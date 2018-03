Nέες ταινίες: Ο κυνικός επιθεωρητής κ. Φόγκελ σε μία νέα υπόθεση εξαφάνισης [κριτική & τρέιλερ]

Πλούσια η κινηματογραφική εβδομάδα πριν από το Πάσχα με ταινίες για όλες τις ηλικίες και τα γούστα.

«Πρωταγωνιστεί» το blockbuster «Ready player one» του Στίβεν Σπίλμπεργκ αν και τις εντυπώσεις κλέβουν το «Μια νέα γυναίκα» από τη Γαλλία, το «Κορίτσι στην Ομίχλη» του συγγραφέα Ντονάτο Καρίσι και μια αφοπλιστική καταγραφή του πολέμου της Συρίας από τον Φιλίπ φαν Λέου.

Ready player one

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Παίζουν: Τάι Σέρινταν, Ολίβια Κουκ, Μπεν Μέντελσον, Τ. Τζ. Μίλερ, Σάιμον Πεγκ, Μάρκ Ράιλανς

Βρισκόμαστε στο 2045. Επικρατεί χάος και ο κόσμος μοιάζει να καταρρέει. Μόνη σωτηρία είναι το OASIS, ένα επεκτατικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας, που δημιουργήθηκε από τον ευφυή και εκκεντρικό Τζέιμς Χάλιντεϊ. Όταν εκείνος πεθαίνει, αφήνει την αμύθητη περιουσία του στο πρώτο άτομο που θα βρει ένα ψηφιακό πασχαλινό αυγό, κρυμμένο κάπου στο OASIS. Ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Γουέιντ Γουάτς αποφασίζει να πάρει μέρος στον διαγωνισμό και παρασύρεται σε ένα ιλιγγιώδες κυνήγι θησαυρού, που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και κινδύνων.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στα blockbusters, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το best-seller του Έρνεστ Κλάιν «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter», που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου ο κόσμος καταρρέει, οι άνθρωποι διαφεύγουν σε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, το OASIS, που έχει γίνει παγκόσμια μανία.

Όταν ο δημιουργός του, ο ευφυής και αντικοινωνικός Τζείμς Χάλιντεϊ πεθαίνει, η περιουσία του θα πάει σύμφωνα με τις επιθυμίες του σε εκείνον που θα καταφέρει να ανακαλύψει ένα πασχαλινό αυγό μέσα στο εικονικό του σύμπαν, αρκεί να λύσει τρεις γρίφους. Ένας έφηβος , ο Γουέιντ Γουάτς, που έχει εντρυφήσει όσο κάνεις όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά και στην προσωπικότητα του Χάλιντεϊ αποφασίζει να πάρει μέρος στον διαγωνισμό, αψηφώντας του κανόνες της πραγματικότητας.

Με πάμπολλες αναφορές στην κουλτούρα των 80’s, αφού σε αυτόν τον εικονικό κόσμο όλα σχετίζονται με τις μουσικές, τις ταινίες και την αισθητική εκείνης της δεκαετίας, ο Σπίλμπεργκ , ο ικανότερος παραμυθάς της σύγχρονης εποχής, κινηματογραφώντας τη μισή ταινία ως videogame, δημιουργεί μια χαριτωμένη περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αποδίδοντας φόρο τιμής στην εποχή που γαλουχήθηκε.

Με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και χιούμορ, αφηγείται μια εφηβική ιστορία με εντελώς αναμενόμενο φινάλε, που όμως στερείται πολλαπλών αναγνώσεων, πέρα από το προφανές μήνυμα ότι η αληθινή ζωή τελικά είναι πιο περιπετειώδης από τον εικονικό κόσμο των παιχνιδιών. Έτσι περισσότερο εστιάζει στη δράση και στα εντυπωσιακά εφέ, αποφεύγοντας να θίξει επί της ουσίας μια πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρωπότητας, που εγκλωβίζεται μέσα σε έναν ψεύτικο κόσμο.

Παρ 'όλα αυτά επειδή ο Σπίλμπεργκ κατέχει το υπερθέαμα καλύτερα από τον καθένα με νεανικό ενθουσιασμό και ρετρό διάθεση καταφέρνει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες ενός απλοϊκού σεναρίου και τελικά φτιάχνει μια διασκεδαστική ταινία, που όμως σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνεται στα αριστουργήματά του.

