Η αλήθεια πίσω από τις φήμες ότι πατέρας του πρίγκιπα Χάρι είναι ο δάσκαλος ιππασίας της Νταϊάνα [εικόνες]

Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του Μέγκαν Μαρκλ και οι θεωρίες συνωμοσίας για το ποιος είναι ο πατέρας του, έρχονται για άλλη μία φορά στην επιφάνεια.

Αυτός είναι ο πρίγκιπας Χάρι, o Χένρι Τσαρλς Αλμπερτ Ντέιβιντ, πέμπτος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου.



Αλλά, λόγω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι αγαπούν τις θεωρίες συνωμοσίας, η πατρότητα του Χάρι έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια των ετών από ανθρώπους που πιστεύουν πως ο πραγματικός του πατέρας είναι ο εκπαιδευτής ιππασίας της πριγκίπισσας Νταϊάνας, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Τζέιμς Χιούιτ.

Οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας συχνά αναφέρουν ως επιχείρημα πως τόσο ο Χάρι όσο και ο Χιούιτ είναι κοκκινομάλληδες, αλλά και το γεγονός ότι μοιάζουν αρκετά. Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή:



Η σχέση

Είναι γεγονός πως το 1986, μόλις δύο χρόνια μετά τη γέννηση του Χάρι, η πριγκίιπσσα Νταϊάνα άρχισε να έχει σχέση με τον Χιούιτ, η οποία διήρκησε 5 χρόνια. Η ίδια η πριγκίπισσα Νταϊάνα παραδέχτηκε πως είχαν σχέση στην εκπομπή Panorama του BBC to 1995.

Την ίδια ώρα, ο Χιούιτ δήλωσε σε συνέντευξη: «Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή της να με ερωτευτεί και σίγουρα δεν ήταν δική μου πρόθεση να ερωτευτώ την Νταϊάνα, αλλά συνέβη γιατί οι περιστάσεις μας έφεραν κοντά. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω πόσο ήθελε να γίνει σωματική η σχέση μας. Και δεν πρόκειται να πως ότι ήταν κάποιου εκ των δυο μας λάθος, έγινε και ήταν αμοιβαίο».



Εάν χρειάζεστε περισσότερες αποδείξεις, ο πρώην σωματοφύλακας της Νταϊάνα, Κεν Βαρφ, που έγραψε το βιβλίο «Diana: Closely Guarded Secret» ανέφερε σε αυτό: «Το ζευγάρι συνήθως συναντιόταν σε ένα παλιό εξοχικό στο Ντέβον, που ανήκε στην Σίρλεϊ, τη μητέρα του Χιούιτ, όπου τα ξύλινα δάπεδα των υπνοδωματίων, μπορούν να πουν περισσότερα από οποιαδήποτε εξομολόγηση».

Πάντως, η Νταϊάνα και ο Χιούιτ ήταν πολύ ερωτευμένοι και ο ίδιος εξομολογείται πως ονειρεύονταν να περάσουν τη ζωή τους μαζί, προτού χωρίσουν, όταν έγινε γνωστή η είδηση της σχέσης τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. «Παρόλο που κανείς εκ των δυο μας δεν είπε τίποτα, πιστεύω πως και οι δου μας συνειδητοποιήσαμε πως ήταν κάτι το αδύνατον» εξήγησε ο Χιούιτ. «Ήταν ολοένα και πιο προφανές σε μένα πως ήθελε να χωρίσουμε».



Τι μαρτυρούν οι φωτογραφίες

Εδώ ο Χιούιτ σε ηλικία 33 ετών, το 1991 ενώ παίζει πόλο και εδώ ο Χάρι ενώ παίζει πόλο πέρυσι σε ηλικία 32 ετών.

Ο πρίγκιπας Κάρολος, 30άρης, ενώ παίζει πόλο σε σύγκριση με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Χιούιτ δίπλα δίπλα.

O πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Κάρολος δίπλα δίπλα.

Τι λένε Χιούτ και εμμέσως το... παλάτι

Ενώ η βασιλική οικογένεια ζει πάντα με το μότο «ποτέ δεν παραπονιόμαστε, ποτέ δεν εξηγούμε», υπήρξαν συντονισμένες προσπάθειες για να πάψουν οι φήμες για την συγγένεια του Χάρι κατά τη διάρκεια των ετών.

1. Το 2002, ο Χιούιτ, δήλωσε στην Sunday Mirror: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είμαι ο πατέρας του Χάρι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν είμαι. Ποτέ δεν ενθάρρυνα αυτές τις συγκρίσεις και παρόλο που ήμουν με την Νταϊάνα για αρκετό καιρό, πρέπει να δηλώσω για μία ακόμη φορά πως δεν είμαι ο πατέρας του Χάρι. Όταν γνώρισα την Νταϊάνα, ήταν ήδη ένα μικρό παιδί».

2. Το 2002, ο σωματοφύλακάς της Νταϊάνα, Κεν Βαρφ, έγραψε στο βιβλίο του: «Οι κακόβουλες φήμες που εξακολουθούν να ακούγονται για την πατρότητα του πρίγκιπα Χάρι, θύμωναν πολύ την Νταϊάνα. Ο Χάρι γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1984. Η Νταϊάνα γνώρισε τον Τζέιμς το καλοκαίρι του 1986 και τα κόκκινα μαλλιά, που τα κουτσομπολιά λατρεύουν να χρησιμοποιούν ως στοιχεία, είναι ένα χαρακτηριστικό των Σπένσερ».

3. Το 2017, ο Χιούιτ πήγε σε μια αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή και μίλησε για άλλη μία φορά για τις φήμες. «Είναι χειρότερο για το Χάρι απ’ ότι για μένα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα συζήτησης;».

4. Το 2017 επίσης, ο μπάτλερ της Νταϊάνα: Πολ Μπάρελ δήλωσε: «Δεν άκουσα ποτέ από κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας να συζητά πως ο Τζέιμς Σιούιτ είναι ο πατέρας του Χάρι γιατί ξέραμε την αλήθεια. Είναι κάτι που δημιουργήθηκε στη φαντασία κάποιων. Απλά και μόνο επειδή ο Χάρι έχει κόκκινα μαλλιά, αλλά όλοι οι Σπένσερ έχουν κόκκινα μαλλιά».



Η ετυμηγορία

Φυσικά, ο πρίγκιπας Χάρι δεν είναι γιος του Χιούιτ – παρά την εντυπωσιακή φυσική ομοιότητα. Ακόμη και η βασιλικη βιογράφος Πένι Τζιούνορ ισχυρίστηκε το 2003 πως εξέτασαν τα μαλλιά του Χάρι και το τεστ ήταν αρνητικό.«Το New of the World είχαν δείγμα του DNA του Χάρι από τα μαλλιά του, το οποίο και εξέτασαν το 2003. Κι αν ο Χάρι είχε αποδειχθεί ότι ήταν γιος του Τζέιμς Χιούιτ, πιστέψτε με θα το ξέραμε» δήλωσε.