, από την οργανίστρια Χριστίνα Αντωνιάδου, την μέτζο σοπράνο Μιράντα Καλομοίρα Γεωργάκη και τον βαρύτονο Δημοσθένη Σταυριανό μέσα από μουσικές των Περγκολέζι, Μπουξτεχούντε, Μπαχ, Βων Ουίλιαμς, Μέντελσον Μπαρτόλντυ, Φωρέ κ.ά. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «15oυ Ανοιξιάτικου Κύκλου Συναυλιών Οργάνου 2018» και έχει τίτλο «Love bade me welcome and other stories» («Η αγάπη με καλωσόρισε και άλλες ιστορίες»).

Η Ανοιξη των Παθών

Στον ίδιο χώρο, ο Θοδωρής Κοτονιάς και η Klaudia Delmer μαζί με τον δεξιοτέχνη κιθαρίστα Βασίλη Κετεντζόγλου συναντιούνται την Μεγάλη Πέμπτη (5/4), για να μεταφέρουν με ποιητική ευλάβεια τον μυστικισμό και την ατμόσφαιρα της 'Ανοιξης των Παθών. Μια μουσική επίκληση με κείμενα και τραγούδια, αφιερωμένη σε «όσους άνοιξαν τον δρόμο ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, καθώς και σε κάθε σπόρο που πεθαίνει, μόνο για να ανθίσει η ζωή ξανά».

Θα ακουστούν τραγούδια από τα άλμπουμ των δυο καλλιτεχνών όπως «Τα κλειδιά», «'Ανοιξη», «Μάνα Γη» του Θοδωρή Κοτονιά, και «Un cuore sul mare», «Gioco d'ombre-Ερωτικό», «Canzone di Brama» από την δικογραφία της Klaudia Delmer, ελληνικές παραδοσιακές και έντεχνες συνθέσεις καθώς και τραγούδια από το ξένο ρεπερτόριο όπως «Elo hi», «Ave Maria» κ.ά.