Εντός Ορίων (Insyriated)

Σκηνοθεσία: Φίλιπ φαν Λέου

Παίζουν: Χιάμ Αμπάς, Ντιαμάντ Μπου Αμπουντ, Ζουλιέτ Ναβίς

Ένα διαμέρισμα στην εμπόλεμη ζώνη της Συρίας γίνεται καταφύγιο για μία οικογένεια και τους γείτονές της. Όσο ο πόλεμος μαίνεται, οι άνθρωποι μάχονται να συνεχίσουν τη ζωή, ενώ καλούνται να πάρουν ακραίες αποφάσεις για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Μια συγκλονιστική καταγραφή του πολέμου στη Συρία από τον Βέλγο Φιλίπ φαν Λέου, που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο τμήμα Panorama στη Berlinale του 2017 και στο τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Μπορεί όλοι να έχουμε παρακολουθήσει εικόνες από τους βομβαρδισμούς, όμως σίγουρα δεν έχουμε βιώσει τον τρόμο και την ανάγκη για ζωή που υπάρχει πίσω από εκείνα τα μισογκρεμισμένα ερμητικά παράθυρα που βλέπουμε στις οθόνες μας. Ο Φίλιπ φαν Λέου όμως μπαίνει σ’ ένα διαμέρισμα της Δαμασκού και παρακολουθεί τη ζωή μιας οικογένειας που παλεύει να επιβιώσει, ενώ ο πόλεμος μαίνεται.

Πέρα από τις βόμβες που προκαλούν καθημερινά πανικό, απειλή αποτελούν τόσο οι ελεύθεροι σκοπευτές στους δρόμους όσο και οι ντόπιοι καιροσκόποι που επωφελούνται από τον πόλεμο, οπότε οι πολίτες μένουν εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, παρακολουθώντας τις εχθροπραξίες πίσω από τις κουρτίνες. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους, μια καθημερινότητα από την οποία δεν λείπουν οι μικρές απολαύσεις της ζωής, όπως ένα οικογενειακό τραπέζι, το παιχνίδι του παππού με τον μικρό εγγονό του, οι έρωτες και οι συγκρούσεις, που ο Λέου καταγράφει περιδιαβαίνωντας με μια κάμερα στο χέρι τον κλειστοφοβικό χώρο του διαμερίσματος, γεγονός που προσδίδει στην ταινία μια θεατρική λογική. Από ένα σημείο και πέρα, ακόμα κι αυτό το ασφαλές φαινομενικά καταφύγιο, αυτή η μικρή σκηνή, γίνεται τόπος μαρτυρίου για τα πρόσωπα, που υφίστανται τις συνέπειες ενός άδικου και σκληρού πολέμου, ανυπεράσπιστα και τραγικά.

Οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών με προεξάρχουσα την σπουδαία Χιάμ Αμπάς μεταφέρουν το κλίμα των ελεύθερων πολιορκημένων και ο Λέου με αφοπλιστική ειλικρίνεια δίνει μια εικόνα του πολέμου που δεν έχουμε συνηθίσει, κόβοντας την ανάσα.

Μια νέα Γυναίκα (Jeune Femme )

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Λεονόρ Σεράιγ

Παίζουν: Λετίσια Ντος, Ναταλί Ρισάρ, Σουλεϊμάν Σεγιέ Ντιάγε

Απογοητευμένη ερωτικά, χωρίς χρήματα, με παρέα μόνο μια γάτα, η νεαρή Πόλα επιστρέφει στο Παρίσι μετά από μεγάλη απουσία. Τυχαίες και μη συναντήσεις θα τη φέρουν σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, κυρίως όμως με τις πραγματικές επιθυμίες και τα όνειρά της σε μια ατίθαση, επίμονη προσπάθεια να ξαναστήσει τη ζωή της με τους δικούς της όρους.

Το βραβευμένο ντεμπούτο της Λεονόρ Σεράιγ, που τιμήθηκε με Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ των Καννών, μας συστήνει έναν από πιο ιδιαίτερους γυναικείους χαρακτήρες της χρονιάς που παίρνει σάρκα κι οστά από την χαρισματική Λετίσια Ντος, η οποία βραβεύθηκε πρόσφατα με το Βραβείο Λυμιέρ (οι γαλλικές Χρυσές Σφαίρες) για την ερμηνεία της.

