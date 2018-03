Οι πολιτικές φιλοδοξίες της Στόρμι Ντάνιελς -Της πορνοστάρ που «καίει» τον Τραμπ

Την Στέφανι Κλίφορντ μάλλον κανένας δεν την γνωρίζει. Σε αντίθεση με την Στόρμι Ντάνιελς, την πορνοστάρ, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Και αυτό, εξαιτίας μιας σεξουαλικής συνεύρεσης που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πρόκειται ωστόσο για το ίδιο πρόσωπο. Το Στόρμι Ντάνιελς ή απλά Στόρμι είναι το καλλιτεχνικό όνομα της Στέφανι Κλίφορντ, η οποία δηλώνει ηθοποιός του πορνό, στριπτιζέζ, σεναριογράφος και σκηνοθέτης ταινιών για ενήλικες.

Πριν από λίγες μέρες, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της που μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ότι τον Ιούλιο του 2006 έκανε σεξ χωρίς προφυλακτικό με τον Τραμπ και ότι δέχθηκε απειλές κατά της σωματικής της ακεραιότητας όταν θέλησε να μιλήσει για τη σχέση της μαζί του δημόσια, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Έκανα σεξ με τον Τραμπ σεξ χωρίς προφυλακτικό σε τουρνουά γκολφ το 2006», δήλωσε η Στόρμι στον δημοσιογράφο του CBS.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν τότε ένιωθε έλξη για τον πρόεδρο, δεδομένου ότι ήταν 27 ετών και ο Τραμπ 60, εκείνη απάντησε: «Όχι καθόλου».

Ως αντάλλαγμα για τις ευχάριστες στιγμές που του προσέφερε, ο Τραμπ φέρεται να της υποσχέθηκε μία θέση στην τηλεοπτική εκπομπή «The Celebrity Apprentice», όπου εκείνος τότε ήταν παρουσιαστής, υπόσχεση όμως που δεν κράτησε.

Στην ίδια συνέντευξή της η Στόρμι είπε ότι στο πλαίσιο των ερωτικών τους παιχνιδιών είχε χτυπήσει απαλά στα οπίσθια τον Ντόναλντ Τραμπ με ένα τεύχος του περιοδικού Forbes.

«Επειτα από αυτό εκείνος άλλαξε εντελώς. Σταμάτησε να περιαυτολογεί και άρχισε να με ρωτάει πράγματα και εγώ τον ρωτούσα και έγινε πιο φυσιολογικός», είπε στη συνέντευξη.

«Γουάου! Είναι φοβερό, είσαι όμορφη και έξυπνη, ακριβώς σαν την κόρη μου», της είπε, κατά τα λεγόμενά της, προφανώς αναφερόμενος στην Ιβάνκα, ενώ σε ερώτησή της για το αν υπάρχει σύζυγος και παιδιά, ο Τραμπ υπεξέφυγε λέγοντάς της να μην ανησυχεί γιατί «δεν κοιμούνται καν στην ίδια κρεβατοκάμαρα». Η σημερινή Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είχε γεννήσει περίπου τρεις μήνες νωρίτερα τον γιο τους Μπάρον.

Η Στόρμι περιέγραψε την ερωτική τους συνεύρεση ως κάτι αδιάφορο, «τίποτα το τρελό, μια στάση, αυτό που περιμένεις να κάνει ένας άνθρωπος στην ηλικία του».

Είπε ακόμη ότι σε μια δεύτερη συνάντησή τους δεν έκαναν σεξ και ότι δέχτηκε πιέσεις από τον πρώην μάνατζερ και δικηγόρο της να υπογράψει πολλές ψευδείς δηλώσεις ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Τραμπ. Κατήγγειλε ότι σε έναν χώρο στάθμευσης στο Λας Βέγκας ένας άγνωστος άνδρας είχε πλησιάσει το αυτοκίνητό της και της είχε πει: «Αφησε ήσυχο τον Τραμπ. Ξέχνα την ιστορία. Τι όμορφο κοριτσάκι! Θα ήταν κρίμα να πάθει κάτι η μαμά του», φέρεται να της είπε ο άνδρας αυτός αναφερόμενος στην κόρη της, η οποία ήταν τότε λίγων μηνών και η Στόρμι την είχε μαζί της.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ένας από τους πιστότερους δικηγόρους του αμερικανού προέδρου, ο Μάικλ Κόεν, της είχε δώσει 130.000 δολάρια για να εξαγοράσει τη σιωπή της, μερικές ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016.



