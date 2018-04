Εισαγωγή στο θείο δράμα με μουσικές προσευχές στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου

Ξεχωριστές μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα με τη συνοδεία εκκλησιαστικού οργάνου πραγματοποιούνται στην Αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συναυλίες εντάσσονται στον Ανοιξιάτικο Κύκλο Συναυλιών Οργάνου στην Αθήνα, είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ που επικεντρώνεται στο όργανο και το ρεπερτόριό του και πραγματοποιείται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της πόλης.

Ο Ανοιξιάτικος Κύκλος Συναυλιών Οργάνου δημιούργησε τη δική του μοναδική ταυτότητα, παρουσιάζοντας έργα σε πρώτες ελληνικές αλλά και παγκόσμιες εκτελέσεις, συνδυασμούς ασυνήθιστων μουσικών οργάνων με το Όργανο, και με υψηλό επίπεδο μουσικής τέχνης. Για το αθηναϊκό κοινό και τους επισκέπτες από το εξωτερικό, προσφέρει μια σειρά πρωτότυπων μουσικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας.

Αναλυτικά

Mεγάλη Δευτέρα 2 Aπριλίου, ώρα 20:30

Loreto Aramendi, όργανο (Ισπανία), Αλεξάνδρα Αηδονοπούλου, άλτο

«Litanies -Λιτανείες»

Η συναυλία της Μεγάλης Δευτέρας προσφέρει μια κατανυκτική εισαγωγή στο θείο δράμα που θα εξελιχθεί μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα.

Πρόγραμμα

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Toccata, BuxWV 156



Johann Sebastian Bach (1685-1750)

"In deine Hände" from the cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 160

"Esurientes implevit bonis" from Magnificat, BWV 243



Johann Sebastian Bach

"Bist du bei mir", BWV 508 (aria by Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749))



Jehan Alain (1911-1940)

Litanies



Arvo Pärt (b./ γεν. 1935)

Pari Intervalo



Max Reger (1873-1916)

Ich sehe dich in tausend Bildern, Op. 105, No. 1

Meine Seele ist still zu Gott, Op. 105, No. 2



Johann Sebastian Bach

From the Organ Concerto in a min, BWV 593 - Allegro



Michel Corrette (1707-1795)

Où s'en vont ces gays bergers

Tambourins

A la venue de Noël



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

"Sei stille dem Herrn" from Elias Op. 70



Maurice Duruflé (1902-1986)

Thème et variation sur le Veni Creator



Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

"Eia Mater, fons amoris" from Stabat Mater



Georg Friedrich Händel (1685-1759)

"But who may abide" from Messiah, HWV 56

Μεγάλη Τετάρτη 4 Aπριλίου, ώρα 20:30

Χριστίνα Αντωνιάδου, όργανο, Μιράντα Καλομοίρα Γεωργάκη, μέτζο σοπράνο,

Δημοσθένης Σταυριανός, βαρύτονος

«Love bade me welcome and other stories»

«Η αγάπη με καλοσώρισε και άλλες ιστορίες»



Η συναυλία της Μεγάλης Τετάρτης περιλαμβάνει μουσικές πασχαλινές ιστορίες αγάπης, προσευχές και εξομολογήσεις

Πρόγραμμα

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

-Quae moerebat et dolebat

-Eia Mater, fons amoris

-Fac, ut portem Christi mortem

From Stabat Mater (text by Jacopone da Todi or Pope Innocent III)



Diedtrich Buxtehude (1637-1707)

Ciacona in e min, BuxWV 160

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

"Von den Stricken meiner Sünden" from St. John's Passion, BWV 245

(text by St John’s Gospel & B.H. Brockes)



Diedtrich Buxtehude (1637-1707)

Passacaglia in d min, BuxWV 161



Maurice Duruflé (1902-1986)

"Pie Jesu" from Requiem op. 9 (text according to the Catholic funeral Mass)



Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Five mystical songs for baritone solo, chorus (ad lib) and orchestra

Poems by George Herbert (1593-1633)

1. Easter

2. I got me flowers

3. Love bade me welcome

4. The Call

5. Antiphon



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Sonata No.6, op. 65

-Chorale-Vater unser im Himmelreich (Our Father who art in heaven - Πάτερ Ημών)

-Andante sostenuto

-Allegro molto

-Fugue

-Finale



Jean- Baptiste Faure (1830-1914)

Crucifix! – Religious song for two voices (text by Victor Hugo)

φωτογραφία: wikipedia

Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου (Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα, Αθήνα-Στάση Μετρό: Σύνταγμα)

Διάρκεια κάθε συναυλίας: 60’ - 70'

Έναρξη συναυλιών: 20:30

Γενική είσοδος: 12 ευρώ