Με σαφείς επιρροές από τη νουβέλ βαγκ η Σεράιγ έχοντας στο πλευρό της ένα συνεργείο αμιγώς γένους θηλυκού, σκιαγραφεί την πορεία της γυναικείας χειραφέτησης, ενώ ταυτόχρονα μιλάει για μια ολόκληρη γενιά που αναζητάει την ταυτότητά της μέσα στη φρενίτιδα του σύγχρονου κόσμου.

Η κεντρική ηρωίδα, η Πολά, μετά από μια δεκάχρονη σχέση, μένει μόνη στο Παρίσι και προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τα κομμάτια της, να βρει δουλειά και να ανακαλύψει τον εαυτό της. Εκρηκτική και επιθετική, συνεχώς έρχεται σε σύγκρουση με το περιβάλλον της, αποτυγχάνει και συντρίβεται, όμως σταδιακά ωριμάζει και τελικά αποκτάει τη δική της φωνή.

Με κωμικό τόνο και ντοκουμαντερίστικης λογικής ρεαλισμό, η Σεράιγ δεν φοβάται να μας κάνει να γελάσουμε με τις πιο σκοτεινές πλευρές της ζωής και να συγκινηθούμε με μικρές άβολες στιγμές, χρησιμοποιώντας ως όχημα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα με εμφανή ελαττώματα και κρυφά προτερήματα. Η θυελλώδης Λετίσια Ντος στέκεται στο επίκεντρο κάθε σκηνής και με πρωτότυπο χιούμορ, μοναδική ευαισθησία και διεισδυτικό βλέμμα εκπροσωπεί τους συνομήλικούς της με μια δυναμική ερμηνεία που εντυπωσιάζει.

Το κορίτσι στην ομίχλη (La Ragazza Nella Nebbia /The girl in the fog)

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Ντονάτο Καρίσι

Παίζουν: Τόνι Σερβίλο, Ζαν Ρενό, Αλέσιο Μπόνι, Λορέντζο Ρικέλμι, Γκαλάτεα Ράντζι, Μικέλα Σεσκόν, Λουκρέτζια Γκουιντόνε

O επιθεωρητής Φόγκελ στέλνεται σε ένα απομονωμένο βουνό για να ερευνήσει την υπόθεση εξαφάνισης μιας δεκαεξάχρονης κοπέλας. Δουλεύοντάς με εχθρό τον χρόνο και έχοντας να αντιμετωπίσει τα αδυσώπητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης o Φόγκελ πρέπει να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες μεθόδους για να αποκαλύψει την αλήθεια, σε μία πόλη που τα κίνητρα είναι δυσδιάκριτα, τα γεγονότα διαστρεβλώνονται και όλοι είναι πιθανοί ύποπτοι.

Ο Ιταλός μετρ της αστυνομικής λογοτεχνίας Ντονάτο Καρίσι στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεταφέρει το πολυμεταφρασμένο ομώνυμο βιβλίο του και υπογράφει ένα πρωτότυπο ατμοσφαιρικό θρίλερ, με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο και τον Ζαν Ρενό.

Ένα έφηβο κορίτσι, μέλος μια ιδιότυπης θρησκευτικής, αίρεσης, εξαφανίζεται σε ένα χωριό των Ιταλικών Άλπεων και ο φιλόδοξος επιθεωρητής Φόγκελ αναζητάει τον ένοχο, χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε ένα τοπίο που καλύπτεται από ομίχλη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ο Καρίσι ξεδιπλώνει με προσοχή και λεπτομέρεια την πλοκή αυτής της σκοτεινής υπόθεσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις μιας ιστορίας, όπου δεν υπάρχουν αθώοι παρά ένοχοι και συνυπεύθυνοι.