Πολιτικές φιλοδοξίες

Γεννημένη το 1979 και παιδί χωρισμένων γονιών η Στόρμι είχε την πρώτη της εμπειρία ως στριπτιζέζ στα 17 της χρόνια, όταν είχε επισκεφθεί μια φίλη της σε στριπτιζάδικο και πείστηκε να εμφανιστεί ως γκεστ σταρ. Επαγγελματικά ξεκίνησε να εργάζεται στο Gold Club, στο Μπατόν Ρουζ, την πρωτεύουσα της γενέτειράς της, της Λουιζιάνα, το 2000.

Το καλλιτεχνικό της όνομα το επέλεξε λόγω της αγάπης της στο συγκρότημα Mötley Crüe, ο μπασίστας του οποίου, ο Νίκι Σιξ, είχε ονομάσει την κόρη του Στορμ (καταιγίδα).

Δεδομένου ότι η Στόρμι κατάγεται από την Λουιζιάνα, επέλεξε για καλλιτεχνικό επίθετο το "Ντάνιελς" όταν είδε μια διαφήμιση του ουίσκι Τζακ Ντάνιελς με σλόγκαν "Το αγαπημένο των Νότιων".

Το 2002 ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες πορνό με λεσβιακές σκηνές και με την πάροδο των ετών υπήρξε πολλές φορές υποψήφια για βραβεία της βιομηχανίας του κινηματογράφου πορνό, βραβεύτηκε ως σκηνοθέτης σε ταινίες για ενήλικες, εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Wake Up Call των Maroon 5, όπου έκανε pole dancing.

Aλλά και στην ταινία «Παρθένος Ετών 40» όπου ο πρωταγωνιστής της, ο Στιβ Καρέλ, βλέπει την Στόρμι σε μια ταινία και προσπαθεί να την ονειρευτεί.

Έχει παντρευτεί τρεις φορές και τις τρεις με συναδέλφους της ηθοποιούς της βιομηχανίας του κινηματογράφου πορνό και έχει μια κόρη με έναν από αυτούς, η οποία σήμερα είναι επτά χρονών.

Όλη της τη ζωή η Στόρμι λάτρευε τα άλογα και σήμερα είναι ιδιοκτήτρια πολλών, ενώ έχει αποσπάσει διακρίσεις σε ιππικούς αγώνες.

Μια ομάδα θαυμαστών της επιχείρησε να την πείσει να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ντέιβιντ Βίτερ της Λουιζιάνα το 2010. O Bίτερ είχε κατηγορηθεί για τη σχέση του με μια ιερόδουλη. Παρότι πιστεύω ότι δεν είμαι το καλύτερο πρόσωπο γι αυτή τη θέση, «θεωρώ ότι είμαι καλύτερη από τον γερουσιαστή που έχετε τώρα», είχε πει τότε η Στόρμι σε δημοσιογράφο.

Τον Απρίλιο του 2010 ανακοίνωσε την αποφασή της να είναι υποψήφια με τους Ρεπουμπλικανούς έπειτα από μια σειρά αποκαλύψεων σεξουαλικού περιεχομένου που αφορούσαν το κόμμα. Έτσι μάλιστα δικαιολόγησε την απόφασή της να αλλάξει "στρατόπεδο"

Όλη μου τη ζωή, είπε, υπήρξα Δημοκρατική, «αλλά τώρα δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι στη διάρκεια των χρόνων οι απόψεις μου εκφράζονται πλέον καλύτερα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

Ξεκίνησε μάλιστα περιοδεία σε πόλεις της Λουιζιάνα με τις ομιλίες της να επικεντρώνονται σε θέματα όπως η οικονομία, η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η προστασία των παιδιών και δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση εκλογής της θα αποσυρόταν από τον χώρο των ταινιών για ενήλικες.

Στις 15 Απριλίου της ίδιας χρονιάς ωστόσο ανακοίνωσε την απόφασή της να μην είναι τελικά υποψήφια για τη Γερουσία επειδή, όπως είπε, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν έλαβαν ποτέ στα σοβαρά την υποψηφιότητά της.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ / The Cut, The Independent, Business Insider, The Daily Beast