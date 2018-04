H Kλόε Καρντάσιαν έχασε αμέσως 5 κιλά αποκλείοντας από τη διατροφή της ένα μόνο πράγμα

H Kλόε Καρντάσιαν ήταν από την αρχή του ριάλιτι «Κeeping up with the Kardashians» η πιο παχουλή από τις υπόλοιπες αδελφές της.

Μάλιστα επειδή πάντα ξεχώριζε από τα υπόλοιπα αδέλφια της, πολλά κίτρινα δημοσιεύματα ήθελαν την Κλόε να μην είναι είναι κόρη του Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος απεβίωσε το 2003.

Αλλα παιδί κάποιου παράνομου δεσμού που διατηρούσε η μητέρα της Κρις Τζένερ.

Οπως και να έχει η μικρότερη αδελφή της Κιμ και της Κόρτνεϊ αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της και να αποκτήσει το σώμα που πάντα ονειρευόταν.

Σε συνέντευξή της, η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι απέκλεισε από τη διατροφή της ένα μόνο πράγμα.