Μιας κι εδώ έχουμε την ιδιάζουσα περίπτωση μιας λογοτεχνικής μεταφοράς, όπου ο συγγραφέας σκηνοθετεί το έργο του, η οπτική του Καρίσι ξεπερνάει κατά πολύ την εικονογράφηση. Αντ’ αυτού, ενώ χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία ενός τυπικού αστυνομικού βιβλίου, οι ισορροπίες ανατρέπονται κάθε ώρα και στιγμή και τα πρόσωπα ακροβατούν συνεχώς ανάμεσα στην ηθική και στον αμοραλισμό. Οι αστυνομικές αρχές, ο Τύπος και η κοινωνία συνθέτουν ένα εφιαλτικό περιβάλλον που εκμεταλλεύεται χωρίς έλεος την εξαφάνιση ενός κοριτσιού, όμως ο Καρίσι εύστοχα θέτει διλήμματα στους ήρωές του, που καλούνται να επιλέξουν ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσουν, καθιστώντας τους έτσι τραγικά στην ουσία πρόσωπα. Μαζί τους και ο θεατής, ενώ προσπαθεί να βρει το κλειδί του μυστηρίου, στοχάζεται τελικά πάνω στο δίκαιο κι έτσι μια ιδιωτική υπόθεση γίνεται πολιτική πράξη.

Ο υπέροχος Τόνι Σερβίλο στον ρόλο του επιθεωρητή Βόγκελ με εσωτερικότητα αποδίδει το δίπολο του ήρωά του και μαζί του ο γοητευτικός Ζαν Ρενό δημιουργεί έναν αινιγματικό χαρακτήρα, που μεταφέρει με ακρίβεια την πρόθεση του Καρίσι.

Σκοτεινός Ποταμός (Dark River)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Κλιό Μπάρναρντ

Παίζουν: Ρουθ Γουίλσον, Μάρκ Στάνλεϊ, Σον Μπιν, Έσμε Κριντ-Μάιλς

Η Άλις επιστρέφει στη γενέτειρά της, μετά τον θάνατο του πατέρα της, για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπη με τον αδερφό της, τον οποίο μετά βίας αναγνωρίζει. Εκείνος κουρασμένος από τις προσπάθειες χρόνων να διατηρήσει το οικογενειακό αγρόκτημα, είναι πλέον αποφασισμένος να το πουλήσει, προς μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση της αδερφής του. Η διαφωνία τους θα φέρει στην επιφάνεια τραυματικές μνήμες στην Άλις, που χρόνια προσπαθούσε να ξεχάσει.

H Κλιό Μπάρναρντ («Εγωιστής Γίγαντας») εμπνέεται από το best-seller μυθιστόρημα της Ρόουζ Τρίμεϊν «Trespass» και υπογράφει ένα σκληρό ψυχολογικό δράμα με πρωταγωνιστές δυο αδέρφια που αναζητούν τη λύτρωση.

Μια νεαρή γυναίκα η Άλις επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι μετά από τον θάνατο του πατέρα της κι έρχεται αντιμέτωπη με τον αδερφό της. Εκείνος έχει εγκαταλείψει τη γη τους, που παρακμάζει, όντας αποφασισμένος να την πουλήσει. Η Άλις όμως αντιδρά και κάνει τα πάντα για να σώσει όσα της απέμειναν, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ξορκίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Η Κλιό Μπάρναρντ δανείζεται για τον τίτλο της ταινίας το γνωστό ποίημα του Ted Hughes «Dark River» και τοποθετεί την εγκαταλελειμμένη γη των δύο πρωταγωνιστών της διπλά σε έναν ποταμό, που λειτουργεί ως τόπος κάθαρσης και λύτρωσης.

Κινηματογραφώντας με αργούς ρυθμούς τα βουκολικά τοπία της αγγλικής υπαίθρου κι εστιάζοντας σε σκηνές καθημερινής βίας που εκδηλώνεται κυρίως στον τρόπο που οι ήρωες χρησιμοποιούν τα ζώα τους, χτίζει το πορτρέτο δυο χαρακτήρων που έχουν μεγαλώσει μέσα στον πόνο. Ταυτόχρονα μέσα από φλας μπακ, μας μεταφέρει στο παρελθόν και αποκαλύπτει τα ένοχα μυστικά μιας οικογένειας, που στάθηκε ανίκανη να προστατεύσει τα μέλη της. Εστιάζοντας κατά βάση στα δυο αδέρφια, η Μπάρναρντ οδηγεί τα βήματα των ηρώων της και μαζί τον θεατή σε μια κάθαρση , που δεν είναι καθόλου εύκολη και επιχειρεί συμβολικούς παραλληλισμούς – για παράδειγμα η γυναίκα ως φορέας γονιμότητας ταυτίζεται με τη γη- που λειτουργούν στο ασυνείδητο.

