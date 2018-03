H Μαντόνα γυμνή, η Τζάκι Κένεντι στον Σκορπιό και οι πιο εμβληματικές φωτογραφίες μόδας σε δημοπρασία [εικόνες]

Μια ιδιαίτερη δημοπρασία πρόκειται να λάβει μέρος αυτή την άνοιξη στον Οίκο Sotheby’s.

Στις 10 Απριλίου, ο Οίκος Δημοπρασιών που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, θα εκθέσει και θα δημοπρατήσει μια συλλογή από φωτογραφίες που ανήκουν στον Leland Hirsch.

Η συλλογή με τίτλο «A Beautiful Life: Photographs from the Collection of Leland Hirsch» περιλαμβάνει πάνω από 50 έργα εικονικών φωτογραφιών του χώρου της μόδας από τον 20ο και 21ο αιώνα.

Ο Hirsch αποτελεί πρωτοπόρο στην ανάπτυξη των προϊόντων ομορφιάς ενώ έχει χαρακτηριστεί ως ο «νονός του χρώματος των μαλλιών». Ο ίδιος διεύρυνε τον ορισμό της ομορφιάς μέσα από τη συλλογή του με φωτογραφίες editorial υψηλής μόδας, ορίζοντας τη δουλειά του ως την έρευνα του «τι πρέπει να είναι, που δεν είναι».

Από το αριστούργημα του Herb Ritts «Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood» μέχρι τη «Madonna Hitching» του Steven Meisel, η συλλογή θα είναι ανοιχτή για το κοινό στο Sotheby’s York Avenue galleries από τις 4 Απριλίου, παράλληλα με την εποχική pre-sale έκθεση φωτογραφίας. Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. στις 10 Απριλίου.