Η PJ Harvey ερμηνεύει συγκλονιστικά μια παραδοσιακή φολκ παιδική μελωδία, το «My Father Gave me An Acre of Land», συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα της ταινίας, ενώ η Ρουθ Γουίλσον στον καλύτερο ρόλο της καριέρας της, ερμηνεύει με εσωτερική ένταση της ευάλωτες πλευρές μιας δυναμικής γυναίκας. Μαζί και ο Σον Μπιν χειρίζεται με επιδεξιότητα έναν ακραίο ρόλο, αποδίδοντας το τραύμα ενός σκοτεινού παρελθόντος.

Μόνο εσένα βλέπω (All I see is you)

Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόρστερ

Παίζουν: Μπλέικ Λάιβλι, Τζέισον Κλαρκ, Ιβόν Στραχόβσκι

H Τζίνα και ο Τζέιμς έχουν έναν υπέροχο γάμο. Μετά από ένα ατύχημα που της κόστισε τους γονείς αλλά και την όρασή της, η Τζίνα εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον άντρα της, γεγονός που κρατάει σταθερή την παθιασμένη σχέση τους, αφού εκείνη πλέον βλέπει τον

κόσμο μέσα από τα μάτια του Τζέιμς που της περιγράφει το καθετί. Όλα κυλούν όμορφα, μέχρι τη στιγμή που εκείνη αποκτά ξανά την όρασή της κι αρχίζει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Σύντομα, θα καταλάβει πως η ζωή της είναι πολύ διαφορετική απ’ ό,τι πίστευε.

Ο Μαρκ Φόστερ («Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ», «Ψάχνοντας τη Χώρα του Ποτέ» και «Ο Χορός των Τεράτων») επιστρέφει στον ανεξάρτητο κινηματογράφο με ένα αδύναμο ψυχολογικό δράμα, που πραγματεύεται το θέμα των σχέσεων.

Η Τζίνα, μια νεαρή γυναίκα που σε ένα ατύχημα έχασε την όρασή της, ζει με τον σύζυγό της, Τζέιμς, στην Μπανγκόκ. Η ζωή της είναι άμεσα εξαρτημένη από εκείνον, καθώς μέσα από τα δικά του μάτια βλέπει τον κόσμο. Μετά όμως από μια επιτυχημένη εγχείρηση, η Τζίνα ανακτά κατά ένα μέρος την όρασή της. Το άλλοτε τέλειο ζευγάρι φεύγει για την Ισπανία που θα συναντήσει την αδερφή της Τζίνα, όμως η σχέση τους πια δεν θα είναι η ίδια, καθώς εκείνη συνειδητοποιεί πως ζωή της και ο γάμος της δεν είναι αυτό που πίστευε.

Ο Μαρκ Φόστερ με μια ενδιαφέρουσα πολυπρισματική κινηματογράφηση μας εισάγει στον κόσμο ενός τυφλού άνθρωπου, όμως σταδιακά αν και η αρχική του ιδέα σχετικά με το τι πραγματικά βλέπουμε και το πώς λειτουργούν τα παιχνίδια εξουσίας μέσα στις σχέσεις έχει ενδιαφέρον, δεν μπορεί να αναπτύξει κανένα από τα δύο θέματα που έχει θέσει. Προσπαθώντας δε μάλλον να μιμηθεί την ατμόσφαιρα του «Χαμένοι στη Μετάφραση», μεταφέρει για αδιευκρίνιστο λόγο το ζευγάρι στην Μπανγκόγκ και πέφτει συχνά στην παγίδα μιας ανούσιας επανάληψης. Η ελλιπής δραματουργική εξέλιξη της σχέσης των πρωταγωνιστών και οι άνευροι διάλογοι τον οδηγούν σε εικαστικά πλάνα και μια στασιμότητα, που ματαίως προσπαθεί να αντισταθμίσει με μια σειρά ερωτικών περιπτύξεων. Από τη μεριά της, η Μπλέικ Λάιβλι ακολουθεί μια μονότονη υποκριτική γραμμή χωρίς μεταπτώσεις, ενώ ο Τζέισον Κλαρκ κάνει φιλότιμες προσπάθειες να στηρίξει έναν ρόλο που δεν έχει ισχυρές βάσεις.



Kananga ( Ντοκιμαντέρ)

Σκηνοθεσία: Παύλος Τριποδάκης

Το ιεραποστολικό έργο στην Κανάγκα της Αφρικής, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄70 από Έλληνες Ορθόδοξους ιερείς.

Η Κανάνγκα είναι η τρίτη μεγαλύτερη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης λόγω εμφυλίων πολέμων, ακραίου υπερπληθωρισμού, φτώχειας και πολιτικής αστάθειας. Στα τέλη του 19ου αιώνα, κι ενώ η χώρα, που πλέον ονομαζόταν Ζαΐρ, πάλευε εν μέσω εμφυλίου πολέμου να σταθεί στα πόδια της μετά την ανεξαρτητοποίησή της, ένας Έλληνας Ορθόδοξος ιερέας, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος έφτασε στην Κανάνγκα, μετά από πρόσκληση των κατοίκων της πόλης, μαζί με την αδερφή Όλγα, προσφέροντας τον εαυτό στην τοπική κοινωνία.

Μετά από τρεις μόλις μήνες παραμονής στην Κανάνγκα, ο πατήρ Χρυσόστομος πέθανε στο νοσοκομείο της πόλης. Τη θέση του πήρε ο πατήρ Χαρίτωνας Πνευματικάκης, ο οποίος μαζί με την Όλγα και μετέπειτα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ιγνάτιο, συνέχισε το έργο του και έφτιαξε σταδιακά δωρεάν σχολεία όλων των βαθμίδων και νοσοκομεία, τα οποία προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και ναούς, επιτελώντας ταυτόχρονα και ένα πολύ μεγάλο υλικό και χρηματικό φιλανθρωπικό έργο.

Σήμερα όλο αυτό το έργο συνεχίζεται από τον Μητροπολίτη Κινσάσας Νικηφόρο, με τη συνδρομή Κονγκολέζων και Ελλήνων εθελοντών, καθώς και πανεπιστημιακών καθηγητών από τα πανεπιστήμια Κινσάσας, Αθήνών, Θεσσαλονίκης, Σίδνεϊ, Στρασβούργου, Βρυξελλών κ.α.

Ο Παύλος Τριποδάκης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ιδιαίτερης αυτής ιεραποστολής και κάτω από αντίξοες συνθήκες κατέγραψε με το φακό του την ομορφιά και την αστείρευτη χαρά αυτού του λαού, κυρίως μέσω των παιδιών, αποτυπώνοντας εικόνες ελπίδας μέσα στην απόλυτη φτώχεια, βαθιάς προσευχής και πνευματικής ανάτασης μέσα σε εκκλησίες-χορτοκαλύβες και ενός τρόπου ζωής απόλυτα ελεύθερου μέσα σε ένα κλίμα συγκρούσεων, όπου το κάθε λάθος κοστίζει ζωές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής και της κεντρικής Λαΐκής Δημοκρατίας του Κονγκό βρίσκεται σήμερα εγκατεστημένη η μεγαλύτερη σε μέγεθος ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών παγκοσμίως. Στις πολεμικές συγκρούσεις, πρωταγωνιστές είναι ο επίσημος στρατός και διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες που πολλές φορές τελούν υπό την ηγεσία τοπικών «μάγων», οι οποίοι ισχυρίζονται ότι διαθέτουν υπερφυσικές και μεταφυσικές ικανότητες και με αυτές τρομοκρατούν τον πληθυσμό, έχοντας κατά βάση ως στόχο τους τα ορυχεία κολτανίου και χρυσού της περιοχής.



Πίτερ Ράμπιτ (Peter Rabbit)

Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλουκ

Παίζουν: Ντόμναλ Γκλίσον, Ρόουζ Μπερν

Με τις φωνές των ( στα ελληνικά): Τζέιμς Κόρντεν, Μάργκο Ρόμπι, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Ντέιζι Ρίντλεϊ / Φάνη Μουρατίδη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Αντώνη Ζαχαράτο, Χρήστο Πλαΐνη

Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=RgWQ6mafCYA

Ο μαγικός μικρόκοσμος των βιβλίων της Μπέατριξ Πότερ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Ο πιο ατίθασος και αξιολάτρευτος λαγός στην ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας ξεπηδάει από τις σελίδες της θρυλικής συγγραφέως Μπέατριξ Πότερ και προσγειώνεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη σε μια ταινία που συνδυάζει το live-action με τα κινούμενα σχέδια.

Ο σκανταλιάρης, τολμηρός και ανήσυχος Πίτερ Ράμπιτ θα κοντράρει τον Τόμας Μακ Γκρέγκορ μέχρι τελικής πτώσης. Το μήλο της έριδος είναι ο λαχταριστός λαχανόκηπος του προκομμένου και πολύ κτητικού Μακ Γκρέγκορ. Όταν στο σκηνικό εμφανιστεί μια γλυκομίλητη και φιλόζωη γειτόνισσα, η Μπι, οι δύο αντίπαλοι θα διεκδικήσουν την αποκλειστική εύνοια της με πάθος και η διαμάχη τους θα γίνει χειρότερη από ποτέ. Ο καθένας έχει δικά του τεχνάσματα, όμως το «στρατόπεδο» του Πήτερ ολοένα και μεγαλώνει, με σύσσωμη την παρέα του δάσους να ετοιμάζεται για απόβαση.

Η πρώτη ιστορία του Πίτερ Ράμπιτ δημοσιεύτηκε το 1902- αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά είχε γραφτεί ως δώρο για ένα πεντάχρονο αγόρι. Η Πότερ, συγγραφέας και εικονογράφος της ιστορίας, δεν περίμενε ποτέ πως τα βιβλία με τον άτακτο αλλά γλυκύτατο λαγό της θα πουλούσαν 45 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και ότι θα τα διάβαζαν παιδιά σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη. Μάλιστα, ο Πίτερ είναι ο πρώτος παιδικός χαρακτήρας στην ιστορία που έχει «γεννήσει» στρατιές από παιχνίδια και κάθε είδους merchandise.

The Strangers: Ματωμένη Νύχτα (The Strangers: Prey at Night)

Σκηνοθεσία: Γιοχάνες Ρόμπερτς

Παίζουν: Κριστίνα Χέντρικς, Μάρτιν Χέντερσον, Μπέιλι Μάντισον, Λιούις Πούλμαν, Εμα Μπελόμι

Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=tEadaD6PXOY

Η συνέχεια του «Κλείδωσες;» (The Strangers) έρχεται δέκα χρόνια μετά με την Κριστίνα Χέντρικς στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

H Σίντι και ο Μάικ ξεκινούν οδικώς για την εξοχή μαζί με την ατίθαση έφηβη κόρη τους, Κίνσι, και τον μεγάλο τους γιο, Λουκ. Κανείς δεν φαντάζεται ότι αυτό που ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη οικογενειακή εκδρομή, θα καταλήξει στον μεγαλύτερο εφιάλτη. Κατά την άφιξή τους σε ένα απομονωμένο πάρκο για τροχόσπιτα, ένα χτύπημα στην εξώπορτα θα οδηγήσει σε μία νύχτα απερίγραπτου τρόμου. Τρεις άγνωστοι ψυχοπαθείς με μάσκες και θανατηφόρες προθέσεις θα αναγκάσουν τα μέλη της οικογένειας να παλέψουν για τη ζωή τους.

Λέο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα (Leo Da Vinci: Mission Mona Liza)

Σενάριο- Σκηνοθεσiα: Σέρτζιο Μάνφιο

Τρέιλερ: https://youtu.be/BGrN8P-1tpc

Ιταλικό animation, εμπνευσμένο από τη ζωή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Ο νεαρός Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι ένα χαρισματικό, ιδιοφυές αγόρι, γεμάτο όρεξη για δράση. Σχεδιάζει μία μηχανή που μπορεί να κινηθεί στο έδαφος, στον αέρα και στο νερό. Με τη μηχανή αυτή, έχοντας στο πλευρό του τον πιστό του φίλο Λορέντζο και την αγαπημένη του, την Τζιοκόντα, ξεκινά το περιπετειώδες του ταξίδι.

Όταν όμως μια πυρκαγιά καταστρέφει το χωράφι της Τζιοκόντα, ο πατέρας της σχεδιάζει να την παντρέψει μ’ έναν πλούσιο γαμπρό. Ο Λεονάρντο και οι φίλοι του αποφασίζουν να βρουν εκείνοι τα χρήματα που χρεάζεται ο πατέρας της. Ακολουθώντας λοιπόν τις συμβουλές του Τσιάκο, αναζητούν έναν κρυμμένο θησαυρό κάπου κοντά στη Φλωρεντία, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους πειρατές, με σκοπό να σώσουν την Τζιοκόντα.